कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बारिश ने एक बार फिर से तबाही मचाई है. शनिवार (16 अगस्त) रात जिले में हुई भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं. भारी बारिश की वजह से जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें भी बाधित हुई हैं. तबाही का आलम यह है कि मोहल खड्ड में बाढ़ आने के चलते कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं. जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों से आग्रह किया है कि सभी सुरक्षित स्थानों पर रहें और नदी-नालों की ओर बिल्कुल भी न जाएं.

कुल्लू जिले में भारी बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त-व्यस्त

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है. कुल्लू की सीमा के साथ लगते टकोली में भी बादल फटने के चलते सारा मलबा सब्जी मंडी में जा घुसा है. बादल फटने के चलते मंडी-कुल्लू सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बाधित हो गया है. इसके अलावा भुंतर में भी खोखन नाले में बाढ़ आने की वजह से दुकानों को काफी नुकसान हुआ है. भारी बारिश के चलते भुंतर बाजार भी मलबा और पानी से लबालब भर गया है.

नाले में बाढ़ आने से बह गए कई वाहन. (ETV Bharat)

बाढ़ में बह गए कई वाहन

पीरडी में भी नाले का मलबा का सड़क पर आ गया है, जिसके चलते काफी देर तक आवाजाही बाधित रही. इसके अलावा जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार में भी लारजी सैंज सड़क मार्ग पर भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस मार्ग पर यातायात बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग की मशीनरी जोर शोर से लगी हुई है. औट से लेकर बंजार सड़क मार्ग पर भी जगह-जगह भूस्खलन होने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है. नदी-नाले में बाढ़ आने के चलते हुए नुकसान का आकलन करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी लगातार विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं.

कुल्लू जिले में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले. (ETV Bharat)

भूस्खलन, बारिश और बादल फटने से भारी नुकसान

वहीं, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, "बीती रात मंडी, कुल्लू में भारी वर्षा और बादल फटने तथा किन्नौर में भूस्खलन के कारण कई क्षेत्रों में व्यापक नुकसान की सूचना मिली है. प्रभावित क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है और कुछ स्थानों पर आवागमन भी बाधित हुआ है. प्रदेश सरकार हालात पर पूरी तरह नज़र बनाए हुए है. प्रशासनिक टीमों को राहत एवं बचाव कार्यों में तत्परता से जुटने के निर्देश दिए गए हैं. प्रभावित क्षेत्रों से निरंतर संपर्क स्थापित है और सभी जरूरी कदम शीघ्रता से उठाए जा रहे हैं. आवागमन को शीघ्र बहाल करने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं."

कुल्लू जिले में भारी बारिश से उफान पर नदी-नाले

इसके साथ ही सीएम सुक्खू ने प्रदेश की जनता से अपील किया है, "बरसात के मौसम में स्थानीय कृपया नदी, नालों एवं अन्य संवेदनशील स्थलों की ओर न जाएं. मौसम की स्थिति गंभीर है, इसलिए सतर्क रहें और प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पूर्ण पालन करें. हर व्यक्ति की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. प्रदेश सरकार एवं प्रशासन इस संकट की घड़ी में आपके साथ मजबूती से खड़े हैं."

कुल्लू जिले में बारिश ने मचाई तबाही. (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: मंडी में बारिश ने फिर मचाई तबाही, गाड़ियां-मकान और मवेशी बहे, लोगों ने भाग कर बचाई जान

ये भी पढ़ें: पौंग बांध से छोड़ा गया पानी बना आफत, मंडभोग्रवां गांव में बहा बहुमंजिला भवन, तेज बहाव से कई घरों को खतरा