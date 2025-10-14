ETV Bharat / state

गढ़वा में ईंट भट्ठे पर बन रही चिमनी भरभराकर गिरी, एक मजदूर की मौत, चार घायल

गढ़वा में एक नए ईंट भट्टे की चिमनी निर्माण के दौरान गिर गई, जिससे एक मजदूर की मौत हो गई और चार घायल हो गए.

CHIMNEY COLLAPSED IN GARHWA
मेराल थाना, गढ़वा (Etv Bharat)
गढ़वाः जिले के मेराल थाना क्षेत्र के कमरमा गांव में एक बड़ी दुर्घटना घटी है. यहां नए ईंट के भट्टे का निर्माण कार्य चल रहा था, मजदूर चिमनी पर चढ़ कर निर्माण कार्य कर रहे थे कि अचानक चिमनी धराशाई हो गई और इस घटना में पांच मजदूर दब गए, जिसमें से एक की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंची. सभी दबे मजदूरों को निकालकर सदर अस्पताल लाया, जहां इलाज के क्रम में एक की मौत हो गई.

एक की मौत चार जख्मी

मेराल थाना क्षेत्र के कमरमा गांव में नए ईंट भट्टे का निर्माण चल रहा था. यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले सभी मजदूर बिना किसी सुरक्षा के चिमनी पर चढ़ कर कार्य कर रहे थे कि अचानक चिमनी धराशाई हो गई. इसके धराशाई होने के कारण कार्य कर रहे 5 मजदूर मलबे में दब गए. आनन फानन में स्थानीय लोग एवं पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी के माध्यम से मलबे में दबे 5 लोगों का रेस्कयू किया.

ईंट कमजोर थी जिसके कारण घटना घटीः हेड मिस्त्री

रेस्क्यू के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान पप्पू नाम के एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि शेष चार गंभीर रूप से घायल मजदूरों का इलाज चल रहा है. ईंट भट्ठे के हेड मिस्त्री ने बताया कि ईंट कमजोर थी जिसके कारण यह घटना घटी है. वहीं ईंट भट्टा संचालक ने कहा कि घटना कैसे घटी जो मिस्त्री है वही बताएगा.

घटना की सूचना एसडीएम को दी गई

इस मामले पर सदर अस्पताल के चिकित्सक ने कहा कि एक घटना हुई है, पांच लोग जख्मी हो गए थे, जिसमें एक की मौत इलाज के क्रम में हो गई. वहीं थाना प्रभारी ने कहा कि सूचना मिली कि कमरमा गांव में नवनिर्मित ईंट भट्टे की चिमनी धराशाई हो गई है, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई है और चार लोग घायल हैं. ये सभी यूपी के रहने वाले हैं. पुलिस के द्वारा मलबे को भी साफ किया जा रहा है ताकि उसमें कोई और दबा नहीं हो, इसकी सूचना एसडीएम और डीएमओ को दे दी गई है.

