आपदा के बाद अब पालकी बनी मरीजों का सहारा, अस्पताल ले जाने के लिए करना पड़ रहा 20 किलोमीटर पैदल सफर

कुल्लू जिले में आपदा से भारी तबाही. सड़कें बाधित होने से 20 किलोमीटर तक पैदल सफर मरीजों को पहुंचाया जा रहा अस्पताल.

Kullu Road Problem
कुल्लू जिले में आपदा से भारी तबाही (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 5:09 PM IST

4 Min Read
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के चलते पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में भारी भूस्खलन हुआ है. बरसात के मौसम में प्रदेश के विभिन्न जिलों में सबसे अधिक नुकसान सड़कों को पहुंचा है. कुल्लू जिले की सैंज घाटी के ग्राम पंचायत रैला और रैला 2 में बरसात के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसके चलते जिले के बहुत से रास्ते एवं मुख्य सड़कें अभी तक बंद हैं. कुछ पैदल रास्ते तो इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं कि उन्हें बहाल करने में अभी काफी समय लग सकता है. क्षेत्र में सड़कें बाधित होने से सबसे अधिक नुकसान मरीजों को उठाना पड़ रहा है.

कुल्लू जिले में आपदा से भारी तबाही

कुल्लू जिले के ग्रामीण इलाकों में परेशानी का आलम यह है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो परिजन उसे पालकी पर लादकर अस्पताल ला रहे हैं. मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए 20 किलोमीटर तक पैदल सफर तय करना पड़ रहा है. इसके अलावा इन इलाकों में जुलाई महीने से खाने-पीने के चीजों को लेकर आए दिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. गांव में डिपो का राशन भी पिछले 2 महीने से वितरित नहीं हुआ है. घाटी में सड़कें बहाल न होने के कारण भूपन गांव की तेजी देवी को तेज बुखार आने पर कुर्सी पर ढोकर 20 किलोमीटर दूर सैंज लाना पड़ा. इसके अलावा एक और अन्य मरीज मझान की भीमा देवी को भी कुर्सी पर ढोकर लाना पड़ा.

Kullu Road Problem
कुल्लू जिले में सड़कें बाधित होने से मरीजों की बढ़ी परेशानी (ETV Bharat)

20 KM कंधे पर बैठाकर मरीज को पहुंचाया जा रहा अस्पताल

वहीं, घाटी में हालात इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सैंज घाटी के स्थानीय निवासी रमेश कुमार, झाबे राम, महेश शर्मा का कहना है कि, मौसम साफ होने के बाद भी यहां की सड़कों को बहाल करने में कोई खास प्रयास नहीं हो पाए हैं. घाटी के विभिन्न इलाकों में सड़कें अभी भी मलबे के कारण बंद हैं. मजबूरी में लोगों को पैदल ही सफर तय करना पड़ रहा है. प्रशासन जल्द से जल्द सभी ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को बहाल करे.

Kullu Road Problem
20 किलोमीटर तक कंधे पर बैठा कर मरीज को पहुंचाया जा रहा अस्पताल (ETV Bharat)

'सड़कें बहाल करने में जुटी मशीनरी'

वहीं, डीसी कुल्लू तोरूल एस रवीश का कहना है कि, "प्रशासन की टीम लगातार सड़कों की बहाली के कार्य में डटी हुई है. इसके अलावा गांव-गांव तक राशन पहुंचाने की भी व्यवस्था की गई है. जल्द ही सभी सड़कों को वाहनों के लिए बहाल कर दिया जाएगा. कुल्लू से मनाली सड़क आखिरकार वाहनों के लिए वनवे बहाल कर दी गई है. ऐसे में पुलिस के द्वारा कुल्लू से मनाली जाने वाले वाहन वाया नग्गर होकर भेजे जा रहे हैं."

पतलीकूहल होकर कुल्लू भेजे जा रहे वाहन

मनाली से कुल्लू आने वाले वाहन वाया पतलीकूहल होकर कुल्लू की ओर भेजे जा रहे हैं. अब सड़क बहाल होने के चलते वाहन चालकों ने भी राहत की सांस ली है. हालांकि, अभी भी सड़क जगह-जगह क्षतिग्रस्त है, लेकिन मलबा डालकर उसे चलाने लायक बनाया गया है. फिलहाल, मनाली के पर्यटन कारोबारियों ने एनएचएआई से जल्द से जल्द इस मार्ग पर डबल लेन बहाली की मांग की है, ताकि दिल्ली से आने वाली वोल्वो बसें मनाली आ सके.

जल्द से जल्द डबल लेन बहाली की दिशा में तेजी से कार्य

बता दें कि, 26 अगस्त के बाद से यह सड़क वाहनों के लिए बंद पड़ी थी. 26 अगस्त को आई बाढ़ के चलते कुल्लू से लेकर मनाली सड़क 22 जगह पर क्षतिग्रस्त हुई थी. सड़क क्षतिग्रस्त होने के बाद से NHAI की टीम मार्ग बहाल करने में जुटी है. कड़ी मशक्कत के बाद अब इस मार्ग को एक तरफ वाहनों के लिए खोल दिया गया है. फिलहाल एनएचएआई की टीम इस सड़क को डबल लेन करने की दिशा में तेजी से कार्य में जुटी है.

