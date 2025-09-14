ETV Bharat / state

फरीदाबाद के बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव से पहुंचीं कुमारी सैलजा, बोलीं - सरकार पोर्टल नहीं, जमीनी सर्वे करे

कुमारी सैलजा ने पृथला में बाढ़ पीड़ितों से मिलकर सरकार पर निशाना साधा, भाजपा की आलोचना की और कांग्रेस में एकता का संदेश दिया.

पृथला विधानसभा इलाके में कुमारी सैलजा
पृथला विधानसभा इलाके में कुमारी सैलजा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 14, 2025 at 7:04 PM IST

2 Min Read
फरीदाबाद: कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने शनिवार को पृथला विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया. उन्होंने वहां पीड़ित किसानों और ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. सैलजा ने कहा कि कई किसानों की फसलें और लोगों के मकान बाढ़ से बर्बाद हो गए हैं. उन्होंने सरकार से मांग की कि पोर्टल की औपचारिकता से बाहर निकलकर फिजिकल वेरिफिकेशन कर पीड़ितों को जल्द मुआवजा दिया जाए. जलभराव इतना अधिक था कि उन्हें पार्टी नेता के कार्यालय पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा.

भाजपा पर बोलीं– दूसरों पर उंगली न उठाएं

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान कुमारी सैलजा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा को कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है और हमेशा रहेगी. सैलजा ने कहा, "हमारी पार्टी में सभी लोग जमीनी स्तर पर काम करते हैं, भाजपा की तरह सिर्फ कागजों पर सीमित नहीं हैं."

बाढ़ प्रभावित परिवारों से मिलीं कुमारी सैलजा
बाढ़ प्रभावित परिवारों से मिलीं कुमारी सैलजा (Etv Bharat)

कांग्रेस में गुटबाजी नहीं, नेतृत्व पर एकजुटता

कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर पूछे गए सवाल पर सैलजा ने साफ किया कि कांग्रेस एकजुट है और राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में लगातार मजबूत हो रही है. उन्होंने यह भी स्वीकारा कि किसी भी संगठन में समय-समय पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन “में और मेरा” की राजनीति से ऊपर उठकर सबको साथ मिलकर चलना होगा.

कुमारी सैलजा ने नाव से किया निरीक्षण
कुमारी सैलजा ने नाव से किया निरीक्षण (Etv Bharat)

भाजपा की जीत पर उठाए सवाल

कुमारी सैलजा ने हरियाणा में भाजपा के बार-बार सत्ता में आने पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने के पीछे सिर्फ वोट चोरी नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर कुछ कमजोरियां भी रही हैं, जिन पर आत्ममंथन की जरूरत है. उन्होंने संकेत दिया कि संगठनात्मक स्तर पर पार्टी को और मज़बूत करने की ज़रूरत है.

