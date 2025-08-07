रायपुर: कुम्हारी टोल प्लाजा अगले साल तक बंद कर दिया जाएगा. सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर ये जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि जून 2026 से कुम्हारी टोल प्लाजा को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा. यह निर्णय निरंतर प्रयासों का परिणाम है और इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार है.
बृजमोहन अग्रवाल ने पोस्ट में आगे लिखा- "भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आरंग-रायपुर-दुर्ग 6 लेन बाईपास का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. इसके पूर्ण होते ही कुम्हारी टोल की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी. जिससे जनता के समय, ईंधन और पैसे, तीनों की बचत होगी, शहरों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा. यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के Ease of Living की दिशा में एक ठोस कदम साबित होगा. यह निर्णय छत्तीसगढ़ की जनता की जीत है.आपके सहयोग और विश्वास के लिए धन्यवाद."
जून 2026 से कुम्हारी टोल प्लाजा होगा बंद...— Brijmohan Agrawal (@brijmohan_ag) August 6, 2025
आप सभी को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि जून 2026 से कुम्हारी टोल प्लाजा को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।
यह निर्णय निरंतर प्रयासों का परिणाम है और इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी एवं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार है।
कुम्हारी टोल प्लाजा बंद करने कांग्रेस सहित समाजसेवियों का प्रदर्शन:
1 जून 2025: कुम्हारी टोल प्लाजा बंद करने की मांग को लेकर जून के महीने में कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी. विकास ने नितिन गडकरी को बताया कि नियम के अनुसार 60 किलोमीटर के दायरे में दो टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए. लेकिन कुम्हारी में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री से तुरंत कुम्हारी टोल प्लाजा बंद करने की मांग की.
20 अप्रैल 2025: कुम्हारी टोल प्लाजा को बंद करने की मांग को लेकर 20 अप्रैल को कांग्रेस ने पूर्व विधायक विकास उपाध्याय की अगुवाई में टोल प्लाजा का घेराव कर दिया. कांग्रेस नेताओं ने चक्काजाम कर टोल प्लाजा को बंद करने की मांग की.
7 अप्रैल 2025: कांग्रेस ने कुम्हारी टोल प्लाजा को हटाए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा और उनसे मिलने का समय मांगा.कांग्रेस ने कुम्हारी टोल प्लाजा पर अवैध वसूली का आरोप लगाया.
11 सितंबर 2024: इससे पहले पिछले साल समाजसेवी मुकेश तिवारी ने कुम्हारी टोल प्लाजा बंद करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि कुम्हारी और नेहरू नगर भिलाई में टोल वसूली के लिए दो टोल बनाए गए थे. नेहरू नगर का टोल नाका बंद कर दिया गया लेकिन कुम्हारी में टोल वसूली जारी रही. उन्होंने कहा कि रायपुर से नेहरू नगर भिलाई तक बनाए गए फोरलेन मार्ग का निर्माण बीओटी पद्धति से किया गया. जिसे बने 20 साल होने के बाद भी कुम्हारी से टोल वसूला जा रहा है.