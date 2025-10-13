ETV Bharat / state

दिवाली से पहले बंपर भर्ती, 15 अक्टूबर को हिमाचल के 1500 युवाओं को मिलेगा रोजगार

कुल्लू रोजगार मेला ( Concept Image )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : October 13, 2025 at 4:29 PM IST 2 Min Read