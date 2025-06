ETV Bharat / state

बिहार में दर्दनाक हादसा! मजदूर पर 11 हजार वोल्ट का बिजली तार गिरने से सिर धड़ से अलग - DEATH DUE TO ELECTRIC SHOCK

कैमूर में करंट लगने से मौत ( ETV Bharat )

Published : June 23, 2025 at 11:30 AM IST | Updated : June 23, 2025 at 11:47 AM IST

कैमूर: बिहार के कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मजदूरी के लिए साइकिल से जा रहे 35 वर्षीय राजेंद्र राम की 11 हजार वोल्ट के हाई वोल्टेज तार के चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई. हादसा इतना भयानक था कि तार के संपर्क में आते ही राजेंद्र का सिर धड़ से अलग हो गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप: मृतक चैनपुर थाना क्षेत्र के रूपापट्टी गांव निवासी राजबली राम का पुत्र बताया जा रहा है. मृतक के भाई विनोद कुमार ने बताया कि राजेंद्र सुबह अपने दोस्त के साथ मजदूरी के लिए निकले थे. इसी दौरान स्कूल के पास अचानक बिजली का तार टूटकर उन पर गिर गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है. घटना की जानकारी पर अस्पताल पहुंचे लोग (ETV Bharat) "घटना की सूचना तुरंत बिजली विभाग को दी गई, लेकिन चार घंटे बीत जाने के बाद भी विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची. इस लापरवाही के लिए हम बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराते हुए मुआवजे की मांग कर रहे हैं." -विनोद कुमार, मृतक के भाई पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा: घटना की सूचना मिलते ही चैनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेजा दिया. पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली विभाग की ओर से तारों की नियमित जांच और रख-रखाव की कमी इस हादसे का कारण हो सकती है.

