रुमल मर्डर केस: कुरुक्षेत्र पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी

कुरुक्षेत्र: जिले के रुमल हत्याकांड में कुरुक्षेत्र पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. अपराध अन्वेषण शाखा-1 (CIA-1) की टीम ने हत्या में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपियों की पहचान देवी प्रसन निवासी इस्माईलाबाद, आर्यन निवासी ठोल और अजय निवासी कंगवाल (जिला अंबाला) के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है.

जानें पूरा मामला:इस बारे में प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र कुमार ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि, "घटना 4 अक्टूबर की रात की है. शिकायतकर्ता सौरभ ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसका चाचा रुमल, जो मेहनत-मजदूरी करता था, पेहवा में एक अन्य व्यक्ति राम विश्वास के साथ खाना लेने गया था. उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार चार युवकों ने उनकी बाइक रुकवाई और चाकुओं से रुमल पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल रुमल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई."