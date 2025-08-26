ETV Bharat / state

कुटन नाला जलप्रपात: जंगल के बीच छुपा खजाना, मानसून में बढ़ जाती है भीड़ - WATERFALLS OF CHHATTISGARH

बलौदाबाजार का कुटन झील जलप्रपात स्थानीय लोग तो जानते हैं लेकिन पर्यटन के नक्शे पर नहीं है नाम.

WATERFALLS OF CHHATTISGARH
कुटन नाला जलप्रपात (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 26, 2025 at 1:50 PM IST

Updated : August 26, 2025 at 2:41 PM IST

बलौदाबाजार: कसडोल शहर से जब बारनवापारा अभ्यारण्य की ओर बढ़ते हैं, तो धीरे-धीरे शहरी शोर पीछे छूटने लगता है. रास्ता शुरू में पक्का, फिर कच्चा और फिर जंगल की पगडंडियों में बदल जाता है. बारिश के मौसम में यह रास्ता रोमांचक तो लगता है, लेकिन कई जगह फिसलन और कीचड़ से भरा होता है. लवन वन परिक्षेत्र के जंगलों में छुपे लगभग 10 से 15 किलोमीटर अंदर जंगल के बीच पहुंचने पर प्रकृति की गोद में बसा एक जलप्रपात है. जो कुटन जलप्रपात के नाम से जाना जाता है. आसपास के लोगों में ये कुटन नाला के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है.

दूधिया पानी का जादू: कुटन झील जलप्रपात करीब 30 से 40 फीट की ऊंचाई से गिरता है. बारिश के दिनों में इसका जलप्रवाह तेज हो जाता है. दूर से ही पानी गिरने की आवाज कानों तक पहुंचने लगती है. जैसे-जैसे पास जाते हैं, झरने की फुहार चेहरे को भिगो देती है. झरने के नीचे एक गहरा और चौड़ा प्राकृतिक कुंड है. इसका पानी हरे-नीले रंग का दिखाई देता है. जो आसपास की हरियाली को प्रतिबिंबित करता है. चारों ओर फैली धुंध, पानी की आवाज और जंगल की शांति, यह सब मिलकर ऐसा अहसास कराते हैं, मानो आप किसी फिल्मी लोकेशन पर हों.

बलौदाबाजार में कुटन नाला जलप्रपात (ETV Bharat Chhattisgarh)

पिकनिक और स्नान का आकर्षण: मानसून में रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, जांजगीर से लोग यहां पहुंचते हैं. खासकर छुट्टियों के दिन यहां भीड़ बढ़ जाती है. लोग परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाते हैं, बच्चे झरने के नीचे नहाते हैं, कुछ लोग पानी में तैरने का साहस भी करते हैं.हालांकि बरसात के समय पानी का बहाव तेज होता है और खतरा भी बना रहता है.

प्रकृति की गोद में छुपा खजाना, विकास से कोसों दूर: कुटन झील जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कई पर्यटन स्थलों की तरह अब भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है. यहां न कोई पक्की पार्किंग है, न पक्की सीढ़ियां. बारिश में पूरा रास्ता कीचड़ हो जाता है, फिसलन बढ़ जाती है. शौचालय नहीं हैं, पीने का पानी नहीं मिलता, और सबसे बड़ी कमी – सुरक्षा के लिए कोई कर्मचारी तैनात नहीं. अगर यहां सुरक्षित पिकनिक जोन, संकेतक बोर्ड, बेहतर सड़क और पर्यटन विभाग की पहल हो, तो यह जगह बलौदाबाजार के नक्शे पर चमक सकती है.

WATERFALLS OF CHHATTISGARH
कुटन नाला जलप्रपात (ETV Bharat Chhattisgarh)

पर्यटकों की बातें – खूबसूरती पर मुग्ध लेकिन सुविधाओं से निराश:

रायपुर से आए एक युवक ने कहा, "हम पहली बार आए हैं. सच कहूं तो उम्मीद नहीं थी कि इतना सुंदर झरना बलौदाबाजार में होगा. लेकिन यहां बैठने की व्यवस्था नहीं है, न शौचालय और न ही कोई सुरक्षा गार्ड. अगर कोई हादसा हो जाए, तो मदद कैसे मिलेगी?"

दुर्ग से आए एक परिवार ने शिकायत की, "रास्ता बहुत खराब है. बारिश के दिनों में गाड़ी फंस जाती है. बोर्ड तक नहीं लगे हैं कि कहां से मुड़ना है. यह जगह जितनी सुंदर है, उतनी ही अनदेखी की गई है."

स्थानीय लोगों की उम्मीद, पर्यटन से बदलेगा हाल: लवन और आसपास के गांवों के युवा मानते हैं कि अगर यहां पर्यटन को बढ़ावा मिले तो स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं. कोई यहां फूड स्टॉल लगा सकता है, कोई गाइड बन सकता है, कोई नाव या कैम्पिंग का बिजनेस शुरू कर सकता है.

पास के गांव के चरवाहा कहते हैं, "हम लोग बचपन से यहां आते रहे हैं, पहले तो बस गांव वाले ही जानते थे, अब दूर-दूर से लोग आने लगे हैं. लेकिन सुविधाएं नहीं होने से कोई दोबारा नहीं आता."

WATERFALLS OF CHHATTISGARH
कुटन नाला जलप्रपात पहुंचने का रास्ता (ETV Bharat Chhattisgarh)

इको-टूरिज्म की संभावनाएं: कुटन झील को सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट नहीं, बल्कि इको-टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा सकता है. यहां ट्रैकिंग रूट, कैंपिंग स्पॉट, नेचर वॉक, बर्ड वॉचिंग और फोटोग्राफी टूर आयोजित किए जा सकते हैं. इससे न सिर्फ जिले का नाम रोशन होगा, बल्कि गांव के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा.

कुटन झील जलप्रपात तक पहुंचने का रास्ता

  • रायपुर से बलौदाबाजार: लगभग 85 किलोमीटर की दूरी. यह सफर सड़क मार्ग से कार या बस से तय कर सकते हैं.
  • बलौदाबाजार से कसडोल: यहां से करीब 30 किलोमीटर का रास्ता है. सड़क की हालत सामान्य है और छोटे वाहन आसानी से जा सकते हैं.
  • कसडोल से बोरसी: आगे 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी
  • बोरसी से कुटन झील: यहां से झील तक जाने के लिए जंगल के अंदर लगभग 8 किलोमीटर का रास्ता है. यह हिस्सा थोड़ा रोमांचक है क्योंकि रास्ता पूरी तरह प्राकृतिक माहौल से घिरा है. गाड़ी 2 किलोमीटर पहले छोड़नी होगी आगे रास्ते पैदल जाना होगा.
Last Updated : August 26, 2025 at 2:41 PM IST

