गरियाबंद: जिले के मैनपुर विकाखखंड में सोमवार को एक महिला की मौत अस्पताल में हो गई. अमलीपदर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला का इलाज चल रहा था. इस दौरान यह घटना घटी. मौत के बाद मृतक महिला के परिवारवालों ने शव के लिए एंबुलेंस की मांग की. अस्पताल ने एंबुलेंस नहीं दिया इससे परेशान होकर परिजनों ने करीब ढाई किलोमीटर तक शव को लेकर खाट पर ढोते रहे.

महिला के रिश्तेदारों का दावा: इस पूरे मामले पर महिला के रिश्तेदारों ने दावा करते हुए अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए. महिला के रिश्तेदार रिश्तेदार दीपचंद पटेल ने बताया कि जब हमने अस्पताल प्रबंधन से शव को घर ले जाने के लिए शव वाहन मांगा, तो अस्पताल के कर्मचारियों ने मना कर दिया. निजी वाहन मालिकों ने भारी कीमत की मांग की, जिसे हम वहन नहीं कर सकते थे. हमारे पास अमलीपदर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर अपने गांव नयापारा तक शव को खाट पर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था.

गरियाबंद में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल (ETV BHARAT)

कलेक्टर ने घटना पर लिया संज्ञान: इस पूरी घटना पर गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह उईके ने संज्ञान लिया. उन्होंने कहा कि इस घटना से जुड़ा एक वीडियो मिला है. जिसमें चार लोग शव को खाट पर लेकर जाते हुए दिख रहे हैं. मैंने ज़िले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

मैंने सीएमएचओ से बात की है. उनके अनुसार, अस्पताल के कर्मचारियों ने परिवार को सूचित किया था कि देवभोग (अमलीपदर से लगभग 26 किलोमीटर दूर) से एक शव वाहन आ रहा है, लेकिन रिश्तेदारों ने उसका इंतज़ार नहीं किया. मैंने सीएमएचओ को कहा है कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो- भगवान सिंह उईके, कलेक्टर, गरियाबंद

कलेक्टर ने कहा कि ऐसी घटनाओ को रोकने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि अमलीपदर में आमतौर पर खड़ा रहने वाला एक शव वाहन एक दुर्घटना में खराब हो गया है. जिसकी मरम्मत की जा रही है. इस वाहन के बनने के बाद से अस्पताल में वह खड़ा रहेगा.