मनाली-लेह मार्ग पर फंसी 350 गाड़ियां, कुल्लू-मनाली सहित कई सड़कें बंद, 41 यात्रियों को किया गया रेस्क्यू - KULLU MANY ROAD CLOSED

भारी बारिश और बाढ़ से पूरा हिमाचल अस्त-व्यस्त है. कुल्लू जिले में ब्यास नदी उफान पर है. लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद है.

कुल्लू-मनाली सहित कई सड़कें बंद
कुल्लू-मनाली सहित कई सड़कें बंद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 1:22 PM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में बीते दो दिनों से हुई भारी बारिश के चलते जहां जमकर तबाही हुई. वहीं, इससे सड़क मार्ग को भी खासा नुकसान पहुंचा है. हालांकि, बुधवार को घाटी में मौसम साफ रहा. लेकिन बीते दिन हुई भारी बारिश के चलते कुल्लू से मनाली का संपर्क पूरी तरह से कट गया है. इसके अलावा मनाली से लाहौल का संपर्क भी कट गया है.

ओट-आनी मार्ग पर भूस्खलन

वहीं, ओट से आनी के बीच भी जगह-जगह हुए भूस्खलन के चलते सड़क बंद पड़ी हुई है. ऐसे में जिला प्रशासन ने सड़क बहाल करने का कार्य तेज कर दिया है. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर सड़कें भूस्खलन के कारण बंद पड़ी हुई है, जिसके चलते प्राइवेट और निजी बसों के पहिए भी थम गए हैं.

मनाली से कुल्लू का संपर्क कटा

जिला कुल्लू के रामशिला में ब्यास नदी में आई बाढ़ के चलते सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. इसके अलावा रायसन में भी सड़क पूरी तरह से बह गई है. पतलीकूहल से आगे बिंदु ढांक और मनाली के समीप भी ब्यास नदी में सड़क पूरी तरह बह गई है. इसके अलावा कुल्लू मनाली वाम तट सड़क मार्ग में भी छरूडु के पास सड़क ब्यास नदी की भेंट चढ़ गई है. ऐसे में मनाली का संपर्क कुल्लू से पूरी तरह से कट गया है. वहीं, भूस्खलन के चलते जगह-जगह पेड़ भी टूट कर गिरे हैं. जिससे बिजली की लाइन भी प्रभावित हुई है. जिला कुल्लू के ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था भी बदहाल पड़ी हुई है. वहीं, मनाली से आगे भी सड़क ब्यास नदी की भेंट चढ़ गई, जिससे मनाली से लाहौल का संपर्क भी आपस में कट गया है.

मनाली-लेह मार्ग पर फंसे वाहन

वही, बीते दिन हुई भारी बारिश से आई बाढ़ से मनाली-लेह हाईवे पर तेलिंग और पागलनाला के बीच करीब 350 वाहन फंस गए हैं. जिन्हें अब वहां से निकालने की दिशा में कार्य किया जा रहा है. इन वाहनों में 120 लोग मनाली की और निकलने का इंतजार कर रहे हैं. इनमें कुछ बुजुर्ग और बच्चे शामिल हैं और एक लड़की बीमार हैं. प्रशासन ने अब तक 41 यात्रियों को रेस्क्यू कर सिस्सू पहुंचाया है. वही, बीते दिन हालात का जायजा लेने के लिए खुद उपायुक्त और डीएसपी मौके पर तैनात रहे हैं. लाहौल घाटी में नेटवर्क और बिजली ठप होने के चलते राहत कार्यों में भी दिक्कतें आ रही हैं. इसके अलावा मनाली-लेह, उदयपुर-किलाड, कोकसर-लोसर और दारचा-शिंकुला सड़क बंद है.

सड़क बहाली का कार्य तेज

डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश ने बताया, "जिला कुल्लू में मौसम साफ होने के बाद अब सड़क बहाली का कार्य तेज कर दिया गया है. ऐसे में देर शाम तक कुल्लू से मनाली सड़क मार्ग वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा. वहीं, बिजली और जल व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है. घाटी में खराब मौसम के चलते कई लोगों की संपत्ति बह गई है और प्रशासन द्वारा पूरे नुकसान की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है".

