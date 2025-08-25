ETV Bharat / state

बादल फटने के बाद से लोग बेहाल, राशन-सिलेंडर लेकर पैदल नाले पार कर रहीं महिलाएं, दर्द की दास्तां सुन भर आएगा दिल - KULLU LAG VALLEY CLOUDBURST

बादल फटने के बाद से कुल्लू जिले के लोग बेहाल हैं. स्थानीय लोग सड़क नहीं तो पैदल रास्ते बनवाने की मांग कर रहे हैं.

Kullu Lag Valley Cloudburst
बादल फटने के बाद से कुल्लू की लगघाटी में लोग बेहाल. (ETV Bharat)
Published : August 25, 2025 at 4:55 PM IST

कुल्लू: हिमाचल में इस साल बारिश कहर बनकर बरसी है. कुल्लू जिले की लगघाटी में 17 अगस्त को बादल फटा था. बादल फटने के बाद से घाटी के लोगों के मुश्किलें अभी कम होती नजर नहीं आ रही हैं. रोजमर्रा की चीजों के लिए आज भी लोग दर-दर भटकने को मजबूर हैं. लगघाटी के रुजक में पुल बहने से 6 पंचायतों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है. इसके अलावा कई जगहों पर सड़कें बह गई हैं तो कुछ जगहों पर पैदल रास्ते भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं. मार्ग सही नहीं होने के चलते लोगों को आए दिन परेशानी से दो-चार होना पड़ रहा है.

बादल फटने के बाद से लगघाटी के लोग बेहाल

पिछले दिनों बादल फटने के बाद से लगघाटी के लोग बेहाल हैं. सड़क सही नहीं होने के चलते लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर अपने गंतव्य तक जाना पड़ रहा है. ऐसे में राशन और गैस सिलेंडर को अपने पीठ पर लाद कर महिलाएं अपनी जान खतरे में डालकर नदी नालों को पार कर रही हैं. घाटी के लोगों की अब सरकार से बस यही दरकार है कि सड़क नहीं तो कम से कम पैदल रास्तों का दोबारा से निर्माण कराया जाए. ताकि ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा हो सके.

बादल फटने के बाद से कुल्लू की लगघाटी में लोग बेहाल. (ETV Bharat)

ग्रामीणों को सता रही सेब खराब होने की चिंता

स्थानीय लोगों की शिकायत है कि 17 अगस्त से अब तक लगघाटी की बाढ़ग्रस्त पंचायत की हालत सुधारने के लिए कोई भी आगे नहीं आया है. ग्रामीणों का कहना है कि लगघाटी में सेब बगीचों में पूरी तरह से तैयार है और भारी बारिश के चलते अब वह काला भी पड़ रहा है. सड़क न होने के चलते बागवानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. अगर तय समय पर सेब सब्जी मंडी नहीं लाया गया तो सारा सेब बगीचे में ही खराब हो जाएगा. जिससे बागवानों की पूरी साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा. मेहनत के साथ ही बागवानों को आर्थिक रूप से भी लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा.

Kullu Lag Valley Cloudburst After Effects
बादल फटने के बाद सिलेंडर लेकर पैदल नाले पार करने को मजबूर लोग. (ETV Bharat)

बादल फटने से पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त

बता दें कि, 17 अगस्त को चौपाड़सा पंचायत में भुभु जोत के नीचे बादल फटा था. बादल फटने से नदी-नालों में उफान के चलते कई जगहों पर सड़क मार्ग को भारी नुकसान पहुंचा है. बादल फटने के चलते पैदल रास्ते भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं. ऐसे में राशन लेने के लिए महिलाओं को 10 किलोमीटर से भी अधिक का सफर पैदल तय करना पड़ रहा है. इतना ही नहीं गैस सिलेंडर के लिए भी उन्हें कड़ी मशक्कत उठानी पड़ रही है.

Kullu Lag Valley Cloudburst After Effects
बरसात के मौसम में कुल्लू में भारी नुकसान. (ETV Bharat)

सड़कें खराब होने से गांव तक नहीं पहुंच रहा राशन

लगघाटी की चार पंचायतों का संपर्क कट चुका है. घाटी में सड़कें खराब होने के चलते गांव तक राशन और सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहा है. भारी बारिश के चलते नदी नाले भी उफान पर हैं और अपनी जान खतरे में डालकर महिलाएं नदी-नाले पार कर रही हैं. ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का कहना है, "सड़क बनने में तो समय लगेगा, लेकिन अगर सरकार और प्रशासन यहां पर पैदल रास्तों को ठीक करे तो इससे उन्हें काफी सुविधा मिलेगी. गांव तक जाने के लिए पैदल रास्ते भी नहीं बचे हैं, जहां से वह रोजमर्रा का सामान ले जा सकें."

जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर ग्रामीण

लग घाटी की चौपाड़सा से डुंखरीगाहर तक चार पंचायतों के लोग न सड़क के भरोसे हैं और न ही सरकार के. बादल फटने के बाद अब वो बस खुद के हौसले के सहारे जिंदगी पटरी पर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. स्थानीय लोग खाई में उतरकर जान जोखिम में डालकर रोजमर्रा का सामान घर तक पहुंचा रहे हैं. घाटी के ग्रामीणों का कहना है कि अब कई गांवों में खाने-पीने की वस्तुओं का संकट खड़ा होने वाला है. लगघाटी की चौपाड़सा, फलाण, मानगढ़, डुंखरीगाहर पंचायतों के लोगों के सामने मुसीबत अब खड़ी हो गई हैं और ग्रामीण सरकार से राहत की उम्मीद लगाए हुए हैं.

Kullu Lag Valley Cloudburst After Effects
बादल फटने के बाद से अभी तक पटरी पर नहीं लौट पा रही लोगों की जिंदगी. (ETV Bharat)

रोजमर्रा की चीजों के लिए भी दर-दर भटक रहे ग्रामीण

लगघाटी की चौपाड़सा पंचायत की पूर्व प्रधान विमला ठाकुर कहती हैं, "लोगों को राशन, खाने-पीने का सामान और सिलेंडर गांव तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है. सड़कें जगह-जगह टूट गई है. पैदल रास्ता भी नहीं बचा है. लोग खाई में उतर कर खाने-पीने और जरूरत का सामान घर तक पहुंचा रहे हैं. ऐसे में प्रशासन और सरकार से आग्रह किया है कि सबसे पहले पैदल चलने के मार्ग को ठीक किया जाए, जिससे लोग पैदल जरूरत का सामान घरों तक पहुंचा सकें."

स्थानीय लोगों को गुहार सड़क न सही पैदल मार्ग ही बनवा दो सरकार

वहीं, लगघाटी के शालंग गांव के रहने वाले यशपाल ठाकुर का कहना है कि सभी इलाकों में रास्ते टूट गए हैं, जिसके चलते स्कूल के बच्चे भी अपने घरों में बैठ गए हैं. परेशानी का आलम यह है कि खराब रास्तों के चलते स्कूल में शिक्षकों का आना भी मुश्किल हो गया है. लोग जान जोखिम में डालकर सामान ला रहे हैं. स्थानीय लोग ने सरकार से मांग की है कि घाटी की इस विकट परिस्थिति में लोगों की मदद की जाए और रास्तों को ठीक किया जाए.

