दिवाली से पहले बंपर भर्ती, 15 अक्टूबर को हिमाचल के 1500 युवाओं को मिलेगा रोजगार
15 अक्टूबर को ढालपुर में हिमाचल प्रदेश के 1500 युवाओं को मिलेगा रोजगार. 30 कंपनियां करेंगी युवाओं की भर्ती.
Published : October 13, 2025 at 4:29 PM IST
कुल्लू: दिवाली से पहले हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है. जिला कुल्लू के रथ मैदान में 15 अक्टूबर को राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है. इस मेले में 1500 युवाओं को 30 कंपनियां रोजगार देने जा रही है. यह राज्य स्तरीय रोजगार मेला रोजगार एवं श्रम विभाग और जिला कुल्लू प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है. राज्य स्तरीय रोजगार मेले के लिए प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं.
30 कंपनियां देंगी 1500 युवाओं को रोजगार
क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने बताया कि, "अभी तक 30 कंपनियों के द्वारा इस मेले में आने के लिए अपनी हामी भरी गई है. विभिन्न कंपनियों के द्वारा 1500 युवाओं की वैकेंसी निकाली गई है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश के सभी युवा इस रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं. इस रोजगार मेले में भाग लेने के लिए दसवीं पास से लेकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी युवा भाग ले सकते हैं. मेले में विभिन्न कंपनियों के द्वारा उनके साक्षात्कार दिए जाएंगे."
15 अक्टूबर को ढालपुर में युवाओं को मिलेगा रोजगार
क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी ने बताया कि, इस मेले में भाग लेने के लिए युवाओं को अपने दस्तावेज यहां लाने होंगे. इस मेले में बाहरी राज्यों की कंपनी के अलावा प्रदेश की कंपनियों ने भी रोजगार देने की बात कही है. रोजगार मेले को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं. रोजगार अधिकारी ने प्रदेश के अधिक से अधिक युवा इस मेले में भाग लेने की अपील की है.
मौके पर भी युवाओं को मिलेगी रजिस्ट्रेशन की सुविधा
रोजगार अधिकारी का कहना है कि, इस मेले में युवाओं को अपने संबंधित जिले में भी रोजगार के अवसर मिल सकते हैं. सरकार के द्वारा युवाओं को रोजगार दिलाने की उद्देश्य से मेला आयोजित किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस मेले में युवाओं को भाग लेने के लिए रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक है. अगर किन्हीं कारणों के चलते युवा अपना पंजीकरण नहीं करवा पाया है तो मौके पर ही उस रोजगार कार्यालय के द्वारा पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी.
