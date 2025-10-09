रुमल मर्डर केस: कुरुक्षेत्र पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी
कुरुक्षेत्र में रुमल हत्याकांड में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है.
Published : October 9, 2025 at 5:25 PM IST
कुरुक्षेत्र: जिले के रुमल हत्याकांड में कुरुक्षेत्र पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. अपराध अन्वेषण शाखा-1 (CIA-1) की टीम ने हत्या में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपियों की पहचान देवी प्रसन निवासी इस्माईलाबाद, आर्यन निवासी ठोल और अजय निवासी कंगवाल (जिला अंबाला) के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है.
जानें पूरा मामला:इस बारे में प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र कुमार ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि, "घटना 4 अक्टूबर की रात की है. शिकायतकर्ता सौरभ ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसका चाचा रुमल, जो मेहनत-मजदूरी करता था, पेहवा में एक अन्य व्यक्ति राम विश्वास के साथ खाना लेने गया था. उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार चार युवकों ने उनकी बाइक रुकवाई और चाकुओं से रुमल पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल रुमल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई."
तीन आरोपी गिरफ्तार: प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र कुमार ने आगे बताया कि, "पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर CIA की टीमों का गठन किया गया और गहन छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे के मकसद और बाकी आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है. पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है और आगे की पूछताछ जारी है."
ये भी पढ़ें: हरियाणा- राजस्थान सीमा पर नूंह के जमील की हत्या, पुलिस पर भी लगे आरोप
ये भी पढ़ें: कफ सिरप से मौत के बाद हरियाणा सरकार अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने प्रदेश में इन चार कफ सिरप पर लगाया प्रतिबंध, बोलीं-"बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि"