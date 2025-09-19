ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में मुठभेड़, IELTS सेंटर पर फायरिंग के 2 बदमाश गिरफ्तार, दोनों की टांग में लगी गोली, LNJP में इलाज जारी

कुरुक्षेत्र में IELTS सेंटर पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है.

कुरुक्षेत्र में मुठभेड़
कुरुक्षेत्र में मुठभेड़ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 19, 2025 at 11:31 AM IST

Updated : September 19, 2025 at 12:01 PM IST

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बस स्टैंड के पास चैतन्य IELTS सेंटर पर फायरिंग के दो आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है. बदमाशों द्वारा कोचिंग सेंटर पर ताबड़तोड़ फायर से इलाके में दहशत का माहौल बन गया था. पुलिस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों की टांग में गोली लगी है. इस दौरान करीब 15 राउंड फायरिंग हुई. पुलिस ने दोनों के कब्जे से दो पिस्टल बरामद किए हैं.

संयुक्त टीम की कार्रवाई: प्रदेश में बढ़ रहे अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है. इसके बावजूद भी बदमाशों ने राज्यभर में दहशत फैला रखी है. इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में कोचिंग सेंटर पर फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने काबू किया है. वारदात 12 सिंतबर की है. इस मामले में अंबाला एसटीएफ और करनाल की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है.

पुलिस मुठभेड़ में 15 राउंड फायर: कुरुक्षेत्र के गांव प्रतापगढ़ के समीप गुरुवार रात हुई इस मुठभेड़ में दोनों ओर से करीब 15 राउंड फायर हुए. गोलीबारी में दोनों आरोपी घायल हो गए. उनकी टांग पर गोली लगी है. दोनों को तुरंत पुलिस ने काबू कर इलाज के लिए LNJP अस्पताल में भर्ती कराया.

जांच में जुटी पुलिस: वहीं, मामले में अंबाला एसटीएफ डीएसपी अमन कुमार ने बताया कि 12 सितंबर को कोचिंग सेंटर पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को काबू किया है. दोनों आरोपियों की पहचान राजीव और राहुल के रूप में हुई है. जो कैथल के पिडल गांव के निवासी है. दोनों की उम्र करीब 19-20 साल है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो पिस्टल बरामद की है. उन्होंने बताया कि अगर इस वारदात में अन्य आरोपी भी शामिल है, तो उन्हें भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा.

कुरुक्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान दो बदमाश गिरफ्तार (Etv Bharat)

"दो पिस्टल बरामद": अंबाला एसटीएफ के डीएसपी अमन कुमार ने बताया कि "12 सितंबर को एक सेंटर पर फायरिंग की गई थी, उसके संबंध में अंबाला एसटीएफ और करनाल की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है. सूचना के आधार पर दोनों बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की गई, दो दोनों आरोपियों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने दोनों को काबू करने और अपनी जान बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की. जिसके चलते दोनों आरोपियों के पांव में गोली लगी है. अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है. मुठभेड़ के दौरान करीब 15 राउंड फायर हुए. मौके पर दो पिस्टल मिले हैं. फिलहाल पुलिस अभी जांच कर रही है."

क्या है पूरा मामला: बता दें कि चैतन्य IELTS सेंटर पर करीब चार राउंड फायर किए गए. फायरिंग के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए थे. गोली शिक्षण संस्थान के मुख्य गेट पर लगी थी. गोली लगने से कोचिंग सेंटर के शीशे का गेट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था. मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई और सीसीटीवी भी खंगाले गए. आरोपियों की धरपकड़ के लिए शहर के चप्पे-चप्पे पर नाकाबंदी की गई थी. इस दौरान पुलिस ने कोचिंग संचालक से भी पूछताछ की गई थी. उन्होंने बताया कि "उनका किसी से भी कोई विवाद नहीं है".

"सत्ता के नशे में चूर लोग अपराधियों का साथ दे रहे हैं": चैतन्य IELTS सेंटर पर फायरिंग की जानकारी मिलते ही थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा भी मौके पर पहुंचे और स्टाफ से बातचीत. इस दौरान उन्होंने कहा कि "कुरुक्षेत्र में लगातार अपराधी घटनाएं बढ़ रही हैं. पिछले 5 दिनों में तीन वारदातें हो चुकी हैं. कुरुक्षेत्र जिला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गृह क्षेत्र है. बावजूद इसके लगातार अपराधी घटनाएं बढ़ रही हैं. उन्होंने कहा कि एक समय था जब लोग कुरुक्षेत्र में आकर बस रहे थे. लेकिन अब लगातार कुरुक्षेत्र में अपराधी घटनाएं घट रही हैं." उन्होंने कहा कि " लगता है की अपराधियों के मन में सरकार-पुलिस का भय नहीं है. 5 दिन में तीसरी वारदात है. सत्ता के नशे में चूर लोग अपराधियों का साथ दे रहे हैं. यह विषय राजनीति करने का नहीं बल्कि समस्या का जड़ से समाधान करने का है."

Last Updated : September 19, 2025 at 12:01 PM IST

