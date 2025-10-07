ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में 4 फुट के मगरमच्छ को किया गया रेस्क्यू, 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किया गया काबू

कुरुक्षेत्र के गांव भोर शहीदा से एक मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया है.

4 foot crocodile rescued
मगरमच्छ का किया गया रेस्क्यू (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 7, 2025 at 9:06 PM IST

2 Min Read
कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला स्थित भोर शहीदा गांव से गोताखोर प्रगट सिंह की टीम और वाइल्ड लाइफ की टीम ने संयुक्त प्रयासों से एक मगरमच्छ को पकड़ा है. मगरमच्छ की लंबाई करीब 4 फुट के करीब है. स्थानीय लोगों के अनुसार एक और मगरमच्छ है, जिसे बीते कई दिनों से वे लोग देख रहे हैं.

3 दिनों से मगरमच्छ पकड़ने का चल रहा था ऑपरेशनः स्थानीय निवासी गगन ने बताया कि "उनके द्वारा टीम को सूचना दी गई थी. इसके बाद पिछले तीन दिनों से टीम लगातार मगरमच्छ को पकड़ने का प्रयास कर रही थी. अंततः आज (मंगलवार) को इस मगरमच्छ का रेस्क्यू कर लिया गया है." उन्होंने बताया कि "यह रिहायशी इलाका है, जहां पर बच्चे भी अक्सर गुजरते रहते हैं. ऐसे में यहां रह रहे लोगों के दिल में एक डर का माहौल बना हुआ था."

कुरुक्षेत्र में 4 फुट के मगरमच्छ को किया गया रेस्क्यू (Etv Bharat)

टीम प्रकट सिंह ने पकड़ा 26 वां मगरमच्छ: गोताखोर प्रगट सिंह ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा यहां मगरमच्छ होने की सूचना मिली थी. इसके बाद हमारी टीम पिछले 3 दिनों से लगातार प्रयास कर रही थी. आज मगरमच्छ को काबू कर लिया गया है. ग्रामीणों के द्वारा ऐसा ही एक और मगरमच्छ यहां होने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर ऑपरेशन अभी भी जारी है." उन्होंने बताया कि "पिछले दिनों आई बाढ़ के कारण मगरमच्छ इन छोटी-छोटी नहरों तक पहुंच जाते हैं. जब पानी कम हो जाता है तब ये दिखाई पड़ते है." उन्होंने दावा किया कि उनकी टीम द्वारा यह 26 वां मगरमच्छ पकड़ा गया है.

कुरुक्षेत्र के गांव भोर शहीदा से मगरमच्छ पकड़ाया (Etv Bharat)
कुरुक्षेत्र के भोर शहीदा गांव में मगरमच्छ के साथ गोताखोर प्रगट सिंह (Etv Bharat)
मगरमच्छ के साथ गोताखोर प्रगट सिंह (Etv Bharat)
ये भी पढ़ें-ख़तरनाक मगरमच्छ को गोताखोर ने हाथों से पकड़ डाला, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश

