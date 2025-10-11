ETV Bharat / state

काशी में 1 दिसंबर को होगा माता विशालाक्षी का कुम्भाभिषेक; दक्षिण भारतीय वैदिक विद्वान कराएंगे अनुष्ठान, जानिए क्या है परंपरा?

माता विशालाक्षी का मंदिर ( Photo credit: Temple administration )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 11, 2025 at 10:00 PM IST 3 Min Read

वाराणसी : काशी में माता के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी स्थापित है. इन्हें माता विशालाक्षी के नाम से पूजा जाता है. मान्यता है कि यहां पर माता सती के नेत्र गिरे थे. दूर-दूर से आने वाले लोगों की आस्था के इस केंद्र में 12 साल बाद एक वृहद आयोजन होने जा रहा है. 28 नवंबर से ही शुरू होगा अनुष्ठान : माता विशालाक्षी मंदिर में कुम्भाभिषेक की तैयारी शुरू हुई है. 12 साल बाद 1 दिसंबर को कुम्भाभिषेक पूर्ण होगा. 28 नवंबर से ही अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे. दक्षिण भारतीय और काशी के 50 वैदिक विद्वान संपूर्ण अनुष्ठान करवाएंगे. मंदिर में इसकी तैयारी शुरू हो गई है. श्रीकाशी नाटकोटी नगर क्षेत्र से संचालित होने वाले विशालाक्षी मंदिर की देखरेख करने वाले नातकोटी के उपाध्यक्ष पीएलएम मुतैया ने बताया कि कुम्भाभिषेक को लेकर तिथि निर्धारण करने में कई दिन से विद्वान करने में लगे थे. अब इसकी घोषणा की जा रही है. एक दिसंबर को माता विशालाक्षी मंदिर में कुम्भाभिषेक पूर्ण होगा. काशी पहुंचेगा विद्वानों का समूह : उन्होंने बताया कि इसकी विशेष पूजा की जाएगी, जबकि अनुष्ठान 28 नवंबर से शुरू हो जाएंगे. उन्होंने बताया कि दक्षिण भारत से इसके लिए 25 नवंबर को ही विद्वानों का एक समूह काशी पहुंच जाएगा. मंदिर में सितंबर के दूसरे सप्ताह से ही कुम्भाभिषेक की तैयारी शुरू हो गई थी. पांच कलश लगाए जाएंगे : उन्होंने बताया कि पांच कलश कॉपर और शिखर कलश सोने के लगाए जाएंगे. चेट्टीनाडु शैली में बने मंदिर को दक्षिण के 40 से अधिक कारीगर इस वक्त निकालने की तैयारी में जुटे हैं और एक-दो दिन में यहां पर कार्य पूर्ण रूप से शुरू भी हो जाएगा.