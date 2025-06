ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में होटल पर ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत, बदमाशों ने पर्ची भी फेंकी, जांच में जुटी पुलिस - KURUKSHETRA HOTEL FIRING

कुरुक्षेत्र में होटल पर फायरिंग ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : June 26, 2025 at 10:57 AM IST | Updated : June 26, 2025 at 11:09 AM IST 2 Min Read

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद है. गुरुवार सुबह 5 बजे शाहाबाद कस्बे में उस समय सनसनी फैल गई, जब बदमाशों ने होटल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी. राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित अमन होटल के ऊपर बदमाशों ने फायरिंग कर दी. वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. फिलहाल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है. होटल पर अंधाधुंध फायरिंग: मौका-ए-वारदात पर पहुंचे डीएसपी रामकुमार ने बताया कि सुबह, 5 बजे की घटना है. दो युवक बाइक पर सवार होकर अमन होटल के बाहर आए. जिनके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था. वह पार्किंग और रिसेप्शन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे. करीब 25 राउंड फायर का अनुमान लगाया जा रहा है. इस फायरिंग में होटल के बाहर के शीशे और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के शीशे टूटे हैं. होटल पर ताबड़तोड़ फायरिंग (Etv Bharat)

Last Updated : June 26, 2025 at 11:09 AM IST