रांची यूनिवर्सिटी में पीएचडी पंजीकरण में बाधा, कुरमाली भाषा के शोधार्थियोंं ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन

रांची: आरयू यानी रांची विश्वविद्यालय में कुरमाली भाषा और साहित्य के शोधार्थी इस समय गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं. NET/JRF की पात्रता प्राप्त करने के बावजूद वे पीएचडी में नामांकन कराने से वंचित हैं. इसी विषय को लेकर शुक्रवार को छात्रों ने यूनिवर्सिटी के कुलपति और डीएसडब्ल्यू को ज्ञापन सौंपकर त्वरित समाधान की मांग की है.

कहां है समस्या की जड़?

छात्रों ने बताया कि यूनिवर्सिटी में कुरमाली भाषा में शोध निर्देशन करने वाले शिक्षकों की संख्या बेहद कम है. वर्तमान में केवल दो स्थायी शिक्षक हैं, जिनमें से एक शिक्षक ही शोध निर्देशन के लिए अधिकृत हैं लेकिन उनकी शोध सीटें पहले ही भर चुकी हैं. ऐसे में नए शोधार्थियों को पीएचडी पंजीकरण का अवसर नहीं मिल पा रहा है.

PhD पंजीकरण में बाधा से शोधार्थी परेशान

छात्रों ने यह भी बताया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुरमाली भाषा को पहले मानविकी संकाय के अंतर्गत रखा था. छात्रों को संस्कृत, हिंदी या अन्य मानविकी विषयों के प्रोफेसरों से भी मार्गदर्शन प्राप्त करने की सुविधा मिल जाती थी लेकिन अब कुरमाली भाषा को जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा संकाय में स्थानांतरित कर दिया गया है, इससे शोधार्थियों के लिए विषय विशेषज्ञ और शोध निर्देशक की कमी गंभीर चुनौती बन गई है.

छात्रों की पीड़ा

ज्ञापन में लिखा गया है कि NET/JRF पास करने के बाद भी यदि छात्रों को शोध का अवसर न मिले तो यह न केवल छात्र हित के खिलाफ है बल्कि कुरमाली भाषा और साहित्य के भविष्य पर भी प्रश्नचिह्न है. छात्रों ने साफ कहा है कि शोध निर्देशन की कमी के कारण उनकी शैक्षणिक प्रगति ठप हो गई है. छात्र अभिषेक कुमार, प्रदीप महतो, अमन कुमार महतो, बंटी महतो, आयुष नंदन, जयद्रथ महतो, महेश्वर महतो और अंजु कुमारी समेत कई शोधार्थियों ने कुलपति से हस्तक्षेप करने की मांग की है.