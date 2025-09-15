ETV Bharat / state

"संगठन के अभाव में हुई गुटबाजी की चर्चाएं", कुमारी शैलजा ने हरियाणा कांग्रेस में आपसी खींचतान पर दी सफाई

रेवाड़ी: हरियाणा कांग्रेस में संगठन बनने के बाद लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी पर क्या ब्रेक लगेगा, ये बड़ा सवाल है. क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुई हार का कारण इसी गुटबाजी को माना जाता रहा है. कांग्रेस के कई नेता खुद इस गुटबाजी को लेकर प्रतिक्रिया दे चुके हैं और उन्होंने माना है कि चुनाव में हार की सबसे बड़ी वजह गुटबाजी रही है. वहीं, सिरसा से कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा ने भी माना है कि गुटबाजी की चर्चाएं होती रही हैं. क्योंकि उस समय संगठन नहीं था. कांग्रेस गुटबाजी को लेकर उन्होंने सफाई दी है. विस्तार से रिपोर्ट में जाने क्या कुछ कहा है.

कांग्रेस गुटबाजी पर क्या बोलीं सांसद?: हरियाणा कांग्रेस गुटबाजी को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि "अभी तक संगठन के अभाव में इस तरह की बातें हुई हैं और चर्चा का विषय बनी रही हैं. लेकिन अब राज्य में एक शुरुआत हुई है. संगठन बनने के बाद आने वाले समय में ऐसी बातें कम होती चली जाएगी. सच्ची बात मीडिया के सामने मैं बोल रही हूं कि जब संगठन ही नहीं था तो वर्कर कहां जाएंगे. कोई आपके पास जाएगा, कोई किसी के पास जाएगा. इसी तरह वो अलग-अलग नेताओं का वर्कर कहलाएगा".

हाईकमान तय करेगा नेता प्रतिपक्ष: वहीं, शैलजा ने नेता प्रतिपक्ष चुनने को लेकर कहा कि "जल्द ही हाईकमान नेता प्रतिपक्ष का नाम तय कर देगा. कांग्रेस में संगठन के अंदर सभी वर्गों को मौका दिया जाएगा. जो भी नए जिला अध्यक्ष बने हैं, वह नई दिशा देने का काम करेंगे". बता दें कि रविवार को कुमारी शैलजा रेवाड़ी शहर के रविदास मंदिर में कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष (शहरी ) प्रवीण चौधरी के शपथ समारोह में पहुंचीं थी.

भारत-पाक मैच पर शैलजा ने बीजेपी पर साधा निशाना: वहीं, इन दिनों भारत-पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को लेकर भी सियासी दंगल छिड़ा हुआ है. इस पर राजनीतिक नेताओं की अलग-अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है. कुमारी शैलजा ने कहा कि "भाजपा हर समय दोहरी राजनीति करती है. यूपीए शासन के समय पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेलने की बात किया करते थे और आज यही पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की अनुमति दे रहे हैं. जबकि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार तक मैच को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है".