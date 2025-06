ETV Bharat / state

कुशीनगर के सीआरपीएफ जवान सत्यवान सिंह उड़ीसा में शहीद, आज गांव पहुंचेगा पार्थिव शरीर

शहीद सत्यवान सिंह. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कुशीनगर : सीआरपीएफ 134 और एसओजी उड़ीसा के जवानों द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट में घायल जवान सत्यवान सिंह शनिवार को शहीद हो गए. हाटा कोतवाली क्षेत्र के रामपुर सोहरौना निवासी सत्यवान सिंह का इलाज राउरकेला अपोलो अस्पताल में चल रहा था. शहीद का पार्थिव शरीर रविवार को उनके पैतृक गांव लाया जाएगा. जहां राजकीय सम्मान के बीच उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. सत्यवान सिंह के शहीद होने की खबर से परिवार में मातम है और गांव में शोक की लहर है. शनिवार रात से ही क्षेत्रीय विधायक समेत बड़ी संख्या में परिचित घरवालों को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं. शहीद सत्यवान सिंह. (Photo Credit : ETV Bharat) 2 दिन पहले पत्नी प्रियंका के पास आया था फोन परिजनों के अनुसार दो दिन पहले सत्यवान ने पत्नी प्रियंका से दो महीने के छुट्टी पर घर आने की बात कही थी. सत्यवान के आने की खबर से घर में हंसी खुशी का माहौल था. इसी बीच शनिवार को सीआरपीएफ अधिकारियों ने फोन पर प्रियंका को सत्यवान के शहीद होने की खबर दी और रविवार सुबह पार्थिव शरीर लेकर घर पहुंचने की बात कही. इसके बाद से घर और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. पत्नी प्रियंका रो रो कर बेसुध हो चुकी हैं. परिवारवाले भी बेहाल हैं.

सत्यवान सिंह चार भाइयों में दूसरे नंबर के थे. सत्यवान के पिता प्रेम सिंह किसान हैं. बड़े पापा टीचर थे, उन्हीं के साथ रह कर सत्यवान ने पढ़ाई की थी. सत्यवान की इच्छा शुरू से ही फोर्स में जाने की थी. 2010 में सीआरपीएफ केरल में ट्रेनिंग लेकर नियुक्ति मिली. इसके बाद 2015 में सत्यवान की शादी देवरिया जिले के मछरीगंवा (रामलक्षन) की प्रियंका से हुई. प्रियंका भी MA तक पढ़ी लिखी घरेलू महिला हैं. एक बेटा 8 साल का सभ्य है. सत्यवान के भाई शत्रुघ्न सिंह भी आईटीबीटी फोर्स में हैं. जिनकी तैनाती उत्तराखंड में हैं. दो भाई संतोष और आशुतोष घर पर पिता के खेती-बाड़ी के काम हाथ बंटाते हैं.





फूट कर रो पड़े पिता : सत्यवान के पिता प्रेम सिंह ने बताया कि मेरे दो बेटे फोर्स में हैं. एक बेटे की शहीद होने की सूचना मिली. दूसरा बेटा शत्रुघ्न सिंह आईटीबीटी उत्तराखंड में है. उसको भी सूचना दे दी गई है. वह भी घर आ रहा है. मेरे तो घर की खुशियां ही छिन गई हैं. मुझे नहीं पता था कि यह दिन देखना पड़ेगा. बहू की जिंदगी कैसे कटेगी, यह कहते हुए वह फूट-फूट कर रोने लगते हैं. भाई ने बताया कि सत्यवान 3 महीने पहले घर पर छुट्टी आए थे. फिर छुट्टी पर आने की बात कही थी, हम सभी खुश थे. शनिवार को अचानक घायल होने और फिर एक घंटे बाद शहीद होने की खबर से हर कोई आहत है. ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि महेंद्र पासवान ने बताया कि सत्यवान जब भी आते थे हम लोगों के बीच बैठते थे. बातचीत होती थी, गांव के बच्चे उससे प्रेरणा लेते थे. सबके साथ हंसी खुशी से मिलते थे, आज हम लोग के बीच नहीं है. सोच कर अजीब लग रहा है. सत्यवान काफी मिलनसार व्यक्तित्व के थे. मंडल अध्यक्ष ज्ञान विक्रम सिंह ने कहा कि सत्यवान हमउम्र थे. छुट्टी आने पर तमाम बातें साझा करते थे. अगले महीने आने वाले थे, लेकिन उसके पहले दुखद खबर आ गई. यह भी पढ़ें : बीजापुर के पामेड़ में IED ब्लास्ट में CRPF जवान शहीद, कैंप से 1 किलोमीटर के दायरे तक पहुंचे नक्सली यह भी पढ़ें : Narayanpur IED blast नारायणपुर में IED ब्लास्ट में हेड कॉन्सटेबल शहीद

