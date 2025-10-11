ETV Bharat / state

कुशीनगर में प्रधान के भाई की हत्या, सीएचसी के बाहर ग्रामीणों ने की नारेबाजी

कुशीनगरः जिले के तमकुहीराज थाना क्षेत्र के गोसाई पट्टी गांव में शुक्रवार रात छोटे से विवाद ने खूनी रूप ले लिया. मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि ग्राम प्रधान शंभू यादव के भाई भोला यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इससे पहले घायल होने पर परिजन उन्हें तत्काल सीएचसी तमकुहीराज ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं, सीएचसी के बाहर जुटे ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा नारेबाजी की.

भोला यादव के भाई ग्राम प्रधान शम्भू यादव ने बताया कि भाई दरवाजे पर बैठे थे. इस दौरान आधा दर्जन लोग गिरोह बंद होकर पहुंचे. आरोपियों ने हॉकी व रॉड से पीटकर उनके भाई की हत्या कर दी. इसके बाद वे सभी भाग गए.