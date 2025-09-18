मंत्री अनिल विज की मिनिस्टर डीपी हटाने को लेकर कुमारी सैलजा का कटाक्ष - गुटबाजी कांग्रेस में नहीं बीजेपी में है
मंत्री अनिल विज की मिनिस्टर डीपी हटाने को लेकर सैलजा ने कटाक्ष किया है कि भाजपा में गुटबाजी है.
Published : September 18, 2025 at 10:14 PM IST
करनाल: हरियाणा कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता करनाल के असंध में पहुंचे. क्योंकि आज असंध के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी का जन्मदिन है. उनको बधाई देने के लिए कुमारी सैलजा और वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ने भी शिरकत की. उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गोगी का जन्मदिन मनाया.
इस दौरान कुमारी सैलजा ने राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप पर कहा कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं. उनके पास तथ्य हैं, इसलिए वो जो कह रहे हैं, बिल्कुल सही है.
शमशेर सिंह गोगी हमारे अजीज हैं - कुमारी सैलजा
कुमारी सैलजा ने कहा कि आज हमारे पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी का जन्मदिन मनाने के लिए हम यहां पर पहुंचे हैं. बेशक वह अबकी बार विधायक नहीं बने, लेकिन वह हमारे अजीज हैं. इसलिए हम सब नेता यहां पर पहुंचे हैं.
कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है
वहीं उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी तो बीजेपी में है, जो अब दिखाई दे रही है. हरियाणा के मंत्री अनिल विज की मिनिस्टर डीपी हटाने को लेकर उन्होंने ये कटाक्ष किया है.
कॉल सेंटर से होती हैं वोट चोरी - विजेंद्र सिंह
वहीं हिसार से सांसद विजेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, बिल्कुल सही है. कॉल सेंटर के जरिए वोट चोरी होती है. इनको पता लग जाता था कि कौनसा वोट कांग्रेस का है. और इस तरह वो वोट चोरी करते हैं.
इसे भी पढ़ें - हरियाणा की राजनीति में फिर से गरमाहट: अनिल विज के अंदाजे बयां के आखिर क्या हैं मायने ? क्या उनकी नाराजगी बढ़ाएगी पार्टी के लिए मुसीबत ?