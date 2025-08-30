कुरुक्षेत्र: पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है. हरियाणा में बाढ़ जैसे हालत बने हुए हैं. मौजूदा समय में कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ गया है. जिसके चलते एक बार फिर से बाढ़ की स्थिति बन गई है. एक बार फिर से बाढ़ के खतरे को लेकर करीब एक दर्जन गांव के लोग दहशत में आ गए हैं. फसलें जलमग्न हो गई है, किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है.

'नदी बन गया मुख्य मार्ग': ओमप्रकाश गांव मुगल माजरा के निवासी ने बताया कि 'वह गांव से बाहर रोजगार के लिए जाते हैं. ऐसे ही बहुत से ग्रामीण है, जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, ताकि परिवार का गुजारा हो सके. लेकिन जो मुख्य मार्ग है, वह नदी का रूप ले चुका है. बड़े-बड़े गड्ढे बनने से उसमें गिरने का खतरा रहता है'. स्थानीय निवासी राहुल ने बताया कि 'हालात ये हो गए हैं, कि पिछले 2 माह से बच्चे गांव से बाहर स्कूल में ना जाकर अपने घरों में ही रह रहे हैं'.

लोगों को हो रही भारी परेशानी: स्थानीय लोगों ने बताया कि 'सबसे ज्यादा गरीब परिवारों को परेशान होना पड़ रहा है. क्योंकि गरीब लोगों के पास ट्रैक्टर नहीं है, वे बाइक पर या फिर पैदल ही यहां से जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं'.

'2 महीनें से स्कूल नहीं गए बच्चे': राहुल ने बताया कि 'हालत ये हो गए हैं कि पिछले 2 महीने से बच्चे गांव से बाहर स्कूल में ना जाकर अपने घरों में ही रह रहे हैं. सबसे ज्यादा हालत खराब गरीब परिवारों की हो रही है. क्योंकि जो अमीर परिवार है, वह ट्रैक्टर पर वहां से आसानी से निकल जाते हैं. लेकिन ऐसे बहुत से गरीब परिवार है, जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है. वह अगर बाइक पर या फिर पैदल जाते हैं, तो वह हादसे का शिकार हो जाते हैं'.

मुसीबत ही मुसीबत: उन्होंने बताया कि 'कुछ समय पहले एक गर्भवती महिला की डिलीवरी होनी थी और उनकी रात के समय तबीयत बिगड़ गई. रात के समय यह पानी पर करना मुश्किल था. बड़ी मुश्किल से किसी के ट्रैक्टर का प्रबंध किया गया. लेकिन जब तक वह हॉस्पिटल पहुंचती, उससे पहले ही उसकी डिलीवरी हो गई. लेकिन भगवान का शुक्र है कि उसमें बच्चा और जच्चा दोनों सुरक्षित रहे'.

'प्रशासन से राहत की उम्मीद': ऐसे ही बहुत बार हुआ है कि रात के समय किसी की तबीयत खराब हो जाती है. तो उसको हॉस्पिटल में जाना मुश्किल हो जाता है. क्योंकि मंजर ऐसा है कि दिन में भी यहां से गुजरना मुश्किल है. सरकार और जिला प्रशासन से अपील करते हैं कि बाढ़ के लिए कुछ पुख्ता प्रबंध किया जाए ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके.

'रिश्तों पर भी बाढ़ का असर': राहुल ने बताया कि 'अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग गांव से पलायन कर शहरों में रहने लगे हैं, क्योंकि यहां हर साल यह स्थिति बनती है. इसलिए अब गांव खाली होने लगे हैं. वहीं, युवाओं को इस बात का भी खतरा है कि उनके रिश्ते नहीं होंगे. क्योंकि उनका गांव और आसपास के गांव बाढ़ के चलते हरियाणा ही नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध हो चुके हैं. यहां पर हर वर्ष बाढ़ आती है, जिसके चलते अब युवाओं के रिश्ते भी नहीं हो रहे. भविष्य में यह एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है. इसलिए सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए'. राहुल का कहना कि 'गांव के लोगो ने अपनी मोटरसाइकिलों को गांव के बाहर खड़ी करने को मजबूर है. साथी ही उन्हें मोटरसाइकलें चोरी होने का भी खतरा बना हुआ है'.

'फसल बर्बाद': कठुवा निवासी रिंकू ने बताया कि 'पिछले दो-तीन महीने से गांव में यही हालात बने हुए हैं. पीछे बरसात होती है, तो मारकंडा नदी में पानी ज्यादा आ जाता है. सबसे ज्यादा नुकसान करीब एक दर्जन गांवों को होता है. हजारों एकड़़ फसल तबाह हो चुकी है और जो गांव में डेरे खेतों में बने हुए हैं, उनका गांव से नाता टूट चुका है. गांव का भी दूसरे गांव और शहरों से नाता टूट चुका है. क्योंकि मुख्य मार्ग के ऊपर से पानी बह रहा है. जो नदी का रूप ले चुका है'.

'प्रशासन और सरकार लापरवाह': उन्होंने कहा कि 'प्रशासन और सरकार से कई बार अपील कर चुके हैं. लेकिन कुछ भी संज्ञान नहीं लिया गया. अगर मारकंडा की मीनिंग की जाए और सही से दोनों साइड बांध दी जाए तो इस नुकसान से ग्रामीणों और किसानों को बचाया जा सकता है. लेकिन मौजूदा स्थिति कि अगर बात करें तो हालत काफी खराब है और ग्रामीण परेशान है'.

उफान पर मारकंडा: गेज रीडर रविंदर ने कहा कि 'पीछे बरसात होने के चलते मौजूदा समय में शाहबाद मारकंडा में साढ़े 25000 क्यूसेक पानी बह रहा है. यह 15वीं बार मारकंडा में पानी आया है. हालांकि चार बार खतरे के निशान से ऊपर पानी आया है'. उन्होंने बताया कि '14000 क्यूसेक पानी से ऊपर अगर मारकंडा नदी में पानी बहता है. तो उससे करीब एक दर्जन गांवों को नुकसान होता है. ऐसे में अब कहीं गांव में बाढ़ के हालात बन गए हैं. अगर पीछे से और भी ज्यादा पानी आता है, तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं'.

