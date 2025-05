ETV Bharat / state

यूपी में लखनऊ को छोड़कर बांकी सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी, बच्चे भरे हैं लेकिन पढ़ाने वाले ही नहीं - NO TEACHERS IN UPS MEDICAL COLLEGE

लखनऊ के बाहर के मेडिकल कॉलेजों में जाना नहीं चाहते शिक्षक ( photo credit ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 23, 2025 at 6:36 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 6:46 PM IST 3 Min Read

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में ही नहीं राज्य के मेडिकल कॉलेजों में भी फैकल्टी की कमी के चलते छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. क्योंकि लोक सेवा आयोग से मेडिकल कॉलेजों के लिए चयनित चिकित्सा शिक्षक चयनित होने के बाद भी नौकरी नहीं ज्वाइन नहीं कर रहे हैं. हालत ये है कि पीएसी से चयनित 87 असिस्टेंट प्रोफेसरों ने अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है. बता दें कि बीते मंगलवार को दोबारा मनचाहा कॉलेज आवंटित करने के लिए डॉक्टरों को बुलाया गया था. लेकिन, पहले दिन बुलाए गए कुल 43 असिस्टेंट प्रोफेसरों में से सिर्फ 8 ही आए. सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कार्यभार ग्रहण न करने की मुख्य वजह वेतन-भत्ते सहित अन्य संसाधनों की कमी बताई जा रही है. प्रदेश में इस समय कुल 13 राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं. इनमें प्राचार्य से लेकर सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) की भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होती है. फरवरी 2022 से 2024 के बीच आयोग से करीब डेढ़ सौ से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसरों का चयन हुआ था. एनेस्थेटिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ईएनटी, पीडियाट्रिक सर्जन, साइकियाट्रिक, पैथोलॉजिस्ट सहित कई विभागों के थे. कार्यभार ग्रहण न करने वाले कई असिस्टेंट प्रोफेसरों ने इसके लिए अलग-अलग कारण बताए. इनमें से कुछ का चयन चिकित्सा संस्थानों में हो गया है. लिहाजा उन्होंने मेडिकल कॉलेज में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है. इन लोगों ने बताया कि केजीएमयू, एसजीपीजीआई, लोहिया संस्थान आदि में असिस्टेंट प्रोफेसर और राजकीय मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के वेतन में करीब 30 हजार रुपये का अंतर है. उच्य संस्थानों में शोध कार्य भी बेहतर हो पाता है. इसके अलावा हर साल करीब तीन से चार लाख रुपये तक गजट, शोथ सहित अन्य भत्ते भी मिलते हैं. संस्थानों में तकनीकी रूप से खुद को उन्नत करने के लिए संसाधन भी मिल जाते हैं. राजकीय व स्वशासी कॉलेजों में ये सुविधाए नहीं मिलती हैं और राजनीतिक दबाव भी ज्यादा होता है. प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आयोग और चयन समिति ने चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों से अपील की है वे कार्यभार ग्रहण करें. लखनऊ के अलावा अन्य स्थानों के कॉलेजों को चलाना सरकार की प्राथमिकता है. सरकार अन्य कॉलेजों के संकाय सदस्यों के हितों को लेकर गंभीर है और निरंतर सेवा शर्तों में सुधार कर रही है. इसे सिर्फ नौकरी के नजरिए से देखने के बजाय प्रदेश के विकास में अपने योगदान नजरिए से भी देखें. KGMU में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की पढ़ाई वहीं राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ने मेडिकल के विद्यार्थियों को आने वाले समय के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है. इसके तहत अब कई विभागों में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) की पढ़ाई शुरू कर दी गई है. केजीएमयू प्रवक्ता प्रो. केके सिंह ने बताया कि, एकेडमिक काउंसिल ने न्यूरोलॉजी, फॉरेंसिक एंड टॉक्सिकोलॉजी और पैथालॉजी विभाग के सिलेबस में एआई को मंजूरी दे दी है. इसे कार्य परिषद से भी पास करा लिया गया है. इससे चिकित्सा के विद्यार्थी आने वाले समय में इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे. ये भी पढ़ें : अखिलेश यादव ने बृजेश पाठक से पूछे 18 सवाल; यूपी में DNA पॉलिटिक्स के बीच गरमाया कन्नौज में किशोरी की मौत का मामला

Last Updated : May 23, 2025 at 6:46 PM IST