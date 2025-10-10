ETV Bharat / state

हजारों किलोमीटर का सफर तय कर खींचन पहुंची कुरजां, जोधपुर को भी है इंतजार

जोधपुर: कई हजार किलोमीटर का सफर तय कर कुरजां पक्षी शीतकालीन प्रवास पर फलोदी जिले के कई तालाबों पर पहुंच चुका है. फलोदी के खींचन में हर दिन सैकड़ों पक्षी आ रहे हैं. पक्षी प्रेमी सेवाराम माली ने बताया कि फलोदी जिले के खींचन में हर साल अगस्त-सितंबर में कुरजां (डोमिसाइल क्रेन) आने लगते हैं, जो मार्च तक रहते हैं. पक्षी यहां करीब छह माह तक प्रवास करते हैं. इसके साथ जोधपुर में भी कई जगह प्रवास करते हैं. हालांकि अब तक वे जोधपुर नहीं पहुंचे हैं. यह पक्षी हिमालय पार कर नेपाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होकर पश्चिमी राजस्थान आते हैं.

कुरजां के झुण्ड अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, चूरू और फलोदी जिलों में उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं. जेएनवीयू के वाइल्डलाइफ रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉ हेमसिंह गहलोत ने बताया कि कुरजां हर वर्ष अगस्त-सितंबर के प्रथम सप्ताह में उड़ान भरकर सामान्यतः 30 दिन में पश्चिमी राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र में पहुंच जाते हैं. इस बार खिंचन में इनकी उपस्थिति दर्ज हुई है. जबकि अक्टूबर का प्रथम सप्ताह बीत जाने के बावजूद कुरजां के समूह जोधपुर जिले के गुडाबिश्नोइयां, ओलवी, रामासनी, सरेचा, लोरड़ी पंडितजी, जाजीवाल, बनाड़ सहित विभिन्न जलाशयों पर अभी तक नजर नहीं आए हैं.

अभी कई झुंड रास्ते में: पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार रूस के बुर्यातिया और तुवा क्षेत्रों में टैग किए कुरंजा पक्षियों के समूह राजस्थान के दक्षिणी भाग में पहुंच चुके हैं. कई झुंड अभी रास्ते में भी हैं. जैसे ही मानसूनी बादल हटेंगे, तो एक सप्ताह के भीतर मुख्य झुंड जोधपुर में पहुंचने की उम्मीद है. इसके अलावा मानसून की बारिश के चलते रास्ते में अस्थायी जलाशय व नमीयुक्त चारागाह पर भोजन और विश्राम की सुविधा मिलने से झुंड बीच में रुक रहे हैं. खींचन में ब्रीडिंग के बाद यह पक्षी अपने बच्चे बड़े करने के बाद यहां से निकलते हैं.