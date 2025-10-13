ETV Bharat / state

चीतों का भी होता है मूड स्विंग, नर या मादा किसको आता है ज्यादा गुस्सा, रिसर्च में सब पता चला

कूनो नेशनल पार्क में चीतों के व्यवहार पर किया गया रिसर्च. अध्ययन में 10 चीतों को किया गया शामिल. चीतों को तीन अलग-अलग जगहों पर रखा गया. उनके मल के लिए गए 164 नमूने.

कूनो नेशनल पार्क में चीतों के व्यवहार पर किया गया रिसर्च (Getty Image)
Published : October 13, 2025

Updated : October 13, 2025

भोपाल: दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए चीतों को अब दूसरे स्थानों पर भेजा रहा है. इससे पहले कूनो नेशनल पार्क में मौजूद चीतों पर रिसर्च किया गया है. जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. इस अध्ययन में देखा गया है कि चीतों का मूड कब स्विंग होता है. नर चीता या मादा चीता को किसको अधिक गुस्सा आता है. इसके साथ ही चीतों के स्वास्थ्य और व्यवहार को लेकर अध्ययन किया गया गया है. जिससे उनको दूसरे स्थानों पर शिफ्ट करने से पहले उनके लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके.

वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट आफ इंडिया ने की रिसर्च

कूनो के चीतों पर रिसर्च देहरादून के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट आफ इंडिया के द्वारा किया गया है. इसमें चीतों के तनाव और पोषण आहार का अध्ययन किया गया है. इसके साथ ही स्वास्थ्य और हार्मोंस का अध्ययन किया गया है. इसके साथ ही कूनो में चीतों के ट्रांसपोर्ट और क्वारंटीन के दौरान उनके स्वास्थ्य और हार्माेन पर भी एक विशेष अध्ययन हुआ है. इस अध्ययन के बाद चीतों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर भेजने के लिए नई नीतियां बनाने में आसानी होगी.

मादा चीता जल्दी होती है तनावग्रस्त

इस अध्ययन से पता चला कि क्वारंटीन और बड़े बाड़ो में नर चीते का तनाव कम था, जबकि मादा चीते में मेल की अपेक्षा अधिक स्ट्रेस देखा गया. इससे स्पष्ट होता है कि मादा चीते नए माहौल में अधिक संवेदनशील होती हैं. हालांकि ट्रांसपोर्ट क्रेट में मादा और नर चीते के स्वभाव में कोई अंतर नहीं देखा गया.

वहीं ट्रांसपोर्ट और क्वारंटीन के दौरान चीते अच्छे से भोजन कर रहे थे. जबकि ट्रांसपोर्ट क्रेट और क्वारंटीन बोमा में पोषण स्तर उच्च था, जबकि बड़े बोमा में यह कम था. इसका कारण यह माना गया कि बड़ी जगह में भोजन का वितरण और उपलब्धता सीमित हो सकती है. पोषण हार्मोन में नर और मादा चीतों में अंतर नहीं पाया गया.

चीतों के मल के 164 नमूना की जांच

बता दें कि दक्षिण अफ्रीका से लाकर मध्य प्रदेश में बसाए गए चीता प्रोजेक्ट की भारत के अलावा दूसरे देश भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. इसको देखते हुए कूनो के चीतों पर लगातार अध्ययन किए जा रहे हैं. इस अध्ययन के लिए चीतों को तीन अलग-अलग स्थानों पर रखा गया और उनका अध्ययन किया गया. इसके लिए ट्रांसपोर्ट क्रेट, क्वारंटीन बोमा और बड़े बोमा में चीतों को रखकर अध्ययन किया गया. अध्ययन के लिए 10 चीतों के मल के 164 नमूने लिए गए थे. इन नमूनों के आधार पर चीतों के पोषण आहार और हार्मोंस का अध्ययन किया गया.

कूनो के चीतों पर इस तरह हुई रिसर्च

इस अध्ययन में 10 चीतों को शामिल किया गया, चीतों को तीन अलग-अलग जगहों पर रखा गया. अध्ययन के लिए चीतों के नमूने ट्रांसपोर्ट के दौरान, क्वारंटीन और बड़े बोमा में लिए गए. कुल 164 मल नमूने एकत्र किए गए. इनमें से 2 नमूने लिंग नहीं पहचाने जाने के कारण अध्ययन से बाहर कर दिए गए. सभी नमूने कूनो के फील्ड स्टेशन पर 20 डिग्री पर सुरक्षित रखे गए. नमूनों को देहरादून स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वाइल्ड लाइफ एंडोक्रिनोलॉजी फैसिलिटी में अध्ययन के लिए भेजा गया.

नामीबिया से 4 और बोत्सवाना से आएंगे 4 चीते

केंद्र सरकार कूनो के बाद मध्य प्रदेश के दूसरे जंगलों में भी चीते की टेरिटरी बढ़ाने जा रही है. इसके लिए गांधी सागर अभयारण्य को चुना गया है. यहां नामीबिया से 4 और दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना से 4 चीते लाएं जाएंगे. केंद्र सरकार से मिले इनपुट के आधार पर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि साल के आखिरी तक गांधी सागर अभयारण्य में चीते दस्तक दे सकते हैं. इससे पहले दक्षिण अफ्रीका और केन्या से आई टीम गांधी सागर अभयारण्य में व्यवस्थाओं का जायजा ले चुकी है.

गांधी सागर में चीतों के लिए तैयारी पूरी

वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ शुभरंजन सेन ने बताया कि "बोत्साना और नामीबिया से आने वाले चीतों के लिए गांधी सागर अभयारण्य तैयार है. अभयारण्य में 6400 हेक्टेयर में चीतों के लिए बड़े बाड़े बनाए गए हैं. इनमें 8 क्वारंटाइन बाड़े भी हैं, जहां शुरुआत में 8 चीतों को क्वारंटाइन बाड़ों में रखा जाएगा."

सेन ने बताया कि "केन्या और दक्षिण अफ्रीका से आई विशेषज्ञों की टीम अभयारण्य में बाड़े, क्वारंटाइन बाड़ों, हाईमास्ट कैमरा, जलस्रोत मॉनिटरिंग के लिए बनाए गए स्थल और उपचार केंद्र सहित सभी तैयारी देखी है." सेन ने बताया कि "गांधीसागर अभयारण्य बड़े घास के मैदान, पानी की पर्याप्त उपवलब्धता और प्राकृतिक कंदराओं की वजह से चीतों के लिए मुफीद है."

मध्य प्रदेश में अभी 27 चीते, 15 खुले जंगलों में घूम रहे

मध्य प्रदेश में साल 2022 में नामीबिया से 8 और 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे, लेकिन इन 20 में से 9 शावकों की मृत्यु हो चुकी है. जबकि मध्य प्रदेश में 26 चीता शावकों का जन्म हुआ, इनमें भी 10 शावक की मृत्यु हो चुकी है. यानि 16 शावक ही जिंदा है. ऐसे में मध्य प्रदेश में अभी 27 चीते हैं. इनमें 15 चीते खुले जंगलों में विचरण कर रहे हैं. जबकि 3 चीतों को गांधी सागर अभयारण्य में छोड़ा गया है. विश्व में चीतों के जीवित रहने की दर करीब 40 प्रतिशत है, जबकि मध्य प्रदेश में यह दर 61 प्रतिशत है.

