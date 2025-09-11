ETV Bharat / state

हम नहीं सुधरेंगे! ब्यास नदी में नहाने उतरे दो युवक, तेज बहाव में फंसे दोनों, रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाला

कुल्लू जिले में ब्यास नदी में फंसे दो युवकों को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाला.

ब्यास नदी में नहाने उतरे दो युवक फंसे
ब्यास नदी में नहाने उतरे दो युवक फंसे (ETV Bharat)


By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 1:43 PM IST

2 Min Read
कुल्लू: इन दिनों पूरा हिमाचल प्रदेश आपदा की मार झेल रहा है. प्रदेश में नदी-नाले उफान पर हैं. खतरे को देखते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से लेकर प्रशासन तक लोगों से नदी-नालों दूर रहने की अपील कर रहा है. लेकिन कुछ लोग अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं. मानसून सीजन में जब अचानक किसी भी खड्ड, नाले और नदी में तेज बहाव आ जाता है. इसके बावजूद कुल्लू जिले में दो युवक नहाने के लिए ब्यास नदी में उतर गए और एक टापू पर पहुंच गए, लेकिन देखते ही देखते नदी में बहाव तेज हो गया और दोनों नदी के बीच टापू पर फंसे गए.

नहाने गए दो युवक ब्यास नदी में फंसे
नहाने गए दो युवक ब्यास नदी में फंसे (ETV Bharat)

दरअसल, मामला बीती शाम का है. जिला कुल्लू के मनाली विधानसभा के कराड़सु के रहने वाले दो लोग ब्यास नदी में नहाने तो उतरे, लेकिन पानी का बहाव अचानक बढ़ने से दोनों नदी में फंस गए. ऐसे में उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन से मदद मांगी. सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने दोनों युवकों को ब्यास नदी से सुरक्षित निकाला.

ब्यास नदी के बीच टापू में फंसे दो युवक
ब्यास नदी के बीच टापू में फंसे दो युवक (ETV Bharat)

डीसी कुल्लू तोरुल एस रविश ने बताया, "दोनों लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है. लेकिन ब्यास नदी के साथ-साथ अन्य नदी-नालों का पानी आजकल काफी अधिक है. ऐसे में लोग बिल्कुल भी जोखिम ना ले. मौसम विभाग के द्वारा समय-समय पर बारिश की चेतावनी दी जाती है. ऐसे में लोग मौसम विभाग के आदेशों का पालन करें और नदी नालों का रुख बिल्कुल भी ना करें".

रेस्क्यू टीम ने ब्यास नदी से युवकों को सुरक्षित निकाला
रेस्क्यू टीम ने ब्यास नदी से युवकों को सुरक्षित निकाला (ETV Bharat)

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार, कराड़सु गांव के रहने वाले देवी चंद और त्रिलोक चंद बीती शाम ब्यास नदी में नहाने उतरे और नदी के बीच बने टापू तक पहुंच गए. ऐसे में जब वह वापस किनारे की ओर आने लगे तो नदी में अचानक बहाव काफी बढ़ गया. जिस कारण वह दोनों टापू पर ही फंस गए. उन्हें टापू में फंसा हुआ देखा अन्य लोगों ने पुलिस और प्रशासन को सूचित किया. सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. रेस्क्यू टीम ने दोनों लोगों को टापू से नदी के किनारे तक सुरक्षित पहुंचाया.

कुल्लू ब्यास नदी में फंसे दो युवकTWO YOUTHS TRAPPED IN BEAS RIVERKULLU YOUTHS TRAPPED IN BEAS RIVERKULLU YOUTHS RESCUED FROM BEASHIMACHAL FLOODS

