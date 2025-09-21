ETV Bharat / state

देर रात खत्म हुआ कुड़मी समाज का रेल रोको आंदोलन, वंदे भारत समेत कई ट्रेनें प्रभावित, प्रधानखंता में विरोध जारी

कुड़मी समाज का रेल रोको आंदोलन देर रात खत्म हो गया. इस दौरान कई ट्रेनें प्रभावित हुई.

rail-roko-andolan-of-kurmi-community-ends-many-trains-affected-in-jharkhand
रेल रोको आंदोलन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 21, 2025 at 8:40 AM IST

3 Min Read
रांची: एसटी की सूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर कुड़मी समाज का रेल रोको आंदोलन शनिवार को मूरी रेलवे स्टेशन पर 12 घंटे तक चला. सुबह से लेकर देर रात तक रेलवे ट्रैक जाम रहा. वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों तक फंसी रहीं. यात्रियों को खाने–पीने और सफर की अन्य सुविधाओं में भारी परेशानी झेलनी पड़ी.

झारखंड के 15 रेलवे स्टेशनों पर हुआ आंदोलन

टोटेमिक कुड़मी एकता मंच के शीतल ओहदार ने ईटीवी भारत को बताया कि सबसे पहले आंदोलनकारी मूरी स्टेशन से हटे. उसके बाद देर रात पारसनाथ और चंद्रपुरा स्टेशन को खाली कर दिया गया. पूरे राज्य में कुल 15 रेलवे स्टेशन पर आंदोलन सफलतापूर्वक चला.

जानकारी देते आजसू नेता, JLKM नेता और पुलिस अधिकारी (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा कि अभी भी धनबाद के प्रधानखंता रेलवे स्टेशन पर आंदोलनकारी जमे हुए हैं. लोग चाहते हैं कि समाज के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात का समय तय किया जाए. क्योंकि यह उनकी वाजिब मांग है, जिसको पिछले 75 वर्षों से दबा कर रखा गया है.

रेल से सफर करने वाले यात्री रहे परेशान

बता दें कि आंदोलन की घोषणा होने के साथ 20 सितंबर को सुबह से ही हजारों की संख्या में आंदोलनकारी अलग-अलग रेलवे स्टेशन ट्रैक पर उतर आए. महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने भी बड़ी संख्या में भागीदारी ली. पीले गमछे और ढोल–नगाड़ों के साथ प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को जोर–शोर से उठाया. भीड़ इतनी अधिक थी कि सुरक्षा इंतजाम नाकाफी साबित हुए.

आंदोलनकारी बेरिकेड्स तोड़कर सीधे ट्रैक पर बैठ गए. रेल रोको का सबसे ज्यादा असर यात्रियों पर दिखा. वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठे यात्रियों को खाने–पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ा. छोटे बच्चों और बुजुर्गों की हालत बिगड़ती नजर आई.

आजसू और जेएलकेएम ने आंदोलन को दिया खुला समर्थन

आंदोलन को राजनीतिक पार्टी के रूप में आजसू और JLKM का पूरा समर्थन मिला. देवेंद्र महतो ने भी मोर्चा संभाल रखा था. आंदोलन के दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी प्रदर्शनकारियों के बीच ट्रैक पर मौजूद रहे. लगातार वार्ता और प्रशासनिक पहल के बाद आखिरकार रात 10:30 बजे आंदोलन समाप्त हुआ. आंदोलनकारियों ने ट्रैक खाली कर दिया. करीब 12 घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहने से रेलवे की सांसें अटकी रहीं और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. करीब 12 घंटे तक चले आंदोलन की वजह से दर्जनों ट्रेनें प्रभावित हुई.

