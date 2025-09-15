ETV Bharat / state

"संगठन के अभाव में हुई गुटबाजी की चर्चाएं", कुमारी शैलजा ने हरियाणा कांग्रेस में आपसी खींचतान पर दी सफाई

हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर कुमारी शैलजा ने माना की ये बातें चर्चा का विषय रही हैं. लेकिन संगठन के बाद गुटबाजी खत्म होगी.

Kumari Shailaja on Congress factionalism
Kumari Shailaja on Congress factionalism (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 15, 2025 at 10:40 AM IST

Updated : September 15, 2025 at 12:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रेवाड़ी: हरियाणा कांग्रेस में संगठन बनने के बाद लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी पर क्या ब्रेक लगेगा, ये बड़ा सवाल है. क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुई हार का कारण इसी गुटबाजी को माना जाता रहा है. कांग्रेस के कई नेता खुद इस गुटबाजी को लेकर प्रतिक्रिया दे चुके हैं और उन्होंने माना है कि चुनाव में हार की सबसे बड़ी वजह गुटबाजी रही है. वहीं, सिरसा से कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा ने भी माना है कि गुटबाजी की चर्चाएं होती रही हैं. क्योंकि उस समय संगठन नहीं था. कांग्रेस गुटबाजी को लेकर उन्होंने सफाई दी है. विस्तार से रिपोर्ट में जाने क्या कुछ कहा है.

कांग्रेस गुटबाजी पर क्या बोलीं सांसद?: हरियाणा कांग्रेस गुटबाजी को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि "अभी तक संगठन के अभाव में इस तरह की बातें हुई हैं और चर्चा का विषय बनी रही हैं. लेकिन अब राज्य में एक शुरुआत हुई है. संगठन बनने के बाद आने वाले समय में ऐसी बातें कम होती चली जाएगी. सच्ची बात मीडिया के सामने मैं बोल रही हूं कि जब संगठन ही नहीं था तो वर्कर कहां जाएंगे. कोई आपके पास जाएगा, कोई किसी के पास जाएगा. इसी तरह वो अलग-अलग नेताओं का वर्कर कहलाएगा".

हाईकमान तय करेगा नेता प्रतिपक्ष: वहीं, शैलजा ने नेता प्रतिपक्ष चुनने को लेकर कहा कि "जल्द ही हाईकमान नेता प्रतिपक्ष का नाम तय कर देगा. कांग्रेस में संगठन के अंदर सभी वर्गों को मौका दिया जाएगा. जो भी नए जिला अध्यक्ष बने हैं, वह नई दिशा देने का काम करेंगे". बता दें कि रविवार को कुमारी शैलजा रेवाड़ी शहर के रविदास मंदिर में कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष (शहरी ) प्रवीण चौधरी के शपथ समारोह में पहुंचीं थी.

भारत-पाक मैच पर शैलजा ने बीजेपी पर साधा निशाना: वहीं, इन दिनों भारत-पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को लेकर भी सियासी दंगल छिड़ा हुआ है. इस पर राजनीतिक नेताओं की अलग-अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है. कुमारी शैलजा ने कहा कि "भाजपा हर समय दोहरी राजनीति करती है. यूपीए शासन के समय पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेलने की बात किया करते थे और आज यही पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की अनुमति दे रहे हैं. जबकि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार तक मैच को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है".

Kumari Shailaja on Congress factionalism (Etv Bharat)

सरकार पर जमकर बरसीं शैलजा: वहीं, शैलजा ने कहा कि "बीते 11 सालों से देश और प्रदेश की जनता की कारगुजारी जनता देख रही है. नौटंकी पर नौटंकी की जा रही है. राज्य में कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब हो गई है. प्रदेश के किसी भी कोने की बात की जाए तो क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है. नशा भी बढ़ गया है. सरकार की ओर से कोई भी डायरेक्शन नहीं है. सरकार हर तरह से फेल है. बाढ़ और जलभराव के प्रकोप में राज्य है. सरकार ने लोगों तक कितनी राहत पहुंचाई और कितना मुआवजा दिया, यह आने वाला वक्त ही बताएगा. हमारा युवा आज बेरोजगार है. ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, जिस पर राज्य और केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है".

ये भी पढ़ें: Haryana Congress factionalism: हरियाणा कांग्रेस में नहीं थम रही गुटबाजी, फतेहाबाद में पर्यवेक्षक के सामने सैलजा गुट ने किया शक्ति प्रदर्शन

ये भी पढ़ें: हरियाणा निकाय चुनाव: राजनीतिक विशेषज्ञ ने बताया गणित, बोले- 'कांग्रेस गुटबाजी बीजेपी को दिला सकती है जीत'

ये भी पढ़ें: पूर्व मंत्री संपत सिंह बोले- टिकटों का वितरण सहीं से न होने की वजह से हारी कांग्रेस, गुटबाजी रही हावी

ये भी पढ़ें: IND vs PAK: भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा, मैच के बाद दोनों टीमों ने नहीं मिलाया हाथ

ये भी पढ़ें: भारत पाकिस्तान मैच पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान, राहुल गांधी पर भी साधा निशाना, जानें क्या कहा

Last Updated : September 15, 2025 at 12:04 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CONGRESS FACTIONALISMCONGRESS ORGANIZATIONकुमारी शैलजाकांग्रेस गुटबाजीKUMARI SHAILAJA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द, चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.