लबासना एकेडमी से लापता MTS हिमाचल से बरामद, कर्ज से था परेशान, टेंशन में उठाया कदम

देहरादून: लबासना एकेडमी में MTS पद पर तैनात विशाल नेगी का मसूरी पुलिस ने पता लगा लिया है. विशाल नेगी को मसूरी पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मणिकरण थाना क्षेत्र से स्कुशल बरामद कर लिया है. जिसके बाद विशाल नेगी को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है.

विशाल नेगी की 6 सितंबर की शाम से लापता था. जिसकी तलाश के लिए एसएसपी देहरादून ने निर्देशित किया था. जिसके बाद मसूरी पुलिस ने विशाल नेगी की तलाश तेज की. मामला लबासना जैसी प्रतिष्ठित एकेडमी से जुड़ा होने के कारण इसकी तलाश के लिए पुलिस ने बिना समय गंवाए काम शुरू किया.

इसके बाद मसूरी पुलिस ने तमाम प्रयासों के बाद हिमाचल पुलिस के सहयोग से विशाल को एक होटल से सकुशल बरामद किया है. पूछताछ में विशाल ने बताया घर में दादा दादी से बातचीत बंद होने ओर थोड़ा कर्ज होने के कारण वह तनाव में गया था. उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था. जिसके बाद वह शांति की तलाश में जंगल जंगल घूमने लगा. इसी कड़ी में वह बिना किसी को बताये चला आाया. विशाल नेगी ने बताया मेरे साथ किसी ने कोई अपराध कार्य नहीं किया है. उसने बताया वह स्वयं की इच्छा से कुल्लू आया है.

विशाल नेगी की सकुशल बरामदगी के बाद उसे परिजन चाचा और उसके छोटे भाई के सुपुर्द किया गया. विशाल के परिजनों से पुलिस की सराहना की. परिजनों ने कहा इस समय हिमाचल और उत्तराखंड दोनों प्रदेश आपदा की मार झेल रहे हैं. दोनों राज्यों की पुलिस आपदा में लगी है. इसके बाद भी ऐसे समय में पुलिस ने उनकी मदद की. पुलिस ने अथक प्रयासों से विशाल तक पहुंची. उसे सकुशल बरामद किया. इसके लिए वे दोनों राज्यों की पुलिस की धन्यवाद देते हैं.