बरसात ने खराब किया कुल्लू-मनाली का पर्यटन कारोबार, 80 प्रतिशत होटलों में नहीं टूरिस्ट - KULLU MANALI TOURISM

मानसून सीजन में हो रही भारी बारिश और बाढ़ की घटनाओं से पर्यटन कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

कुल्लू-मनाली का पर्यटन कारोबार प्रभावित
कुल्लू-मनाली का पर्यटन कारोबार प्रभावित (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 4:01 PM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते जहां लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा. वहीं, इससे बागवानी सीजन भी प्रभावित हुआ है. 25 जून से हिमाचल में हो रही भारी बारिश के चलते अब पर्यटन कारोबार को भी बड़ा झटका लगा है. हालांकि, जून माह के बाद बरसात के मौसम में पर्यटन कारोबार कम हो जाता है, लेकिन यहां के पहाड़ों के ट्रैकिंग रूट पर भी सैलानियों की आवाजाही रहती थी.

इसके अलावा मनाली से लेह सड़क मार्ग पर भी अगस्त से लेकर सितंबर 2 महीने तक सैलानियों की भी भीड़ उमड़ी रहती थी. लेकिन बार-बार खराब हो रही मौसम और सड़कों पर हो रहे भूस्खलन के चलते पर्यटन कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है. इससे हिमाचल प्रदेश के हजारों पर्यटन कारोबारी को बड़ा झटका लगा है.

कुल्लू-मनाली का पर्यटन कारोबार प्रभावित (ETV Bharat)

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के अगर बात करें तो यहां पर भी जुलाई माह से पर्यटन कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है. इसका मुख्य कारण मंडी-मनाली सड़क मार्ग पर बार-बार हो रहा भूस्खलन भी है. हालांकि, यहां पर फोरलेन बनाने की प्रक्रिया चली हुई है. लेकिन यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि इसका नुकसान पर्यटन कारोबार के साथ-साथ अन्य लोगों को भी उठाना पड़ रहा है. अगर यहां पर एनएचएआई द्वारा जल्द फोरलेन का कार्य पूरा किया जाए तो बरसात के मौसम में यहां वाहनों की आवाजाही प्रभावित नहीं होगी और मनाली लेह जाने वाले सैलानी भी आसानी से अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं.

होटल कारोबारी मुकेश ठाकुर, दिनेश शर्मा और राकेश शर्मा ने कहा, "हिमाचल प्रदेश में अगर कहीं पर भी भूस्खलन होता है तो उसे सोशल मीडिया में मनाली के तौर पर पेश किया जाता है. इससे भी यहां का पर्यटन कारोबार काफी प्रभावित हो रहा है. लोग उन वीडियो को सच मान लेते हैं और वह यहां आने का अपना प्लान रद्द कर देते हैं. ऐसे में पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वे इस तरह के नकली वीडियो सोशल मीडिया में डालने वाले लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई करें".

जिला कुल्लू की अगर बात की जाए तो घाटी के पर्यटन स्थल मनाली, मणिकर्ण, कसोल, बंजार, सैंज में पर्यटन स्थल सूने पड़े हुए हैं. होटल में भी मात्र 20% ऑक्युपेंसी है. जिससे यहां होटल कारोबारियों को अपना खर्च निकालने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कई होटल कारोबारी द्वारा अपने स्टाफ को 2 महीने की छुट्टी पर भेज दिया गया है, ऐसे में सितंबर माह के बाद स्टाफ को वापस बुलाया जाएगा और अक्टूबर का सैलानियों के लिए भी होटल कारोबारियों द्वारा आगामी तैयारी की जाएगी.

हिमाचल टैक्सी आपरेटर यूनियन मनाली के महासचिव अंकित चंकी ने कहा, "इस साल पहले सीजन की शुरुआत में भारत पाकिस्तान के बीच चल रहा विवाद भी पर्यटन कारोबार के लिए ठीक नहीं रहा. ऐसे में कुछ समय कारोबार ठीक चला तो उसके बाद बरसात आ गई. हालांकि, बरसात के दिनों में मनाली से लेह लिए काफी संख्या में टैक्सियां सैलानियों को लेकर जाती थी. लेकिन मंडी-मनाली सड़क मार्ग पर हो रहे भूस्खलन के चलते यह रूट भी सूना पड़ा हुआ है. इससे मनाली में 3000 से अधिक टैक्सियां खड़ी हो गई है और टैक्सी ऑपरेटर को बैंक की किश्त भरना भी मुश्किल हो गई है".

वहीं, बरसात के मौसम में भी सैलानियों की आवक बनी रहे. इसके लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के द्वारा अपने सभी होटलों पर 20% से लेकर 40% तक की छूट दी जा रही है.

मनाली में हिमाचल पर्यटन विकास निगम के डीजीएम बीएस ओक्टा ने बताया, "हालांकि इन दिनों होटल खाली चल रहे हैं. जिसका मुख्य कारण खराब मौसम और बार-बार हो रहा भूस्खलन है. लेकिन उसके बावजूद भी सैलानी यहां आ सके, इसके लिए विभिन्न होटलों में सैलानियों के लिए डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. ऐसे में इन दिनों सैलानी पहाड़ों पर आकर खूबसूरत नजारों का भी आनंद ले सकते हैं".

