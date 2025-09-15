ETV Bharat / state

कुमारी सैलजा का सरकार पर निशाना: "मुआवजे के नाम पर मजाक कर रही सरकार", 75 हजार प्रति एकड़ मुआवजे की मांग

कुमारी सैलजा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया ( Etv Bharat )

सिरसा: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने सोमवार को ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर किसानों की समस्याएं सुनीं. सैलजा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार मुआवज़े के नाम पर किसानों के साथ मजाक कर रही है. उन्होंने कहा कि नरमा और कपास की फसलों पर लागत 75 से 90 हजार रुपये प्रति एकड़ तक आती है, ऐसे में 15 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवज़ा किसानों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है. बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ दी - सैलजा दौरे की शुरुआत ऐलनाबाद में सुनील गोदारा के आवास से हुई, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद ने कहा कि यह क्षेत्र धान, नरमा और कपास की फसलों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ दी है. खेतों में पानी भरा हुआ है और फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं. कुमारी सैलजा का सरकार पर निशाना (Etv Bharat) सरकार केवल पोर्टल-पोर्टल खेल रही - सैलजा उन्होंने कहा कि सरकार केवल पोर्टल-पोर्टल खेल रही है जबकि किसानों को ज़मीन पर राहत की ज़रूरत है. "सरकार को पोर्टल नहीं, फिजिकल वेरीफिकेशन करना चाहिए और तुरंत मुआवज़ा देना चाहिए," सैलजा ने कहा. उन्होंने मांग की कि कम से कम 60 से 75 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवज़ा किसानों को दिया जाए ताकि वे अपनी आगे की फसल की तैयारी कर सकें.