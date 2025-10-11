काशी में 1 दिसंबर को होगा माता विशालाक्षी का कुम्भाभिषेक; दक्षिण भारतीय वैदिक विद्वान कराएंगे अनुष्ठान, जानिए क्या है परंपरा?
नातकोटी के उपाध्यक्ष पीएलएम मुतैया ने बताया 28 नवंबर से शुरू हो जाएंगे अनुष्ठान.
वाराणसी : काशी में माता के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी स्थापित है. इन्हें माता विशालाक्षी के नाम से पूजा जाता है. मान्यता है कि यहां पर माता सती के नेत्र गिरे थे. दूर-दूर से आने वाले लोगों की आस्था के इस केंद्र में 12 साल बाद एक वृहद आयोजन होने जा रहा है.
28 नवंबर से ही शुरू होगा अनुष्ठान : माता विशालाक्षी मंदिर में कुम्भाभिषेक की तैयारी शुरू हुई है. 12 साल बाद 1 दिसंबर को कुम्भाभिषेक पूर्ण होगा. 28 नवंबर से ही अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे. दक्षिण भारतीय और काशी के 50 वैदिक विद्वान संपूर्ण अनुष्ठान करवाएंगे. मंदिर में इसकी तैयारी शुरू हो गई है.
श्रीकाशी नाटकोटी नगर क्षेत्र से संचालित होने वाले विशालाक्षी मंदिर की देखरेख करने वाले नातकोटी के उपाध्यक्ष पीएलएम मुतैया ने बताया कि कुम्भाभिषेक को लेकर तिथि निर्धारण करने में कई दिन से विद्वान करने में लगे थे. अब इसकी घोषणा की जा रही है. एक दिसंबर को माता विशालाक्षी मंदिर में कुम्भाभिषेक पूर्ण होगा.
काशी पहुंचेगा विद्वानों का समूह : उन्होंने बताया कि इसकी विशेष पूजा की जाएगी, जबकि अनुष्ठान 28 नवंबर से शुरू हो जाएंगे. उन्होंने बताया कि दक्षिण भारत से इसके लिए 25 नवंबर को ही विद्वानों का एक समूह काशी पहुंच जाएगा. मंदिर में सितंबर के दूसरे सप्ताह से ही कुम्भाभिषेक की तैयारी शुरू हो गई थी.
पांच कलश लगाए जाएंगे : उन्होंने बताया कि पांच कलश कॉपर और शिखर कलश सोने के लगाए जाएंगे. चेट्टीनाडु शैली में बने मंदिर को दक्षिण के 40 से अधिक कारीगर इस वक्त निकालने की तैयारी में जुटे हैं और एक-दो दिन में यहां पर कार्य पूर्ण रूप से शुरू भी हो जाएगा.
दक्षिण भारत से आते हैं लोग : मंदिर के महंत राजनाथ तिवारी ने बताया कि माता विशालाक्षी के मंदिर में दर्शन पूजन के लिए दक्षिण भारत से बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं. काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित होने के कारण इस शक्तिपीठ में भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा दिखाई देती है. उन्होंने बताया कि सौभाग्य, वैवाहिक सुख और सुख समृद्धि की कामना के लिए भक्त यहां पहुंचते हैं.
मंदिर में स्थापित की जाएगी प्रतिमा : उन्होंने बताया कि पहली बार दक्षिण भारत की दो और शक्तिपीठ कांची कामाक्षी और मदुरई की मीनाक्षी देवी की प्रतिमा भी माता विशालाक्षी के मंदिर में स्थापित की जाएगी. दोनों शक्तिपीठों की देवियों की प्रतिमाओं के अलावा गणेश और कार्तिक की प्रतिमा को भी स्थापित किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि कुम्भाभिषेक एक खास धार्मिक अनुष्ठान है, जो किसी तीर्थस्थल या मंदिर की पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से जागृत करने के लिए किया जाता है. यह प्रक्रिया आगम शास्त्रों पर आधारित होती है, जिनमें मंदिर निर्माण, पूजा और प्रतिष्ठा के नियम बताए गए हैं.
उन्होंने बताया कि 'कुंभ' का मतलब होता है जल से भरा पात्र और ‘अभिषेक’ का अर्थ है मंदिर की मूर्तियों, स्तंभों और अन्य हिस्सों पर पवित्र जल का छिड़काव करना. यह जल अनेकों अनुष्ठानों के बाद तैयार किया जाता है, ताकि स्थान को फिर से शक्ति और पवित्रता मिल सके. यह अनुष्ठान पौराणिक और पुरातन मंदिरों में हर 12 वर्ष के बाद होता है.
