सरकारी नौकरी न होने से लड़के लड़कियों की नहीं हो रही शादी, पदोन्नति में आरक्षण की मांग - RESERVATION IN PROMOTION

पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने की मांग ( ETV Bharat Chhattisgarh )

Published : May 12, 2025 at 7:15 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 8:52 PM IST

रायपुर: संविधान के हीरक जयंती वर्ष में सवैधानिक हक अधिकारों के लिए सोमवार को राज्यस्तरीय आमसभा आयोजित की गई. जिसमें प्रमुख रूप से छग अनुसूचित जाति, जनजाति अधिकरी, कर्मचारी संघ (अजाक्स), छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ, सोशल जस्टिस एंड लीगल फाउंडेशन छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में विभिन्न अजा, अजजा समाजिक संगठन एवं अधिकारी कर्मचारी संगठन के प्रांतीय कार्यकारिणी सहित जिला, ब्लॉक के पदाधिकारी उपस्थित रहे. पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने की मांग: इसके बाद छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति राज्य के आरक्षित अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन एवं सामाजिक संगठनों ने शहीद स्मारक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जिसमे छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षित अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने कई बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी. इसके तहत पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिए जाने, विशेष भर्ती अभियान चलाने, फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर आरक्षण का लाभ ले रहे लोगों को नौकरी से निकलना सहित कई बिंदुओ पर चर्चा की गई. पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने की मांग (ETV Bharat Chhattisgarh) इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष आर एल ध्रुव ने बताया "

पदोन्नति पर आरक्षण को लेकर 16 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया. इसमें सरकार को कहा गया कि 3 महीने में आप नियम बनाकर पदोन्नति देना चालू करें. सरकार ने इसमें एक कमेटी बनाई लेकिन आज उस आदेश को 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया, उस आदेश का पालन राज्य सरकार ने अब तक नहीं किया. सरकार ने कमेटी बनाने की बात कही लेकिन वह कब तक रिपोर्ट सौंपगी, यह सरकार नहीं बताना चाहती है."



"सरकारी नौकरी नहीं होने से शादी में आ रही मुश्किल:" उन्होंने आगे कहा "आज हम जिस पद पर बैठे हैं, इस पदों पर ही रिटायर हो जाएंगे. हमारे पदोन्नति नहीं होगी तो पद खाली नहीं होंगे और ऐसे में उन पदों पर नई भर्ती नहीं होगी. जिससे हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी. आज हमारे समाज के लोग आए हैं. उनके सामने अपनी बात रखी है, हमारे बहुत सारे बेटे बेटियों की शादी नहीं हो पा रही. क्योंकि उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, सरकार हमें पदोन्नति नहीं दे रही है, तो भर्ती कैसे होगी. बेटियां भी सपना देखते कि मेरा पति शासकीय सेवा में हो. इस प्रतीक्षा में हमारी बेटियों की उम्र बढ़ती जा रही है और लड़के भी बेरोजगार हैं." सरकार से हमारा निवेदन है कि जल्द आरक्षण के मुद्दे को हल करें. आज हमारी संयुक्त बैठक हो रही है. हम सरकार को बता सके, हमारे साथ यह समस्या आई हैं. अब हम समाज को अपनी बात बता चुके हैं, समाज के लोगों और जनप्रतिनिधि पर छोड़ दिया कि हमें आगे आंदोलन करना चाहिए या फिर नहीं.- आर एल ध्रुव, प्रांतीय अध्यक्ष, राज्य विद्युत मंडल, आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ इस दौरान छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ के प्रांतीय अध्यक्ष आर एन ध्रुव ने भी इन मांगों को लेकर कहा "आज हमने समाज के सामने अपनी मांग रखी है और कहा कि सरकार से इन मांगों को लेकर चर्चा की जाए. ये संविधानिक मांगे हैं और इसे पूरा करने समाज से भी अपील की है."

