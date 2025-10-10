ETV Bharat / state

हजारों किलोमीटर का सफर तय कर खींचन पहुंची कुरजां, जोधपुर को भी है इंतजार

हर साल अगस्त​-सितंबर के प्रथम सप्ताह में कुरजां पक्षी पश्चिमी राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचते हैं.

Hundreds of cranes flocked to the scene.
खींचन में आए सैकड़ों कुरजां पक्षी (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 10, 2025 at 5:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: कई हजार किलोमीटर का सफर तय कर कुरजां पक्षी शीतकालीन प्रवास पर फलोदी जिले के कई तालाबों पर पहुंच चुका है. फलोदी के खींचन में हर दिन सैकड़ों पक्षी आ रहे हैं. पक्षी प्रेमी सेवाराम माली ने बताया कि फलोदी जिले के खींचन में हर साल अगस्त-सितंबर में कुरजां (डोमिसाइल क्रेन) आने लगते हैं, जो मार्च तक रहते हैं. पक्षी यहां करीब छह माह तक प्रवास करते हैं. इसके साथ जोधपुर में भी कई जगह प्रवास करते हैं. हालांकि अब तक वे जोधपुर नहीं पहुंचे हैं. यह पक्षी हिमालय पार कर नेपाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होकर पश्चिमी राजस्थान आते हैं.

कुरजां के झुण्ड अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, चूरू और फलोदी जिलों में उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं. जेएनवीयू के वाइल्डलाइफ रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉ हेमसिंह गहलोत ने बताया कि कुरजां हर वर्ष अगस्त-सितंबर के प्रथम सप्ताह में उड़ान भरकर सामान्यतः 30 दिन में पश्चिमी राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र में पहुंच जाते हैं. इस बार खिंचन में इनकी उपस्थिति दर्ज हुई है. जबकि अक्टूबर का प्रथम सप्ताह बीत जाने के बावजूद कुरजां के समूह जोधपुर जिले के गुडाबिश्नोइयां, ओलवी, रामासनी, सरेचा, लोरड़ी पंडितजी, जाजीवाल, बनाड़ सहित विभिन्न जलाशयों पर अभी तक नजर नहीं आए हैं.

पढ़ें: थार को 'कुरजां' ने दिलाई नई पहचान, लेकिन चुनौतियां भी मौजूद

अभी कई झुंड रास्ते में: पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार रूस के बुर्यातिया और तुवा क्षेत्रों में टैग किए कुरंजा पक्षियों के समूह राजस्थान के दक्षिणी भाग में पहुंच चुके हैं. कई झुंड अभी रास्ते में भी हैं. जैसे ही मानसूनी बादल हटेंगे, तो एक सप्ताह के भीतर मुख्य झुंड जोधपुर में पहुंचने की उम्मीद है. इसके अलावा मानसून की बारिश के चलते रास्ते में अस्थायी जलाशय व नमीयुक्त चारागाह पर भोजन और विश्राम की सुविधा मिलने से झुंड बीच में रुक रहे हैं. खींचन में ब्रीडिंग के बाद यह पक्षी अपने बच्चे बड़े करने के बाद यहां से निकलते हैं.

पढ़ें: बर्ड फ्लू से जैसलमेर में मेहमान पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी, प्रशासन अलर्ट

राजस्थान के लोक गीतों में भी कुरजां: कुरजां एक खूबसूरत पक्षी है, जो सर्दियों में साइबेरिया से ब्लैक समुद्र से लेकर मंगोलिया तक फैले प्रदेश से हिमालय की ऊंचाइयों को पार करता हुआ हमारे देश में आता रहा है. सर्दियां खींचन के मैदानों और तालाबों के करीब गुजारने के बाद वापस अपने मूल देश में लौट जाते हैं. सफर के दौरान यह पांच से आठ किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है. कुरजां पर यहां कई लोकगीत बन चुके हैं. इनमें 'कुरजां ए म्हारो भंवर मिला दे' लोकप्रिय है. जिसमें पत्नी-पति वियोग में इन पक्षियों से पति को मिलाने का आग्रह करती है.

पढ़ें: बर्ड फ्लू ने टाला फलोदी में कुरजां महोत्सव, पतंगबाजी पर भी रोक

बर्ड फ्लू ने टाला था कुरंजा महोत्सव: फलोदी के खींचन में इस वर्ष जनवरी में कुरंजा महोत्सव टालना पड़ा था. क्योंकि दिसम्बर 2024 में साइबेरियन पक्षी डोमिसाइल क्रेन की मौतें हुई थी. जिनकी जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी. जिसके चलते सारे आयोजन रोक दिए गए थे. इसके बाद पर्यटकों को आवाजाही रोकी गई थी. फिलहाल कम संख्या में क्रेन आई हैं. इनकी संख्या बढ़ने के साथ वन विभाग को सावधानी बरतनी होगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

DEMOISELLE CRANE REACHED PHALODIKURJA SIGHTING IN KHINCHHANJODHPUR WAITING FOR KURJAKURJA CAME FOR WINTER SEASONKURJA BIRD IN RAJASTHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

चंबल नदी पर बन रहा देश का पहला अनूठा एक्वाडक्ट, 12 लेन हाईवे जितना चौड़ा होगा ‘राम जल सेतु’

दीपावली सीजन में उदयपुर के होटलों में छाई रौनक, 60 फीसदी से अधिक बुकिंग दर्ज

PAN कार्ड धारक ध्यान दें! जल्दी करें ये जरूरी काम, वरना लगेगा ₹10,000 रुपये का जुर्माना!

इजराइल कैबिनेट ने गाजा युद्धविराम को दी मंजूरी, जल्द रिहा होंगे बंधक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.