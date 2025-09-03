ETV Bharat / state

धंसने की कगार पर मंडी जिले का ये गांव, खाली कराए 15 मकान, लोगों में दहशत

भारी बारिश और भूधंसाव की वजह से मंडी जिले का कुंडूनी गांव धंसने की कगार पर है.

Published : September 3, 2025 at 3:36 PM IST

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बीते ढाई महीनों से आसमान से लगातार आफत बरस रही है. जिससे हर जगह बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है. बीते रोज सुंदरनगर के जंगम बाग में हुए लैंडस्लाइड की घटना के बाद जोगिंदर नगर का कुंडूनी गांव धंसने की कगार पर आ गया है. खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने 15 परिवारों के मकानों को खाली करवा दिया है.

जोगिंदर नगर उपमंडल के तहत नेर घरवासड़ा पंचायत के तहत यह गांव आता है. स्थानीय प्रशासन सहित पुलिस की टीमें भी मौके पर तैनात है और प्रभावित गांव को खाली करवाकर, लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है. एसडीएम पधर सुरजीत सिंह मौके पर पहुंचे है.

एसडीएम जोगिंदर नगर मनीष चौधरी ने बताया, "प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुबह ही मौके पर पहुंचकर 22 प्रभावित घरों को खाली करवा दिया. इनमें से 10 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं. भूस्खलन का सिलसिला अभी भी जारी है, एहतियातन सभी परिवारों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है. प्रभावित परिवारों के लिए प्रशासन द्वारा अस्थायी राहत शिविर की व्यवस्था की गई है. इन्हें बस्सी स्थित सोनी एन्क्लेव होटल में ठहराने के साथ भोजन की संपूर्ण व्यवस्था की गई है".

एसडीएम ने कहा कि इसके अलावा प्रभावित परिवारों के पशुओं के लिए भी ठहरने और देखभाल की अलग से व्यवस्था की गई है. प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और प्रभावित परिवारों की हर संभव सहायता सुनिश्चित की जा रही है. बचाव एवं राहत कार्य अभी भी जारी है. प्रभावित परिवारों को समय से उचित फौरी राहत भी प्रदान की जाएगी.

वहीं, कुंडूनी गांव की महिलाओं ने रोते और बिलखते अपना दुख बताया. महिलाओं ने कहा, "उनके घर और गौशालाएं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. गौशाला ढहने से उनके मवेशी भी अकाल मौत का ग्रास बन गए हैं. देखते ही देखते उनके सामने मकान पूरी तरह से ढह गए और उन्हें कुछ भी सामान निकालने का मौका नहीं मिला. अब उनके पास तन पर पहने कपड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है".

मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. वहीं, मूसलाधार बारिश के बीच ग्रामीण जरूरत सामान व मवेशियों को साथ लेकर अपने आशियानों को छोड़ने पर मजबूर हैं. यहां सड़कों, डंगो और मकानों में बड़ी-बड़ी दरारे आ गई हैं. वहीं, कुछ मकान और गोशालाएं भी लैंडस्लाइड की चपेट में आने की जानकारियां सामने आ रही हैं.

मौके पर मौजूद कांग्रेस नेता जीवन ठाकुर ने बताया, "एक गोशाला दबने से एक गाय की दुखद मौत हो गई है. प्रभावित परिवारों का जरूरती सामान घरों से बाहर निकाला जा रहा है और प्रभावितों लोगों को बस्सी में बिजली बोर्ड के खाली पड़े भवनों में शिफट किया जा रहा है. उन्होंने प्रभावित परिवारों की प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भी आश्वासन दिया है. फोन के माध्यम से इस नुकसान की जानकारी प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी दी गई है".

