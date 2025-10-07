ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में 4 फुट के मगरमच्छ को किया गया रेस्क्यू, 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किया गया काबू

मगरमच्छ का किया गया रेस्क्यू ( Etv Bharat )

October 7, 2025

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला स्थित भोर शहीदा गांव से गोताखोर प्रगट सिंह की टीम और वाइल्ड लाइफ की टीम ने संयुक्त प्रयासों से एक मगरमच्छ को पकड़ा है. मगरमच्छ की लंबाई करीब 4 फुट के करीब है. स्थानीय लोगों के अनुसार एक और मगरमच्छ है, जिसे बीते कई दिनों से वे लोग देख रहे हैं. 3 दिनों से मगरमच्छ पकड़ने का चल रहा था ऑपरेशनः स्थानीय निवासी गगन ने बताया कि "उनके द्वारा टीम को सूचना दी गई थी. इसके बाद पिछले तीन दिनों से टीम लगातार मगरमच्छ को पकड़ने का प्रयास कर रही थी. अंततः आज (मंगलवार) को इस मगरमच्छ का रेस्क्यू कर लिया गया है." उन्होंने बताया कि "यह रिहायशी इलाका है, जहां पर बच्चे भी अक्सर गुजरते रहते हैं. ऐसे में यहां रह रहे लोगों के दिल में एक डर का माहौल बना हुआ था."