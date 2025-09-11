ETV Bharat / state

नेपाल से शिवहर लौटे मजदूर, बोले नरक बन चुका है पड़ोसी देश

नेपाल से शिवहर लौटे मजदूरों ने हिंसक विरोध-प्रदर्शन की दस्ता बयां की है. उन्होंने वहां के माहौल को नरक बताया है.

NEPAL VIOLENCE
नेपाल से शिवहर लौटे मजदूर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 11, 2025 at 8:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिवहर: पड़ोसी देश नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर हुए हिंसक विरोध-प्रदर्शन की बिहार के वासियों ने आपबीती बताई है. ये वो लोग हैं, जो वर्षों से नेपाल में रोजी-रोटी के लिए छोटे-मोटे कामों में लगे थे.

बिहार के सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट: नेपाल में विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. बैरगनीय बॉर्डर पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. विशेष चौकसी बरती जा रही है, ताकि अप्रिय घटना को रोका जा सके.

NEPAL VIOLENCE
नेपाल से बिहार लौटे दंपति ने सुनाई आपबीती (ETV Bharat)

दंपति ने सुनाई आपबीती: पुर्नहिया प्रखंड के नागेश्वर साह और उनकी पत्नी सरिता देवी ने बताया कि नेपाल में हम साज-सज्जा की दुकान चलाते थे, लेकिन विरोध-प्रदर्शन के बाद सब छोड़कर वापस घर जा रहे हैं. वहां का माहौल अब नरक बन चुका है. वहां हर क्षण मौत और हिंसा का डर बना रहता है.

जिंदा बच पाना भी मुश्किल: दंपति ने आगे बताया कि हमने बेहतर जीवन की उम्मीद में नेपाल का रुख किया था. लेकिन अब वहां पर हर पल मौत की चपेट में था. हिंसा और भय के साये में जिंदा बच पाना भी मुश्किल था.

''नेपाल में बहुत विवाद हुआ है. जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया था. हम सभी वहां छिपकर रहते थे. खाने-पीने की सभी दुकानें बंद थी. जो घर में राशन था, उसी से अपनी भूख मिटाई. कभी -कभी तो भूखे पेट भी सोए हैं''. - विवेक कुमार, मजदूर

सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के बाद विरोध: बता दें कि नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध में राजधानी काठमांडू और कुछ अन्य इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. मौजूदा हालात को लेकर नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है. इससे पहले गृहमंत्री रमेश लेखक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

''नेपाल में थोड़े हालात ठीक हुए हैं. जिससे रोजी-रोजगार के सिलसिले में नेपाल में बसे कई लोग अस्थिरता के कारण वापस लौटने लगे हैं. केंद्र सरकार के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. फिलहाल किसी भी अनियंत्रित प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है"- दुष्यंत सिंह, बॉर्डर तैनात अधिकारी

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR NEWSSHEOHAR NEWSनेपाल से बिहार लौटे मजदूरशिवहर न्यूजNEPAL VIOLENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार के 5 दिन वाले मुख्यमंत्री की कहानी, जिनकी कद-काठी के सामने अभिनेता भी थे फेल, चर्चा विधानसभा चुनाव की

'तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के CM', पशुपति पारस का दावा- फ्रीबीज के बावजूद नहीं बचेगी NDA की सरकार

Explainer: प्रशांत किशोर ने अपने लिए क्यों चुनी ब्राह्मण बहुल करगहर सीट?

क्या AAP का होगा बिहार, 243 सीटों पर क्या है प्लान? प्रत्येक विधानसभा को लेकर मैनिफेस्टो की तैयारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.