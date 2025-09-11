ETV Bharat / state

नेपाल से शिवहर लौटे मजदूर, बोले नरक बन चुका है पड़ोसी देश

दंपति ने सुनाई आपबीती: पुर्नहिया प्रखंड के नागेश्वर साह और उनकी पत्नी सरिता देवी ने बताया कि नेपाल में हम साज-सज्जा की दुकान चलाते थे, लेकिन विरोध-प्रदर्शन के बाद सब छोड़कर वापस घर जा रहे हैं. वहां का माहौल अब नरक बन चुका है. वहां हर क्षण मौत और हिंसा का डर बना रहता है.

बिहार के सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट: नेपाल में विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. बैरगनीय बॉर्डर पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. विशेष चौकसी बरती जा रही है, ताकि अप्रिय घटना को रोका जा सके.

शिवहर: पड़ोसी देश नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर हुए हिंसक विरोध-प्रदर्शन की बिहार के वासियों ने आपबीती बताई है. ये वो लोग हैं, जो वर्षों से नेपाल में रोजी-रोटी के लिए छोटे-मोटे कामों में लगे थे.

जिंदा बच पाना भी मुश्किल: दंपति ने आगे बताया कि हमने बेहतर जीवन की उम्मीद में नेपाल का रुख किया था. लेकिन अब वहां पर हर पल मौत की चपेट में था. हिंसा और भय के साये में जिंदा बच पाना भी मुश्किल था.

''नेपाल में बहुत विवाद हुआ है. जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया था. हम सभी वहां छिपकर रहते थे. खाने-पीने की सभी दुकानें बंद थी. जो घर में राशन था, उसी से अपनी भूख मिटाई. कभी -कभी तो भूखे पेट भी सोए हैं''. - विवेक कुमार, मजदूर

सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के बाद विरोध: बता दें कि नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध में राजधानी काठमांडू और कुछ अन्य इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. मौजूदा हालात को लेकर नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है. इससे पहले गृहमंत्री रमेश लेखक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

''नेपाल में थोड़े हालात ठीक हुए हैं. जिससे रोजी-रोजगार के सिलसिले में नेपाल में बसे कई लोग अस्थिरता के कारण वापस लौटने लगे हैं. केंद्र सरकार के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. फिलहाल किसी भी अनियंत्रित प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है"- दुष्यंत सिंह, बॉर्डर तैनात अधिकारी

ये भी पढ़ें-