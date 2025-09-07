ETV Bharat / state

मजदूर को मिला 68 लाख का आयकर विभाग का नोटिस; लेबर कार्ड के नाम पर लिये आधार-पैन कार्ड, सिम निकलवाकर धोखाधड़ी करने का आरोप

फिरोजाबाद : जिले में मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले एक युवक के साथ हैरान करने वाला मामला सामने आया है. मजदूर ने लेबर कार्ड बनवाने के लिये गांव के ही एक युवक को आधार और पैन कार्ड दे दिया था. बताया जा रहा है कि युवक का लेबर कार्ड तो बना नहीं, लेकिन उसके पास करीब 68 लाख रुपये का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस जरूर आ गया है. मामले में युवक की तरफ से थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है.





यह मामला जनपद के थाना फरिहा क्षेत्र के गांव इटोली का बताया जा रहा है. एफआईआर के मुताबिक, सुनील का आरोप है कि गांव के रहने वाले चोब सिंह उर्फ बंटी ने साल 2019 में लेबर कार्ड बनवाने के नाम पर आधार कार्ड और पैन कार्ड ले लिए थे. आरोप है कि उसने झांसा दिया था कि मनरेगा के तहत काम करने पर हर महीने 1500 रुपये का लाभ मिलेगा.

भरोसा करके सुनील ने सभी दस्तावेज आरोपी को सौंप दिए थे. जिसके बाद आरोपी ने आधार कार्ड से दो सिम कार्ड निकलवाए थे. कुछ समय बाद जब सुनील ने अपना लेबर कार्ड मांगा तो आरोपी ने साफ कह दिया कि कार्ड नहीं बन सका और उसके दस्तावेज लौटा दिए. कुछ महीनों बाद सुनील के घर आयकर विभाग से नोटिस आने लगे. पहले दो नोटिसों को उसने सामान्य कागज समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब तीसरा नोटिस आया और उसने पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई.