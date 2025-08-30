कुल्लू: पर्यटन नगरी मनाली में 25 और 26 अगस्त को भारी बाढ़ आने से कुल्लू-मनाली सड़क मार्ग बुरी तरह से जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गया. इस सड़क मार्ग पर आठ जगहों पर रोड टूट गया और अब लोगों की जिंदगी भी अधर में लटक गई है. सड़क मार्ग के जगह-जगह टूटने से लोगों का आसपास के इलाकों से भी संपर्क कट गया है. इतने दिन बीतने के बाद भी ना तो पेयजल की आपूर्ति सुचारू हो पाई है और ना ही बिजली व्यवस्था बहाल हो पाई है.

बड़ाग्रा में घरों में घुसा बाढ़ का पानी

हालात ये है कि कई लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिस कारण उनका सामान खराब हो चुका है. वहीं, कुछ जगहों पर लोगों ने अपने पैसे एकत्र कर नदी में मशीन उतारी और ब्यास नदी का बहाव दूसरी ओर किया. प्रभावितों का आरोप है कि ना तो सरकार उनकी सुध ले रही है और ना ही प्रशासन द्वारा अभी तक उनकी कोई मदद की गई है, जिसके चलते ग्रामीणों में सरकार और प्रशासन के प्रति भी खासा रोष है.

बड़ाग्रा का संपर्क देश-दुनिया से कटा

जिला कुल्लू के पतलीकूहल के साथ लगते बड़ाग्रा में बाढ़ आने के चलते दोनों ओर से सड़क मार्ग कट गया है. बड़ाग्रा के ग्रामीण ना तो पतलीकूहल जा सकते हैं और ना ही वह मनाली का रुख कर सकते हैं. सड़क मार्ग बंद होने के चलते राशन और गैस की सप्लाई ठप है. अब लोगों के घरों में गैस के सिलेंडर में खत्म होने वाले हैं. वहीं, उन्हें राशन की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है. प्रभावित परिवारों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को आपात स्थिति में कुल्लू ले जाना हो तो उसके लिए भी उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना होगा.

राहत नहीं पहुंचने से लोगों में आक्रोश

बड़ाग्रा के रहने वाले साहिल बौद्ध ने कहा, "बाढ़ के चलते पूरे इलाके को खासा नुकसान हुआ है. उसके बाद से ना तो यहां पर बिजली है और ना ही पीने के लिए पानी. पीने के पानी के लिए भी उन्हें प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. लेकिन अभी तक कोई भी उनकी सुध लेने नहीं आया है. यहां जिन लोगों के घरों में पानी घुसा, उन्हें प्रशासन की ओर से कोई फौरी राहत भी नहीं दी गई है. अब यहां पर लोगों के घरों में गैस सिलेंडर भी खत्म होने वाले हैं और कई लोगों के घरों में भी राशन खत्म हो गया है. प्रशासन को चाहिए कि वह सड़क मार्ग को बहाल करने की दिशा में तेजी से कार्य करें".

ब्यास किनारे सुरक्षा दीवार बनाने की मांग

वहीं, सारांश बौद्ध ने बताया, "जब गांव की ओर पानी का रुख मुड़ा तो यहां लोगों को घर भी खाली करना पड़ा. गनीमत यह रही कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ. हालांकि, साल 2023 के बाद इस पूरे इलाके को खतरा हो गया था और सरकार के समक्ष भी बार-बार यही मांग रखी गई थी कि यहां पर सुरक्षा दीवार का कार्य किया जाए. लेकिन सरकार ने उनकी बात को अनसुना किया. जिस कारण यहां लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ा. मौसम साफ होने के बाद सरकार को चाहिए कि वह ब्यास नदी के किनारे सुरक्षा दीवार का निर्माण करें. ताकि दोबारा लोगों को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े".

