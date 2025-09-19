रांची यूनिवर्सिटी में पीएचडी पंजीकरण में बाधा, कुरमाली भाषा के शोधार्थियोंं ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन
रांची विश्वविद्यालय में कुरमाली भाषा के शोधार्थियोंं ने कुलपति को ज्ञापन सौंपकर अपनी परेशान दूर करने की गुहार लगाई है.
Published : September 19, 2025 at 2:50 PM IST
रांची: आरयू यानी रांची विश्वविद्यालय में कुरमाली भाषा और साहित्य के शोधार्थी इस समय गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं. NET/JRF की पात्रता प्राप्त करने के बावजूद वे पीएचडी में नामांकन कराने से वंचित हैं. इसी विषय को लेकर शुक्रवार को छात्रों ने यूनिवर्सिटी के कुलपति और डीएसडब्ल्यू को ज्ञापन सौंपकर त्वरित समाधान की मांग की है.
कहां है समस्या की जड़?
छात्रों ने बताया कि यूनिवर्सिटी में कुरमाली भाषा में शोध निर्देशन करने वाले शिक्षकों की संख्या बेहद कम है. वर्तमान में केवल दो स्थायी शिक्षक हैं, जिनमें से एक शिक्षक ही शोध निर्देशन के लिए अधिकृत हैं लेकिन उनकी शोध सीटें पहले ही भर चुकी हैं. ऐसे में नए शोधार्थियों को पीएचडी पंजीकरण का अवसर नहीं मिल पा रहा है.
छात्रों ने यह भी बताया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुरमाली भाषा को पहले मानविकी संकाय के अंतर्गत रखा था. छात्रों को संस्कृत, हिंदी या अन्य मानविकी विषयों के प्रोफेसरों से भी मार्गदर्शन प्राप्त करने की सुविधा मिल जाती थी लेकिन अब कुरमाली भाषा को जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा संकाय में स्थानांतरित कर दिया गया है, इससे शोधार्थियों के लिए विषय विशेषज्ञ और शोध निर्देशक की कमी गंभीर चुनौती बन गई है.
छात्रों की पीड़ा
ज्ञापन में लिखा गया है कि NET/JRF पास करने के बाद भी यदि छात्रों को शोध का अवसर न मिले तो यह न केवल छात्र हित के खिलाफ है बल्कि कुरमाली भाषा और साहित्य के भविष्य पर भी प्रश्नचिह्न है. छात्रों ने साफ कहा है कि शोध निर्देशन की कमी के कारण उनकी शैक्षणिक प्रगति ठप हो गई है. छात्र अभिषेक कुमार, प्रदीप महतो, अमन कुमार महतो, बंटी महतो, आयुष नंदन, जयद्रथ महतो, महेश्वर महतो और अंजु कुमारी समेत कई शोधार्थियों ने कुलपति से हस्तक्षेप करने की मांग की है.
क्या है मुख्य मांग
छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि NET/JRF पास करने वाले कुरमाली भाषा के विद्यार्थियों को पीएचडी शोध कार्य के लिए मानविकी संकाय के प्रोफेसरों (अंग्रेजी, इतिहास, दर्शनशास्त्र, संस्कृत और हिंदी आदि) से भी शोध निर्देशन की अनुमति दी जाए. उनका कहना है कि यह व्यवस्था पहले भी रही है, जिसकी वजह से छात्रों का शोध प्रभावित नहीं होता था.
भाषा और संस्कृति पर असर
छात्रों ने कहा कि यदि यह समस्या जल्द दूर नहीं हुई तो कुरमाली भाषा और साहित्य का विकास रुक जाएगा. NET/JRF पास करने वाले योग्य छात्र निराश होकर या तो अन्य विषयों की ओर रुख करेंगे या फिर शोध ही छोड़ देंगे. यह स्थिति भाषा और संस्कृति दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकती है.
कुलपति और डीएसडब्ल्यू से उम्मीद
छात्रों ने कुलपति से अनुरोध किया है कि छात्र हित और भाषा-साहित्य के भविष्य को देखते हुए तत्काल कदम उठाए जाएं. उन्होंने मांग की है कि नए शैक्षणिक सत्र से ही शोध पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और अन्य संकायों के शिक्षकों को भी शोध निर्देशन की अनुमति दी जाए.
ये भी पढ़ें- रांची यूनिवर्सिटी की जांच में खुलासा! राजधानी में तालाब-डैम और नदियों का पानी पूरी तरह प्रदूषित
रांची यूनिवर्सिटी में 45 हजार सीटें, अब तक सिर्फ 22 हजार नामांकन
पढ़ाई पूरी, पहचान अधूरी! रांची यूनिवर्सिटी की फाइलों में फंसी 5 लाख डिग्रियां