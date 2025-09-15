ETV Bharat / state

कुमारी सैलजा का सरकार पर निशाना: "मुआवजे के नाम पर मजाक कर रही सरकार", 75 हजार प्रति एकड़ मुआवजे की मांग

कुमारी सैलजा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर किसानों की समस्याएं सुनीं, सरकार से उचित मुआवज़े और राहत की मांग की.

कुमारी सैलजा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया
कुमारी सैलजा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 15, 2025 at 8:08 PM IST

सिरसा: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने सोमवार को ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर किसानों की समस्याएं सुनीं. सैलजा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार मुआवज़े के नाम पर किसानों के साथ मजाक कर रही है. उन्होंने कहा कि नरमा और कपास की फसलों पर लागत 75 से 90 हजार रुपये प्रति एकड़ तक आती है, ऐसे में 15 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवज़ा किसानों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है.

बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ दी - सैलजा

दौरे की शुरुआत ऐलनाबाद में सुनील गोदारा के आवास से हुई, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद ने कहा कि यह क्षेत्र धान, नरमा और कपास की फसलों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ दी है. खेतों में पानी भरा हुआ है और फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं.

कुमारी सैलजा का सरकार पर निशाना (Etv Bharat)

सरकार केवल पोर्टल-पोर्टल खेल रही - सैलजा

उन्होंने कहा कि सरकार केवल पोर्टल-पोर्टल खेल रही है जबकि किसानों को ज़मीन पर राहत की ज़रूरत है. "सरकार को पोर्टल नहीं, फिजिकल वेरीफिकेशन करना चाहिए और तुरंत मुआवज़ा देना चाहिए," सैलजा ने कहा. उन्होंने मांग की कि कम से कम 60 से 75 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवज़ा किसानों को दिया जाए ताकि वे अपनी आगे की फसल की तैयारी कर सकें.

अब तक राहत कार्य तेजी से क्यों नहीं शुरू हुए - सैलजा

सांसद ने कहा कि सरकार की नाकामी और लापरवाही की वजह से किसानों को यह नुकसान झेलना पड़ा है. यदि समय रहते घग्गर ड्रेन की मरम्मत और मज़बूती का काम किया गया होता, तो आज खेतों में जलभराव न होता और फसलें नष्ट न होतीं. उन्होंने सरकार से पूछा कि अब तक राहत कार्य तेजी से क्यों नहीं शुरू हुए और मुआवजे की ठोस योजना क्यों नहीं बनाई गई.

गांव गुडियाखेड़ा में जलभराव का निरीक्षण किया

कुमारी सैलजा ने गांव गुडियाखेड़ा में ड्रेन टूटने से खेतों में हुए जलभराव का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि खेत तालाब में तब्दील हो गए हैं और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करना आसान नहीं होगा. इसके अलावा, सांसद ने लुदेसर, मानक दीवान, डबवाली, कालांशाहपुरिया, शक्कर मंदोरी, निरवाण जैसे कई गांवों का दौरा कर खेतों की स्थिति देखी और ग्रामीणों से संवाद किया.

भाजपा सरकार में दूरदर्शिता की भारी कमी है - सैलजा

सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार में दूरदर्शिता की भारी कमी है, जिसका खामियाजा प्रदेश का किसान और आम जनता भुगत रही है. उन्होंने मांग की कि सरकार जल्द से जल्द जल निकासी की व्यवस्था करे, मुआवजे की प्रक्रिया शुरू करे और किसानों की हरसंभव मदद सुनिश्चित करे.

सिरसा में कुमारी सैलजाकुमारी सैलजा का बयान75 हजार प्रति एकड़ मुआवजे की मांगऐलनाबाद दौरे पर कुमारी सैलजाKUMARI SELJA IN SIRSA

