कुरुक्षेत्र में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़, पुलिस ने पैर में मारी गोली - ENCOUNTER IN KURUKSHETRA

कुरुक्षेत्र पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को काबू किया है. आरोपी के पैर में गोली लगी है.

कुरुक्षेत्र में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़
कुरुक्षेत्र में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 27, 2025 at 5:56 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 6:39 PM IST

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए अभियान चला रही है. इसी कड़ी में बुधवार को लाडवा के गांव बकाली के पास पुलिस और एक आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे काबू कर लिया गया. घायल आरोपी को तुरंत लाडवा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

पुलिस को मुखबिर से मिली थी सूचना

अपराध अन्वेषण शाखा-2 प्रभारी निरीक्षक मोहन लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी टीम अपराधों की तलाश में लाडवा क्षेत्र में गश्त कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक संदिग्ध युवक अवैध हथियार लेकर सम्भालखा रोड पर घूम रहा है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध को रोकने का इशारा किया.

आरोपी ने पुलिस को देखते ही की फायरिंग

पुलिस की कार्रवाई को देखते ही आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिसकर्मियों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, जिससे आरोपी के पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा. तलाशी के दौरान आरोपी के पास से दो देशी पिस्टल और चार जिंदा रौंद बरामद हुए. वहीं मौके से तीन खोल और एक सिक्का भी जब्त किया गया.

ये है आरोपी की पहचान

पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान पंजाब के जिला मानसा निवासी हरविंद्र सिंह के रूप में हुई है. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने कुछ दिन पहले लाडवा में वारदात करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका. इसके बाद वह अपने साथी अरमान वासी बकाली के पास चला गया था. फिलहाल आरोपी के खिलाफ थाना लाडवा में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के आपराधिक नेटवर्क और उसके साथियों के बारे में जल्द ही और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

