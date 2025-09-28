ETV Bharat / state

कुशीनगर के सूबेदार दिनेश गुप्ता का ब्रेन हेमरेज से निधन; सैन्य सम्मान के साथ हुई अंतिम विदाई, तिरुपति बालाजी के दर्शन करके लौट रहे थे

हाटा विधायक मोहन वर्मा ने कहा सूबेदार दिनेश कुमार गुप्ता 23 सितंबर को छुट्टी पर अपने परिवार के साथ तिरुपति बालाजी गए थे.

Photo Credit: ETV Bharat
सूबेदार दिनेश कुमार गुप्ता का हैदराबाद में ब्रेन हेमरेज से निधन हो गया था. (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : September 28, 2025 at 6:19 PM IST

कुशीनगर: अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के बलुआ बेलवा गांव निवासी भारतीय सेना के सूबेदार दिनेश कुमार गुप्ता का हैदराबाद में ब्रेन हेमरेज से निधन हो गया. तीन दिन बाद रविवार को उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव लाया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. उनकी अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े.

ट्रेन में तबीयत अचानक खराब हुई: हाटा विधायक मोहन वर्मा ने बताया कि सूबेदार दिनेश कुमार गुप्ता 23 सितंबर को छुट्टी पर अपने परिवार के साथ तिरुपति बालाजी तीर्थ यात्रा पर गए थे. वापसी के दौरान 26 सितंबर की सुबह करीब 4 बजे हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

कुशीनगर के सूबेदार दिनेश गुप्ता का अंतिम संस्कार (Video Credit: ETV Bharat)

ड्यूटी पर 27 सितंबर को वापस लौटना था: दिनेश कुमार गुप्ता भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे और उनकी तैनाती नागल में थी. वह 15 दिन की छुट्टी पर घर आए थे और उन्हें 27 सितंबर को वापस ड्यूटी पर लौटना था. वह अपने पिता ब्रह्मा गुप्ता के तीन बेटों में दूसरे नंबर पर थे. उनके बड़े भाई ग्राम प्रधान हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
बेदार दिनेश कुमार गुप्ता का अंतिम संस्कार हेतिमपुर घाट पर हुआ. (Photo Credit: ETV Bharat)

हेतिमपुर घाट पर हुआ अंतिम संस्कार: सूबेदार दिनेश कुमार गुप्ता का अंतिम संस्कार हेतिमपुर घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया. इस दौरान गोरखा रेजिमेंट की एक टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें अंतिम सलामी दी. अंतिम यात्रा के दौरान 'भारत माता की जय' और 'जवान दिनेश अमर रहें' के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा.

Photo Credit: ETV Bharat
सूबेदार दिनेश कुमार गुप्ता की तैनाती नागल में थी. (Photo Credit: ETV Bharat)

विधायक मोहन वर्मा ने कहा- वीर सपूत देश की शान हैं: उनके परिवार में माता-पिता, पत्नी और दो छोटे बेटे हैं. बड़े बेटे गौरव की उम्र 10 वर्ष है और वह कक्षा 6 में पढ़ता है, जबकि छोटा बेटा अथर्व 4 वर्ष का है. अंतिम यात्रा में हाटा विधायक मोहन वर्मा, नायब तहसीलदार सुनील सिंह, पूर्व सैनिक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए . सभी ने उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा परिवार को सांत्वना दी. विधायक मोहन वर्मा ने कहा कि सूबेदार दिनेश कुमार गुप्ता जैसे वीर सपूत देश की शान हैं.

