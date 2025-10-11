कुशीनगर में प्रधान के भाई की हत्या, सीएचसी के बाहर ग्रामीणों ने की नारेबाजी
तमकुहीराज थाना क्षेत्र के गोसाई पट्टी गांव का मामला, मामूली विवाद ने लिया खूनी रूप.
Published : October 11, 2025 at 10:17 AM IST
कुशीनगरः जिले के तमकुहीराज थाना क्षेत्र के गोसाई पट्टी गांव में शुक्रवार रात छोटे से विवाद ने खूनी रूप ले लिया. मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि ग्राम प्रधान शंभू यादव के भाई भोला यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इससे पहले घायल होने पर परिजन उन्हें तत्काल सीएचसी तमकुहीराज ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं, सीएचसी के बाहर जुटे ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा नारेबाजी की.
भोला यादव के भाई ग्राम प्रधान शम्भू यादव ने बताया कि भाई दरवाजे पर बैठे थे. इस दौरान आधा दर्जन लोग गिरोह बंद होकर पहुंचे. आरोपियों ने हॉकी व रॉड से पीटकर उनके भाई की हत्या कर दी. इसके बाद वे सभी भाग गए.
घटना की सूचना पर तमकुहीराज थानाध्यक्ष सुनील कुमार वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया. वहीं, सीएचसी परिसर में सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की. ग्रामीणों का कहना है कि करीब एक माह पूर्व भी इसी तरह का विवाद हुआ था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. इस कारण यह वारदात हुआ. वहीं, परिजनों से एसडीएम आकांक्षा मिश्रा ने मुलाकात की. परिजनों ने एक संविदा कर्मी पर हत्या का आरोप लगाया. एसडीएम आकांक्षा मिश्रा का कहना है कि जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपियों की तलाश की जा रही है.
