गोरखपुर में बसने का सुनहरा अवसर; 5.60 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के मिलेंगे लग्जरी फ्लैट्स, जानिए लोकेशन और प्रक्रिया
जीडीए कुश्मी एनक्लेव में आर्थिक रूप से मजबूत को तो कम आय वालों को पाम पैराडाइज सस्ते दर का फ्लैट आवंटित करेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 22, 2025 at 8:14 PM IST
गोरखपुर: गोरखपुर विकास प्राधिकरण इस नवरात्र पर लग्जरी के साथ स्स्ते फ्लैट खरीदने का अवसर दे रहा है. शहर के उत्तरी छोर पर कुश्मी एनक्लेव में करोड़ों के फ्लैट होंगे तो वहीं बिल्डर द्वारा डेवलप की गई पाम पैराडाइज आवासीय योजना में रेरा के नियमों के तहत कम आय वर्ग वालों के लिए बनाए गए, एलआईजी और ईडब्ल्यूएस के फ्लैट का आवंटन भी होगा. इन दोनों कार्यों का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों कराने की तैयारी है.
कम आय वालों के लिए 90 फ्लैटः गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंदवर्धन सिंह के मुताबिक, पाम पैराडाइज में कम आय वालों के लिए 90 फ्लैट बनाए गए हैं. जिसमें ईडब्लूएस के 30 और एलआईजी के 60 फ्लैट हैं. इनकी कीमत क्रमशः 5 लाख साठ हजार और दस लाख अस्सी हजार है. इन फ्लैट्स के आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. फ्लैट आवंटन का प्रमाण पत्र और चाबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों वितरित किया जाएगा. आनंदवर्धन सिंह ने कहा है कि में कम आय वर्ग के लोगों के फ्लैट का आवंटन एक बड़ा तोहफा होगा.
कुश्मी एनक्लेव में बनेंगे 286 लग्जरी फ्लैटः गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के मुताबिक, कुश्मी एनक्लेव में 57 लाख से एक करोड़ से अधिक के कुल 286 फ्लैट है. इसमें दो ब्लॉक में कुल 11 मंजिल के पांच टावर बनाए जाएंगे. जिसे ए और बी ब्लॉक नाम दिया गया है. ग्राउंड प्लस वन का क्लब बिल्डिंग और ग्राउंड प्लस वन का शॉपिंग कंपलेक्स भी कुश्मी एंक्लेव में बनाया जाएगा. ए ब्लॉक के दो टावर में 44-44 फ्लैट 2BHK श्रेणी के बनाए जाएंगे. बी ब्लॉक के तीन टावर में 3 बीएचके, प्लस सर्वेंट रूम की सुविधा होगी. हर टावर में 22 फ्लैट यानी कुल 66 फ्लैट बनाए जाएंगे. इसके अलावा 3 बीएचके श्रेणी के प्रत्येक टावर में 44 फ्लैट यानी कि कल 132 फ्लैट बनाए जाएंगे. इस तरह बी ब्लॉक के टावर में 198 फ्लैट और ए ब्लॉक के टावर में कुल 88 फ्लाइट बनाए जाएंगे. जिनकी कुल संख्या 286 होगी.
ललिता पुरम कॉलोनी के पास 5 एकड़ में बनेंगे आलीशान टावरः प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बताया कि कुश्मी एनक्लेव का निर्माण होने से जरूरतमंदों को फ्लैट मिल सकेगा. इसके निर्माण को 31 जनवरी 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. शिलान्यास होने के साथ इसके पंजीकरण को भी शुरू किया जाएगा. इसके निर्माण के लिए चयनित फर्म को वर्क आर्डर भी जारी कर दिया गया है. प्राधिकरण के प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह के मुताबिक कुश्मी एंक्लेव में 397 कार पार्किंग सुविधा होगी. ब्लॉक ए और बी में 124 कर पार्क हो सकेंगे. जबकि खुले एरिया में 273 गाड़ियां पार्क हो सकेगी. परियोजना के तहत ललिता पुरम कॉलोनी के पास खाली पड़ी लगभग 5 एकड़ भूमि में 286 फ्लैट बनाए जाएंगे.
94 लाख में मिलेगा 3 BHK फ्लैटः प्रभारी मुख्य अभियंता ने बताया कि गोरखपुर प्राधिकरण ने जून में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष इस योजना की प्रारंभिक प्रस्तुतीकरण दे चुका है, जो अब जल्द लांच होगा. कुश्मी इस परियोजना की कुल लागत 172 करोड़ 86 लाख 4767 रुपये आंकी गई है. इस परियोजना में 860 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले 2 बीएचके के फ्लैट की कीमत करीब 57 लाख, 1380 वर्ग फीट क्षेत्रफल के 3 बीएचके के फ्लैट की कीमत करीब 94 लाख और 1560 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले सर्वेंट क्वार्टर के साथ 3 बीएचके फ्लैट की कीमत करीब 1 करोड़ 6 लख रुपए प्रस्तावित है. इन बिल्डिंगों का निर्माण मिवान तकनीक से किया जाएगा.
प्राधिकरण इसके पूर्व खोराबार में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, ग्रीनवुड परियोजना, राप्ती नगर विस्तार टाउनशिप और गोरक्ष एनक्लेव समेत कई आवासीय परियोजनाएं लॉन्च कर लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध करा रहा है.
