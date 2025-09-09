ETV Bharat / state

1984 के सिख विरोधी दंगे में मारे गए सुरेंद्र सिंह का नाम सूची में नहीं, न्याय की आस में पूरा परिवार, भाई बोले- "दंगे में मारा गया था वो लेकिन सरकार ने.."

ड्यूटी के दौरान सुरेन्द्र की हुई थी हत्या: दरअसल, हम बात कर रहे हैं सुरेंद्र सिंह के परिवार की. कुरुक्षेत्र जिले के गांव ठसका मीरांजी निवासी सुरेंद्र सिंह के परिजन खुद को इस न्याय प्रक्रिया से वंचित महसूस कर रहे हैं. इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने सुरेंद्र सिंह के बड़े भाई जोगिंदर सिंह से बातचीत की. जोगिंदर सिंह ने कहा कि, "सुरेंद्र सिंह की साल 1983 के अंतिम महीनों में पटियाला स्थित गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब में ड्यूटी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन उनका नाम 121 शहीद सिखों की सूची में शामिल नहीं किया गया. सुरेंद्र सिंह की उम्र उस समय महज 18 वर्ष थी और वह धर्मयुद्ध मोर्चे के दौरान सेवा में जुटे थे."

कुरुक्षेत्र: हरियाणा सरकार ने साल 1984 के सिख विरोधी दंगे में हुए शहीदों के परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में घोषणा की है कि दंगों में मारे गए हर सिख शहीद के परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी. हरियाणा सरकार के इस फैसले से जहां एक ओर शहीद परिवारों में खुशियां है. वहीं, दूसरी ओर एक परिवार सालों से न्याय की आस लगाए बैठा है.

बड़े भाई की सरकार से अपील: सुरेंद्र के बड़े भाई जोगिंदर सिंह ने आगे कहा कि, "मेरा भाई भी दंगों का शिकार हुआ था, लेकिन आज तक हमें किसी भी प्रकार की सरकारी मान्यता या सहायता नहीं मिली. जब हमारे भाई की मौत हुई थी, तब हालात बेहद खराब थे. बड़ी मुश्किल से हम पंजाब से उसकी डेड बॉडी लेकर आए थे.उस समय पुलिस की कई गाड़ियां हमारे साथ थीं. मेरी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अपील है कि जैसे अन्य शहीद परिवारों को लाभ दिया जा रहा है, वैसे ही सुरेंद्र सिंह के परिवार को भी शहीद का दर्जा और सरकारी नौकरी दी जाए."

सिख नेता की अपील: वहीं, सिख नेता हरभजन सिंह ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से अनुरोध किया है कि सुरेंद्र सिंह का नाम सूची में जोड़ा जाए. हरभजन सिंह ने कहा कि, "सरकार का कदम सराहनीय है, लेकिन यह जरूरी है कि कोई भी पात्र परिवार वंचित न रहे. सुरेंद्र सिंह की शहादत भी उतनी ही पवित्र है जितनी अन्य शहीदों की. मेरी सरकार से अपील है कि सुरेंद्र सिंह का नाम शहीदों की सूची में जोड़ा जाए."

"संबंधित अधिकारी से मिले परिवार": इस बारे में जिला प्रशासन से ईटीवी भारत ने संपर्क किया तो जिला जन संपर्क अधिकारी नरेंद्र ने बताया कि, "परिवार संबंधित अधिकारी से मिलकर अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें.सभी कागजातों की जांच के बाद मामला विभाग को भेजा जाएगा, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके."

बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा की गई इस घोषणा को सिख समाज ने "न्याय की दिशा में ऐतिहासिक पहल" करार दिया है. हालांकि कुछ परिवार ऐसे हैं, जो खुद को इस प्रक्रिया से बाहर पाते हैं. ऐसे परिवारों में सुरेंद्र सिंह का परिवार भी शामिल है, जो कि सालों से न्याय की आस में बैठा है.

