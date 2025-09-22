कुरुक्षेत्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियारों के साथ 5 गिरफ्तार, बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी साजिश
कुरुक्षेत्र पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है.
Published : September 22, 2025 at 5:34 PM IST
कुरुक्षेत्र: जिले में अपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में अपराध अन्वेषण शाखा-2 ने बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने अवैध हथियार रखने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से पुलिस ने चार देसी कट्टे, चार जिंदा रौंद और एक कार बरामद किया है.
पुलिस ने घेराबंदी कर 4 युवकों को पकड़ा: इस बारे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतीक गहलोत ने बताया कि, "अपराध अन्वेषण शाखा-2 के सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार की टीम को सूचना मिली थी कि कुछ युवक अवैध असले के साथ देवीलाल पार्क के पास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने सेक्टर-3, जिंदल चौक के पास से एक संदिग्ध कार को घेराबंदी कर पकड़ा, जिसमें बैठे चार युवकों को काबू किया गया."
एक और आरोपी गिरफ्तार: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया कि, "आरोपियों की पहचान अभिषेक उर्फ गोलू, गुरदीप सिंह, दीपक, और विक्रम सिंह, सभी निवासी मटोर, जिला कैथल के रूप में हुई. तलाशी के दौरान हर आरोपी के पास से एक-एक देसी कट्टा और एक-एक जिंदा रौंद बरामद हुआ. इसके अलावा एक और आरोपी मोहित को भी गिरफ्तार किया गया है, जो इन अपराधियों के संपर्क में था. आरोपियों के खिलाफ थाना सदर थानेसर में मामला दर्ज कर लिया गया है."
बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी साजिश: पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि इनका संबंध पहले हुई गोलीबारी की घटनाओं से भी है और इनका संबंध विदेश में बैठे अपराधी से भी है जो हरियाणा-पंजाब में वारदातों को अंजाम दिलवाता है. फिलहाल पुलिस इस गैंग के नेटवर्क और इनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच में जुटी हुई है.
