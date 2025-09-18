ETV Bharat / state

मंत्री अनिल विज की मिनिस्टर डीपी हटाने को लेकर कुमारी सैलजा का कटाक्ष - गुटबाजी कांग्रेस में नहीं बीजेपी में है

करनाल: हरियाणा कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता करनाल के असंध में पहुंचे. क्योंकि आज असंध के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी का जन्मदिन है. उनको बधाई देने के लिए कुमारी सैलजा और वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ने भी शिरकत की. उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गोगी का जन्मदिन मनाया.

इस दौरान कुमारी सैलजा ने राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप पर कहा कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं. उनके पास तथ्य हैं, इसलिए वो जो कह रहे हैं, बिल्कुल सही है.

शमशेर सिंह गोगी हमारे अजीज हैं - कुमारी सैलजा

कुमारी सैलजा ने कहा कि आज हमारे पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी का जन्मदिन मनाने के लिए हम यहां पर पहुंचे हैं. बेशक वह अबकी बार विधायक नहीं बने, लेकिन वह हमारे अजीज हैं. इसलिए हम सब नेता यहां पर पहुंचे हैं.

कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है