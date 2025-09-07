ETV Bharat / state

मजदूर को मिला 68 लाख का आयकर विभाग का नोटिस; लेबर कार्ड के नाम पर लिये आधार-पैन कार्ड, सिम निकलवाकर धोखाधड़ी करने का आरोप

थाना प्रभारी राजीव कुमार का कहना है कि मामला काफी पुराना है, पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है.

पीड़ित सुनील
पीड़ित सुनील (Photo credit: पीड़ित सुनील)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 6:50 PM IST

Updated : September 7, 2025 at 8:05 PM IST

2 Min Read

फिरोजाबाद : जिले में मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले एक युवक के साथ हैरान करने वाला मामला सामने आया है. मजदूर ने लेबर कार्ड बनवाने के लिये गांव के ही एक युवक को आधार और पैन कार्ड दे दिया था. बताया जा रहा है कि युवक का लेबर कार्ड तो बना नहीं, लेकिन उसके पास करीब 68 लाख रुपये का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस जरूर आ गया है. मामले में युवक की तरफ से थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

यह मामला जनपद के थाना फरिहा क्षेत्र के गांव इटोली का बताया जा रहा है. एफआईआर के मुताबिक, सुनील का आरोप है कि गांव के रहने वाले चोब सिंह उर्फ बंटी ने साल 2019 में लेबर कार्ड बनवाने के नाम पर आधार कार्ड और पैन कार्ड ले लिए थे. आरोप है कि उसने झांसा दिया था कि मनरेगा के तहत काम करने पर हर महीने 1500 रुपये का लाभ मिलेगा.

भरोसा करके सुनील ने सभी दस्तावेज आरोपी को सौंप दिए थे. जिसके बाद आरोपी ने आधार कार्ड से दो सिम कार्ड निकलवाए थे. कुछ समय बाद जब सुनील ने अपना लेबर कार्ड मांगा तो आरोपी ने साफ कह दिया कि कार्ड नहीं बन सका और उसके दस्तावेज लौटा दिए. कुछ महीनों बाद सुनील के घर आयकर विभाग से नोटिस आने लगे. पहले दो नोटिसों को उसने सामान्य कागज समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब तीसरा नोटिस आया और उसने पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई.

नोटिस में उस पर करीब 68 लाख 25 हजार रुपये की देनदारी दर्शायी गई थी. इसके बाद सुनील ने तुरंत थाना फरिहा पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सुनील का कहना है कि गरीब होने के बावजूद उसके नाम पर करोड़ों का लेन-देन दिखाकर उसे भारी साजिश का शिकार बनाया गया है.

थाना प्रभारी राजीव कुमार का कहना है कि यह मामला काफी पुराना है. पूरे प्रकरण की गहन जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : कौन फाइल करता है ITR-1, ITR-2, ITR-4, जानिए कौन है आपके लिए बेहतर

Last Updated : September 7, 2025 at 8:05 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

FIROZABAD NEWSINCOME TAX DEPARTMENTLABOURER GETS NOTICE OF 84 LAKH84 लाख का आयकर विभाग का नोटिसFIROZABAD NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.