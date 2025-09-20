ETV Bharat / state

ग्रेंड कोड़ लाइन जाम, पारसनाथ के समीप आंदोलनकारियों ने 'टेका रेल', राजधानी भी रुकी

इधर, रेलवे ट्रैक जाम होने से कई ट्रेनों का पहिया थम गया. दिल्ली से आ रही दिल्ली-भुनेश्वर (22812 ) राजधानी एकस्प्रेस चौधरीबांध में रुकी हुई है. इसके अलावा कई ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ है.

सुबह ही आंदोलनकारी ट्रैक पर उतर आए हैं और नारेबाजी करते हुए ट्रैक पर बैठ गए हैं. दूसरी तरफ यह बताया जा रहा है कि डुमरी विधायक सह झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो भी आंदोलन में पहुंच सकते हैं. आंदोलन में शामिल आजसू नेता यशोदा देवी भी शामिल हुई है. उन्होंने कहा कि कुड़मी समाज की मांग जायज है.

गिरिडीह/बोकारो: अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर आदिवासी कुड़मी समाज के बैनर तले 'रेल टेका डहर छेका' आंदोलन शुरू हो गया है. इस आंदोलन का असर गिरिडीह में देखने को मिला हैं. आंदोलनकारी शनिवार की सुबह ही ग्रैंड कोड लाइन यानी दिल्ली को गया-धनबाद होते हुए कोलकाता से जोड़ने वाली ट्रैक को पारसनाथ के पास जाम कर दिया है.

वहीं, इस आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. जिलाधिकारी रामनिवास यादव के साथ एसपी डॉ बिमल कुमार भी डुमरी में जमे हुए हैं. जबकि डुमरी एसडीपीओ सुमित के कुमार के साथ आरपीएफ के पदाधिकारी और जवान भी जमे हुए हैं.

बता दें कि कुड़मी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलवाने की मांग को लेकर गोलबंदी हुई है. आंदोलन के तहत शनिवार झारखंड- बंगाल और ओड़िशा में आदिवासी कुड़मी समाज के बैनर तले ' रेल टेका डहर छेका ' आंदोलन किया जा रहा है. इस आंदोलन का समर्थन में कई नेता उतर आये हैं. कांग्रेस नेता सह मांडू के पूर्व विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने समर्थन देने की घोषणा कर दी है. गिरिडीह में आंदोलन को समर्थन देने की बात जेपी ने की है.

रेल रोको आंदोलन (ETV BHARAT)

बोकारो में भी दिखा रेल रोको आंदोलन का असर

बोकारो में भी रेल रोको आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है. चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं. चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी रेल पटरियों पर बैठ गए हैं. आरपीएफ ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ.

जानकारी देते आंदोलनकारी (Etv Bharat)

आंदोलनकारी का कहना है कि इस बार मामला आर या पार है. सरकार को झुकना ही होगा और हमारी मांगों को पूरी करनी होगी. उनका कहना है कि हमने पहले भी आंदोलन कर सरकार के सामने अपनी मांग रखी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इसलिए हमने फिर से फैसला किया है कि जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मान लेती, हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.

रेल रोको अभियान को लेकर प्रशासन सख्त, मुरी–सिल्ली रेलवे स्टेशन पर निषेधाज्ञा लागू

झारखंड में ‘रेल टेका डहर छेका’ आंदोलन को लेकर अलर्ट मोड पर रांची रेल मंडल, यात्रियों की सुरक्षा के लिए बना प्लान एक्शन