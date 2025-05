ETV Bharat / state

कूनो की सरहद से निकला चीतों का झुंड, किसानों में हड़कंप, मूवमेंट से वन विभाग के होश फाख्ता - CHEETAH MOVEMENT MADHAV PARK

कूनो के चीतों का आसपास के इलाकों में मूवमेंट ( ETV BHARAT )

शिवपुरी: श्योपुर जिला स्थित कूनो नेशनल पार्क से निकलकर चीते पड़ोसी जिलों में विचरण करने लगे हैं. इस माह में दूसरी बार चीतों का झुंड शिवपुरी जिले के खेतों में घूमते देखा गया. 5 चीतों का झुंड शिवपुरी जिले के पिपरसमा गांव रातौर किरोली क्षेत्र में देखा गया. एक किसान के खेत में बाकायदा एक के पीछे एक 5 चीते लाइन से चलते देखे गए. चीतों को देखकर किसानों में हड़कंप मच गया. किसानों ने इनका वीडियो बना कर सोशल मडिया पर पोस्ट किया है. पशु मालिकों में चिंता और दहशत चीतों के घूमने से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग डरे हुए हैं. हालांकि अभी तक किसी चीते ने किसी इंसान पर हमला नहीं किया. लेकिन ग्रामीणों को डर है कि कहीं ये चीते मवेशियों का शिकार न कर दें. इससे पहले शिवपुरी के ग्रामीण क्षेत्रों में पालतू मवेशियों को जंगली जानवर अपना निशाना बना चुके हैं. इसलिए पशुपालकों में चिंता है. वहीं, ग्रामीण दहशत में हैं. चीतों को खेतों में घूमता देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग के अफसरों को दी. वन विभाग की टीमों ने निगरानी करनी शुरू कर दी है.

