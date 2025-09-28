ETV Bharat / state

कुमाऊं छात्रसंघ चुनाव रिजल्ट: बड़े कॉलेजों में जीती एबीवीपी, निर्दलियों ने भी दिखाय दम, NSUI को झटका

काशीपुर में द्वाराहाट छात्रसंघ चुनाव में निर्दलियों ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की. इन दोनों ही जगहों एबीवीपी फाइट में थी.

हल्द्वानी/अलमोड़ा/रामनगर/काशीपुर/खटीमा: 27 सितंबर को प्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव संपन्न हुये. जिनके नतीजे देर शाम घोषित किये गये. कुमाऊं मंडल के कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुये. जिसमें मिले जुले परिणाम देखने को मिले. हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में अध्यक्ष पद पर ABVP जीती. अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में एनएसयूआई जीती.

हल्द्वानी में एबीवीपी ने लहराया परचम: कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज एमबीपीजी में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी का कब्जा हुआ. यहां अभिषेक गोस्वामी अध्यक्ष चुने गये. उन्होंने 145 वोट से की जीत दर्ज की है. अभिषेक गोस्वामी ने एनएसयूआई के कमल बोरा को करारी शिकस्त गी है. एबीवीपी के अभिषेक को 1738 वोट मिले. NSUI के प्रत्याशी को 1593 मत मिले.

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में एनएसयूआई जीती: अल्मोड़ा सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर में हुए छात्रसंघ चुनावों में एनएसयूआई का परचम लहराया. एनएसयूआई के लोकेश सुप्याल ने एबीवीपी के दीपक लोहनी को पराजित कर छात्र संघ अध्यक्ष पद पर कब्जा किया. कड़े मुकाबले में उन्होंने अपने एकमात्र प्रतिद्वंद्वी एबीवीपी के दीपक लोहनी को करीब 341 मतों से पराजित किया. छात्रा उपाध्यक्ष में निर्दलीय निकिता रौतेला ने जीत हासिल की. सचिव पद पर विशाल सिंह बिष्ट ने अपने विपक्षी प्रदीप सिंह को 143 मतों से पराजित किया. कोषाध्यक्ष पद पर विनय कनवाल ने विपक्षी कृष्णा कनवाल को 709 मतों से हराया. विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर एबीवीपी के निखिल कपकोटी ने अपने विपक्षी एनएसयूआई प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह धामी को 189 मतो से हराकर जीत हासिल की. सोबन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा में छात्रसंघ चुनाव में कुल 1454 विद्यार्थियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. कुल 60.58 फीसदी मतदान हुआ.

रामनगर में एबीवीपी हारी: पीएनजीपीजी महाविद्यालय रामनगर में छात्रसंघ चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं. इस बार चुनावी मुकाबले ने कई दिलचस्प मोड़ लिए, लेकिन अंततः निर्दलीय प्रत्याशी किशन ठाकुर ने शानदार जीत हासिल कर अध्यक्ष पद पर कब्ज़ा जमाया. कृष्णा कुमार ने एबीवीपी प्रत्याशी नितेश शर्मा को 105 मतों से मात दी. वहीं सचिव पद पर मनीष जोशी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को 131 वोटों के अंतर से पराजित करते हुए सचिव पद का ताज अपने नाम किया. इसी तरह संयुक्त सचिव पद पर भी छात्रों ने दिलचस्प मुकाबला देखा. अभिनय लटवाल ने 627 मतों से जबरदस्त जीत दर्ज की. बाकी पदों पर पहले ही सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा चुके थे. जिसके चलते मुख्य मुकाबला अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पद पर ही केंद्रित रहा.

द्वाराहाट में जीते निर्दलीय प्रत्याशी: राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट में शनिवार को हुए छात्र संघ चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों ने कब्जा जमाया. अध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार नीरज किरौला ने एवीबीपी की दिया उपाध्याय बंपर बोटों से हराकर जीत दर्ज की. कुल 809 वोट में से 487 का मतदान हुआ. अध्यक्ष पद में नीरज किरौला को 356 वोट एवं दिया को मात्र 125 वोट मिल पाये. नीरज ने 231 वोट से जीत दर्ज की. 2 वोट नोटा एवं 4 वोट अवैध पाए गए. उपाध्यक्ष पद में अमित सिंह भंडारी 183 मतों से विजयी हुए. अमित को 324 एवं भुवन राम को 141 मत मिले. सचिव पद में सूरज सिंह ने तनुजा जोशी को 192 वोटों से हराया. कोषाध्यक्ष पद में भरत भंडारी विजयी हुए. उन्होंने सूरज आर्या को 113 वोटों से पराजित किया. छात्रा उपाध्यक्ष तन्नू जोशी एवं विश्वविद्यालय प्रतिनिधि नेहा रावत एबीवीपी से पूर्व में ही निर्विरोध निर्वाचित हो गये थी.

खटीमा में ABVP का जलवा: हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा में संपन्न हुए छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष सचिव सहित विभिन्न पदों पर जीत दर्ज की. अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रोहित जोशी जहां विजय हुए. सचिव पद पर एबीवीपी के हिमांशु कुमार पासवान ने जीत दर्ज की. छात्र उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, विश्व विद्यालय प्रतिनिधि पद पर भी एबीवीपी के धनश्याम सिंह राणा,खुशी नेगी व सचिन सिंह सामंत निर्वाचित हुए. एनएसयूआई को इस बार छात्रा उपाध्यक्ष व कोषाध्यक्ष पद पर ही संतोष करना पड़ा.

काशीपुर कॉलेज में निर्दलीय ने मारी बाजी: काशीपुर में राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय जतिन शर्मा ने एकतरफा जीत हासिल की. उन्होंने एबीवीपी के प्रत्याशी रिंकू बिष्ट को भारी मतों से हराया है. जतिन शर्मा 1587 मत प्राप्त कर अध्यक्ष निर्वाचित हुए. अक्षय रस्तौगी 1080 मत प्राप्त कर उपाध्यक्ष, सतनाम सिंह 1201 मत प्राप्त कर सचिव, गरिमा सिंह 1387 मत हासिल कर कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुई. दीपक कुमार 930 मत पाकर कला संकाय प्रतिनिधि, अनिकेत 143 मत प्राप्त कर विज्ञान संकाय प्रतिनिधि, पायल थापा 869 मत प्राप्त करके विश्वविद्यालय प्रतिनिधि निर्वाचित हुई हैं. वहीं छात्रा उपाध्यक्ष अनीसा, संयुक्त सचिव मुकुल मौर्य, सांस्कृतिक सचिव नाजिया, वाणिज्य संकाय प्रतिनिधि दीपक कुमार निर्विरोध चुने गए.

मतगणना के दौरान हंगामा: काशीपुर में राधेहरी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मतगणना के दौरान महाविद्यालय परिसर के बाहर उस समय अचानक स्थिति बिगड़ गई जब समाजसेवी और पूर्व छात्रसंघ चुनाव प्रत्याशी गगन कांबोज अपनी गाड़ी से कॉलेज की तरफ आ ही रहे थे. तभी उनकी गाड़ी पर अराजक तत्वों ने पत्थर मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ दिया. इसके बाद सूचना मिलते ही काशीपुर नगर निगम के मेयर दीपक बाली तथा भाजपा के अन्य पदाधिकारी मौके पर पहुंचे. इस दौरान आक्रोशित छात्र कॉलेज गेट पर धरने पर बैठ गए. उन्होंने जमकर नारेबाजी की. बाद में एसपी अभय सिंह ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित छात्रों और जनप्रतिनिधियों को समझाया. मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात पर छात्र शांत हुए.

