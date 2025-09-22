ETV Bharat / state

गोरखपुर में बसने का सुनहरा अवसर; 5.60 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के मिलेंगे लग्जरी फ्लैट्स, जानिए लोकेशन और प्रक्रिया

गोरखपुर: गोरखपुर विकास प्राधिकरण इस नवरात्र पर लग्जरी के साथ स्स्ते फ्लैट खरीदने का अवसर दे रहा है. शहर के उत्तरी छोर पर कुश्मी एनक्लेव में करोड़ों के फ्लैट होंगे तो वहीं बिल्डर द्वारा डेवलप की गई पाम पैराडाइज आवासीय योजना में रेरा के नियमों के तहत कम आय वर्ग वालों के लिए बनाए गए, एलआईजी और ईडब्ल्यूएस के फ्लैट का आवंटन भी होगा. इन दोनों कार्यों का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों कराने की तैयारी है.

कम आय वालों के लिए 90 फ्लैटः गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंदवर्धन सिंह के मुताबिक, पाम पैराडाइज में कम आय वालों के लिए 90 फ्लैट बनाए गए हैं. जिसमें ईडब्लूएस के 30 और एलआईजी के 60 फ्लैट हैं. इनकी कीमत क्रमशः 5 लाख साठ हजार और दस लाख अस्सी हजार है. इन फ्लैट्स के आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. फ्लैट आवंटन का प्रमाण पत्र और चाबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों वितरित किया जाएगा. आनंदवर्धन सिंह ने कहा है कि में कम आय वर्ग के लोगों के फ्लैट का आवंटन एक बड़ा तोहफा होगा.

कुश्मी एनक्लेव परियोजना का प्रस्तावित नक्शा. (GDA)

कुश्मी एनक्लेव में बनेंगे 286 लग्जरी फ्लैटः गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के मुताबिक, कुश्मी एनक्लेव में 57 लाख से एक करोड़ से अधिक के कुल 286 फ्लैट है. इसमें दो ब्लॉक में कुल 11 मंजिल के पांच टावर बनाए जाएंगे. जिसे ए और बी ब्लॉक नाम दिया गया है. ग्राउंड प्लस वन का क्लब बिल्डिंग और ग्राउंड प्लस वन का शॉपिंग कंपलेक्स भी कुश्मी एंक्लेव में बनाया जाएगा. ए ब्लॉक के दो टावर में 44-44 फ्लैट 2BHK श्रेणी के बनाए जाएंगे. बी ब्लॉक के तीन टावर में 3 बीएचके, प्लस सर्वेंट रूम की सुविधा होगी. हर टावर में 22 फ्लैट यानी कुल 66 फ्लैट बनाए जाएंगे. इसके अलावा 3 बीएचके श्रेणी के प्रत्येक टावर में 44 फ्लैट यानी कि कल 132 फ्लैट बनाए जाएंगे. इस तरह बी ब्लॉक के टावर में 198 फ्लैट और ए ब्लॉक के टावर में कुल 88 फ्लाइट बनाए जाएंगे. जिनकी कुल संख्या 286 होगी.