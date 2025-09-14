ETV Bharat / state

फरीदाबाद के बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव से पहुंचीं कुमारी सैलजा, बोलीं - सरकार पोर्टल नहीं, जमीनी सर्वे करे

पृथला विधानसभा इलाके में कुमारी सैलजा ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 14, 2025 at 7:04 PM IST 2 Min Read