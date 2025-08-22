ETV Bharat / state

हरियाणा के इन जिलों में बारिश का अलर्ट, 4 दिन तक झमाझम होगी बरसात, कई इलाकों में फसलें जलमग्न

हरियाणा में मानसून एक्टिव है, अगले तीन दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. जानें आज किन जिलों में है अलर्ट.

हरियाणा के इन जिलों में बारिश का अलर्ट
हरियाणा के इन जिलों में बारिश का अलर्ट (Etv Bharat)
Published : August 22, 2025 at 7:16 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में दो दिन की जरा सी राहत के बाद आज यानी शुक्रवार को फिर मानसून एक्टिव हो गया है. मौसम विभाग ने 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल शामिल है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की मानें तो अब लगातार चार दिनों तक प्रदेश में बारिश होगी.

चार दिन झमाझम बरसात: बारिश के कारण कई नदियों में पानी पहले से ज्यादा नजर आ रहा है. इसके अलावा, यमुनानगर के कई गांवों में घरों तक पानी पहुंचा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. फिलहाल हरियाणा वासियों के लिए अभी मानसून से कोई राहत नहीं मिलने वाली. अगले 4 दिन भारी बारिश से मुसीबत और बढ़ सकती है.

उफान पर नदी-नाले: बता दें कि इस सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है. सबसे अधिक बारिश यमुनानगर में ही दर्ज की गई है, जबकि सबसे कम सिरसा में हुई है. वहीं, मानसून के इस सीजन में नदी-नाले उफान पर हैं. ऐसे में कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी और अंबाला में बेगना नदी ने तांडव मचा रखा है. मारकंडा नदी का जलस्तर 26 हजार क्यूसेक तक पहुंच गया है.

फसलें हुई जलमग्न: इस्माइलाबाद के नैंसी गांव के पास तटबंध टूटने से खेतों में पानी भर गया. जिसके चलते किसानों की कई एकड़ फसल जलमग्न हो गई है. किसान भी इन दिनों भारी नुकसान के चलते चिंता में है. अंबाला में बेगना नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में बाढ़ आ गई है. पंचकूला के मोरनी से भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें बारिश के कारण नाले में उफान आया है.

स्कूली बच्चों को हो रही परेशानी: इस नाले के बीच से ही स्कूली बच्चों को दूसरे किनारे तक पहुंचाया जा रहा है. मौसम विभाग ने अगले तीन दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. 23, 24 और 25 अगस्त तक राज्य में झमाझम बरसात होगी.

MARKANDA RIVER OVERFLOW RAIN ALERT IN HARYANA हरियाणा में बारिश मानसून अपडेट

