कुरुक्षेत्र पुलिस ने हैंड ग्रेनेड के साथ दो युवकों को पकड़ा, पंजाब के रहने वाले हैं दोनों आरोपी

कुरुक्षेत्र में पुलिस ने दो युवकों को हैंड ग्रेनेड और गोलियों के साथ गिरफ्तार किया. दोनों बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे थे.

Kurukshetra Police
Kurukshetra Police (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 8, 2025 at 9:08 AM IST

3 Min Read
कुरुक्षेत्र: सीआईए-2 टीम ने पिहोवा के नजदीक नेशनल हाईवे 152 डी पर मूर्तजापुर गांव के पास दो युवकों को पकड़ा है, जिनके पास से एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अंबाला से बम निरोधक दस्ता बुलाया जिसने ग्रेनेड को डिफ्यूज कर दिया. इस मामले में पुलिस की सूझबूझ और तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया. दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की गहराई से जांच शुरू हो गई है.

विदेशी कॉल के इंतजार में थे आरोपी: डीएसपी निर्मल सिंह ने बताया कि "पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि दो संदिग्ध युवक पिहोवा इलाके में घूम रहे हैं. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच कर तलाशी ली, तो उनके पास से हैंड ग्रेनेड मिला. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और किसी विदेशी व्यक्ति की कॉल का इंतजार कर रहे थे. जांच में यह भी पता चला है कि दोनों किसी संगठित गिरोह से जुड़े हुए हैं, जो गंभीर अपराधों को अंजाम देने के लिए काम करते हैं."

कुरुक्षेत्र पुलिस ने हैंड ग्रेनेड के साथ दो युवकों को पकड़ा (Etv Bharat)

पंजाब के रहने वाले हैं आरोपी: सीआईए-2 के इंचार्ज मोहनलाल ने बताया कि "गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 18 वर्षीय गुरविंदर (जिला अंबाला, वर्तमान में पटियाला निवासी) और 19 वर्षीय संदीप सिंह (निवासी अददू माजरा, जिला पटियाला) के रूप में हुई है. दोनों युवक पंजाब से कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे. तलाशी के दौरान उनके पास से पांच गोलियां भी बरामद की गई हैं. इनकी गतिविधियों और पूर्व रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए, पुलिस ने जांच को और तेज कर दिया है ताकि इनके नेटवर्क और मंसूबों का पूरी तरह खुलासा हो सके."

पूरी साजिश की जांच जारी, पुलिस खंगाल रही नेटवर्क: फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि यह युवक हथगोला कहां से लेकर आए और इनके साथ और कौन-कौन लोग जुड़े हैं. साथ ही यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि विदेश से कॉल करने वाला व्यक्ति कौन था और उसका इस साजिश में क्या रोल था. पुलिस की टीमें दोनों युवकों के मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड और संपर्क सूत्रों को खंगाल रही हैं ताकि पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया जा सके. अधिकारियों ने यह भी संकेत दिए हैं कि जल्द ही और गिरफ्तारियां संभव हैं.

