भूस्खलन से बंदल गांव पर मंडराया खतरा, 28 घरों को ग्रामीणों ने किया खाली, अभी तक नहीं हुई सड़क बहाल

कुल्लू जिले के तीर्थन घाटी में हुए भारी लैंडस्लाइड से कई गांवों पर खतरा मंडराने लगा है. प्रशासन ने 28 घरों को खाली करवाया.

author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 4:25 PM IST

4 Min Read
कुल्लू: आसमान से बरसती आफत की वजह से कुल्लू जिले के तीर्थन घाटी में भारी भूस्खलन हुआ है. वहीं, भूधंसाव की वजह से कई गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है. तीर्थन घाटी की शर्ची पंचायत के बंदल गांव में भी इन दिनों यही स्थिति बनी हुई है. यहां पर पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ है और इसकी चपेट में दर्जनों घर आए हैं. वहीं, अपनों से संपर्क न होने के चलते कुल्लू में रह रहे परिजन भी खासे परेशान हैं.

उपमंडल बंजार की तीर्थन घाटी की 10 ग्राम पंचायतों नोहांडा, पेखड़ी, तूंग, शर्ची, कंढीधार,मशियार, शिल्ही, शिरीकोट, कलबारी, आदि दुर्गम पंचायतों में लोगों का अभी भी संपर्क कटा हुआ है. खाद्य पदार्थ की कमी के कारण एक माह से सड़क सुविधा उपलब्ध नहीं होने से जरूरी सामान आटा, चावल दाल, तेल, चीनी, नमक, सब्जी और मोमबत्ती तक नहीं मिल रही है. लोग जरूरी सामान के लिए कई किलोमीटर पैदल पहाड़ी गिरते रास्तों उफनती नदी नालों को पार कर जाने को मजबूर हैं.

ऐसे में शर्ची पंचायत के युवाओं ने ढालपुर में डीसी से मुलाकात की और राहत कार्य को तेज करने की भी मांग की. इन युवकों ने कहा कि सड़क बहाली अगर जल्द हो तो इससे घाटी में जीवन आसान होगा. साथ ही सेब और अन्य सब्जियां भी समय पर मंडी तक पहुंच पाएगी.

कुल्लू की उपायुक्त तोरूल एस रवीश ने बताया, "तीर्थन घाटी के बंदल गांव में भूस्खलन से नुकसान हुआ है. प्रभावित परिवारों की प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता की जा रही है. घाटी में राहत कार्य को तेज किया गया है और राशन सहित अन्य जरूरी चीज भी प्रभावित परिवारों को उपलब्ध करवाई जा रही है".

28 घरों को ग्रामीणों ने किया खाली
बंदल गांव में खाली कराए गए 28 घर

स्थानीय युवक पवन सिंह ने बताया, "बंदल गांव में 37 घर हैं, जिनमें रहने वाले लोगों पर भूस्खलन का मलबा गिरने का खतरा है. प्रशासन ने ऐसे 28 घरों को खाली करवाया है, जो अधिक खतरे में हैं. इन घरों में रहने वाले लोग कुछ टेंट में रह रहे हैं. जबकि कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के पास ठहरे हैं. इसमें भी प्रशासन की ओर से कुछ लोगों को तिरपाल दिए गए हैं. जबकि कुछ लोगों के पास वर्ष 2023 में आई आपदा में मिले टेंट में रह रहे हैं. भारी वर्षा के कारण भूस्खलन होने से बंदल गांव के रास्ते बंद हैं. गांव का संपर्क 15 दिन से कटा है. इस गांव में बिजली व पानी की आपूर्ति भी बाधित है, अब इलाके में राशन का भी संकट गहरा गया है".

स्थानीय निवासी लोत राम ने बताया, "साल 2023 में ही बंदल गांव को रेड जोन घोषित किया गया था, लेकिन उसके बाद प्रशासन और सरकार के द्वारा इस दिशा में कोई कार्य नहीं उठाया गया. अब एक बार फिर से यह गांव भूस्खलन के चपेट में आ गया है और दर्जनों परिवार यहां पर बेघर हो गए हैं. अब प्रशासन को चाहिए कि वह पहले प्रभावित परिवारों को राहत दें और घाटी में सड़कों सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को बहाल करें. उसके बाद इन प्रभावित लोगों को दूसरी जगह पर स्थापित करने की दिशा में भी काम किया जाना चाहिए".

भूधंसाव से घर हुए जमींदोज
शरची ग्राम पंचायत की प्रधान रामेश्वरी देवी ने कहा कि मेरी पंचायत के बंदल, बाडीघार, शियाशाडू में मकान खतरे की जद में हैं. बंदल गांव में 28 मकानों को खाली करवा दिया गया है, जो टेंट व कुछ अपने रिश्तेदारों के घर में ठहरे हुए हैं. प्रशासन से मिलकर गांव के लोगों को विस्थापित करने की भी मांग रखी जाएगी.

