वैशाली: बिहार के वैशाली के राजापाकर थाना क्षेत्र के गौसपुर बरियारपुर गांव निवासी शहीद जवान कुंदन कुमार का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह उनके पैतृक गांव लाया गया. पूरे गांव में मातम पसर गया और अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. भारत माता के जयकारों से इलाका गूंज उठा.

राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार: शहीद जवान कुंदन कुमार का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा. गांव में प्रशासनिक तैयारी के बीच स्थानीय लोग भी भारी संख्या में अंतिम विदाई में शामिल होने पहुंचे हैं.

वैशाली का लाल अरुणाचल प्रदेश में शहीद (ETV Bharat)

अप्रैल में सियाचिन से हुआ था तबादला: कुंदन कुमार भारतीय सेना में जीडी नायक के पद पर कार्यरत थे. अप्रैल 2025 में उनका तबादला सियाचिन से अरुणाचल प्रदेश के मन्चुका पोस्ट पर हुआ था. यह पोस्ट समुद्र तल से लगभग 10 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है.

ऑक्सीजन की कमी बनी शहादत की वजह: कुंदन के पिता नंदकिशोर सिंह ने बताया कि "मन्चुका पोस्ट पर ड्यूटी के दौरान ऑक्सीजन की कमी से उनकी तबीयत बिगड़ गई. उन्हें बचाया नहीं जा सका और 18 अगस्त को उन्होंने वीरगति पाई." यह इलाका बेहद विषम परिस्थितियों वाला है जहां जवानों को ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे काम करना पड़ता है.

वैशाली में शहीद जवान का पहुंचा पार्थिव शरीर (ETV Bharat)

25 अगस्त को घर लौटने वाले थे कुंदन: शहीद कुंदन कुमार ने पत्नी से आखिरी बातचीत में कहा था कि वे 25 अगस्त को घर आएंगे.लेकिन, इससे पहले ही ड्यूटी के दौरान उनकी शहादत हो गई. शव देखकर पत्नी बार-बार बेहोश हो रही हैं. पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

घर के इकलौते कमाने वाले थे कुंदन: कुंदन कुमार 2016 में बिहार रेजीमेंट में भर्ती हुए थे. वे चार भाइयों में सबसे बड़े और परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे. पांच साल पहले उनकी शादी हुई थी. उन्हें दो बेटे हैं, एक तीन साल का और दूसरा सिर्फ 10 माह का है.

सम्मान में निकाला तिरंगा यात्रा (ETV Bharat)

अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़: शहीद के पार्थिव शरीर के गांव पहुंचते ही जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर आंख नम थी और लोगों के मन में गर्व भी था कि उनके गांव का बेटा देश के लिए शहीद हुआ। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं.

