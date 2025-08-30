ETV Bharat / state

कुशीनगर में RSS नेता के बेटे की हत्या, दबंगों ने बाजार से लौटते समय घेरकर मारा डाला - MURDER IN KUSHINAGAR

कुशीनगर : कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के सेमरा हर्दो गांव में शुक्रवार रात दबंगों ने एक युवक की मारपीट कर हत्या कर दी. युवक उत्कर्ष सिंह (40) अखिल भारतीय गहरवार क्षत्रिय महासभा के जिला संगठन मंत्री थे और पिता इंद्रजीत सिंह RSS के जिला सह संघ चालक हैं. हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है. परिजनों ने चार आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है. पुलिस तीन हत्यारोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचने पर परिजन भड़क गए और शव को एम्बुलेंस से उतारने से इनकार कर दिया. पुलिस ने किसी तरह समझा बुझा कर स्थिति पर नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रही है. परिजन दोषियों पर बुलडोजर एक्शन समेत कई मांगों पर अड़े हैं.



बताया गया कि कुशीनगर के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के सेमरा हर्दो गांव निवासी उत्कर्ष सिंह (40) शुक्रवार रात बाजार से लौटकर घर आ रहा था. उत्कर्ष के पिता इंद्रजीत सिंह का कहना है कि उत्कर्ष ने पड़ोसी के खेत में पशुओं को चरते देख आपत्ति जताई थी. जिससे आरोपी भड़क गए और हमला कर दिया. आरोपियों ने उत्कर्ष सिंह को घेरकर पीटा और बाद में फरसे और लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद चारों हमलावर मौके से फरार हो गए.

कुशीनगर एसपी संतोष मिश्रा का कहना है कि प्राथमिक जांच में मामला पुरानी रंजिश का सामने आया है. मृतक और आरोपियों के बीच पहले से विवाद था. परिजनों के बताए चारों आरोपियों की पहचान कर ली गई है. कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. घटनास्थल से फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी. किसी भी हाल में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा.



