देशभर में खत्म होने के बाद शुरू होता है कुल्लू का दशहरा, देवपरंपरा का अद्भुत संगम

आचार्य विजय कुमार ने बताया कि कुल्लू के मंदिर में मौजूद भगवान रघुनाथ और माता सीता की मूर्तियों को भगवान रघुनाथ जी ने अश्वमेध यज्ञ के समय अपने हाथों से बनाया था. इन मूर्तियों के दर्शन के बाद कुल्लू के राजा जगत सिंह का रोग खत्म हो गया था और स्वस्थ होने के बाद राजा ने अपना जीवन और राज्य भगवान रघुनाथ को समर्पित कर दिया था. उसके बाद यहां दशहरे की शुरुआत हुई. कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में भगवान रघुनाथ और सीता माता की मूर्तियां तो हैं, लेकिन लक्ष्मण की मूर्ति यहां मौजूद नहीं है. बाद में मंदिर में जरूर हनुमान जी की मूर्ति को भी रखा गया है.

जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में आयोजित इस दशहरे की सबसे खास बात ये है कि देशभर में विजय दशमी या दशहरा खत्म होने के बाद कुल्लू का दशहरा शुरू होता है और एक हफ्ते तक चलता है. हर साल मनाया जाने वाला कुल्लू दशहरा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से शुरू होकर एक हफ्ते तक चलता है. इस बार कुल्लू दशहरे का आगाज 2 अक्टूबर को और समापन 8 अक्टूबर को होगा. दशहरा उत्सव जिला कुल्लू के मुख्य देवता भगवान रघुनाथ जी को समर्पित है.

आचार्य विजय कुमार ने बताया कि रामायण के अनुसार लंकापति रावण महान शिव भक्त होने के साथ-साथ महाज्ञानी और पंडित था. रावण को शास्त्रों से लेकर वेदों और राजनीति से लेकर संगीत तक का ज्ञान था. युद्ध में हारने के बाद रावण जब मृत्यु शय्या पर था तो भगवान राम ने लक्ष्मण को शिक्षा लेने के लिए भेजा था. आचार्य विजय कुमार ने बताया कि बाण लगने के बाद पूर्णिमा तक लक्ष्मण ने रावण से शिक्षा ली थी.

"दशहरा या विजयदशमी के दिन भगवान राम ने रावण को तीर मारा, लेकिन रावण की मृत्यु इस दिन नहीं हुई थी. रामायण के युद्ध के दौरान विजयदशमी के दिन भगवान राम ने रावण की नाभि पर तीर मारा था और रावण की सेना पर जीत हासिल की थी. तब से लेकर पूरे भारत में विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन रावण की मृत्यु विजयदशमी के पूर्णिमा के दिन हुई थी. हालांकि दशहरा उत्सव पहले विजयदशमी से लेकर पूर्णिमा तक मनाया जाता था, लेकिन बाद में सभी की सहमति से अब कुल्लू का विश्व प्रसिद्ध दशहरा 7 दिन तक मनाया जाता है." - महेश्वर सिंह, मुख्य छड़ीबरदार, रघुनाथ मंदिर कुल्लू

कुल्लू में विजयदशमी के बाद दशहरा मनाने के पीछे एक तर्क यह भी है कि विजयदशमी के दिन श्री राम की सेना ने रावण की सेना पर विजय पाई थी और आश्विन मास की पूर्णिमा की रात्रि रावण ने अपने प्राण त्यागे थे. पहले यहां पर दशहरा उत्सव विजयदशमी से लेकर पूर्णिमा तक मनाया जाता था, लेकिन बाद में इसका स्वरूप बदल गया और अब इसे 7 दिनों तक मनाया जा रहा है.

कुल्लू: देशभर में इन दोनों नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है. जगह-जगह रामलीला का भी मंचन किया जा रहा है. ऐसे में विजयदशमी के दिन पूरे देश में रामलीला समाप्त होती है. दशहरा उत्सव पर रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले जलाए जाते हैं. इसी के साथ दशहरे का भी समापन हो जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में विजयदशमी से ही दशहरा उत्सव की शुरुआत होती है. जिसके बाद 7 दिनों तक यहां पर धूमधाम से अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव मनाया जाता है.

"रघुनाथ और सीता की मूर्ति को त्रेता युग में अश्वमेध यज्ञ के दौरान भगवान राम ने अपने हाथों से बनाया था. मान्यता है कि त्रेता युग में आयोजित इस यज्ञ में पति-पत्नी को बैठना आवश्यक होता है, लेकिन अश्वमेध यज्ञ के वक्त सीता माता वन में थी तो भगवान राम ने यज्ञ के लिए ये मूर्तियां बनाई थी." - आचार्य विजय कुमार

1660 से दशहरा उत्सव का आयोजन

साहित्यकार सूरत ठाकुर का कहना है, "भगवान रघुनाथ के सम्मान में 1660 से दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाने लगा. अयोध्या से लाई गई भगवान रघुनाथ की मूर्ति को पालकी (रथ) में बिठाकर ढालपुर के रथ मैदान में लाया जाता है और उसके बाद भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा शुरू की जाती है. ऐसे में 7 दिनों तक भगवान रघुनाथ ढालपुर में अपने अस्थाई शिविर में विराजमान रहते हैं और हजारों की संख्या में लोग उनके दर्शन करते हैं."

देव संस्कृति का प्रतीक कुल्लू दशहरा

कुल्लू दशहरा उत्सव हिमाचल की देव संस्कृति का प्रतीक है. कुल्लू घाटी के 350 से अधिक देवी-देवताओं को निमंत्रण भेजा जाता है. कई सौ किलोमीटर से देवताओं के रथ कुल्लू के ढालपुर मैदान में पहुंचते हैं. भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया कि "दशहरा उत्सव से पहले मेले में हिस्सा लेने आए देवी-देवता भगवान रघुनाथ के दर्शनों के लिए मंदिर पहुंचते हैं. जहां पर देवी-देवताओं का नाम दर्ज किया जाता है और उसके बाद वह अपने-अपने अस्थाई शिविरों में विराजमान हो जाते हैं."

दशहरे में देवभूमि की झलक

कारदार दानवेंद्र सिंह बताते हैं कि दशहरा उत्सव के दौरान ही हिमाचल को देवभूमि क्यों कहते हैं, इसकी एक झलक कुल्लू दशहरे में भी मिल जाती है. इसे देवी देवताओं का वार्षिक सम्मेलन भी कहा जाता है. कुल्लू दशहरा हिमाचल की देव और लोक संस्कृति का प्रतीक है. इस दौरान सभी स्थानीय देवी-देवताओं का ढोल-नगाड़ों की धुनों पर देव मिलन होता है और सांस्कृतिक संध्याओं में स्थानीय और देश-विदेश की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है.

कुल्लू का लंका दहन, रावण के लंका दहन से अलग कैसे?

कुल्लू के दशहरे की खास बात ये है कि इसमें ना रामलीला होती है और ना ही रावण दहन होता है, लेकिन दशहरा उत्सव के अंतिम दिन लंका दहन होता है. कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया कि कुल्लू दशहरे का लंका दहन, रावण की लंका जलाने जैसा नहीं है. दशहरे के पहले दिन रथ यात्रा के साथ कुल्लू दशहरा शुरू होता है और भगवान रघुनाथ के रथ को ढालपुर मैदान के पास अस्थायी शिविर में लाया जाता है. दूसरे से लेकर छठे दिन तक राजा यानी भगवान रघुनाथ के छड़ीबरदार महेश्वर सिंह शाही जलेब में शामिल होकर शहर की परिक्रमा करते हैं. रघुनाथ जी के रथ के साथ कुल्लू घाटी के सभी देवी-देवता ढालपुर में ही अस्थायी शिविर में रहते हैं. कुल्लू दशहरा उत्सव में सातवें दिन लंका दहन किया जाता है. वहीं, लंका दहन के दिन निकलने वाली रथ यात्रा में माता हिडिंबा का रथ सबसे आगे चलता है. इस दिन माता को अष्टांग बलि दी जाती है. बलि की प्रथा पूरी होने को ही लंका दहन कहा जाता है और इसके साथ ही माता का रथ वापस अपने देवालय की ओर लौट जाता है. इसके साथ ही दशहरा उत्सव का भी समापन हो जाता है.

2017 में कुल्लू दशहरा को मिला था अंतरराष्ट्रीय दर्जा

बता दें कि आजादी के बाद साल 1966 तक कुल्लू दशहरा को राज्य स्तर का दर्जा मिला और 1970 में अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने की घोषणा की गई, लेकिन इसे मान्यता नहीं मिल पाई. साल 2017 में इसे अंतरराष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया गया और इस देव महाकुंभ को देखने के लिए देश-विदेश से भी भारी संख्या में पर्यटक ढालपुर पहुंचते हैं. अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में साल 1990 के बाद दूसरे देश से भी कलाकारों का आना शुरू हुआ और बीते कई सालों से विदेशी कलाकार, मेहमान और पर्यटक यहां पहुंचते है. पिछले साल भी 20 से ज्यादा देशों के कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था. कुल्लू दशहरे का व्यापारिक महत्व भी है. यहां स्थानीय व्यापारियों के साथ-साथ देशभर के अन्य हिस्सों से आए व्यापारी भी भाग लेते हैं. इस दौरान करोड़ों रुपए का कारोबार होता है.