कुल्लू दशहरा में क्यों लंका दहन में शरीक नहीं होते हैं ये देवता, पहले ही देवालयों की ओर हुए रवाना
आज कुल्लू दशहरा का समापन होगा. कई देवी-देवता लंका दहन से पहले देवालय की ओर रवाना हो चुके हैं. ये लंका-दहन में शामिल नहीं होते.
Published : October 8, 2025 at 1:45 PM IST
कुल्लू: जिला मुख्यालय के ढालपुर मैदान में चल रहे अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आज दोपहर बाद समापन होगा. दोपहर बाद भगवान रघुनाथ लंका पर चढ़ाई करेंगे और इसके साथ ही भगवान रघुनाथ रथ में सवार होकर वापस अपने मंदिर रघुनाथपुर लौट आएंगे. सुबह से ही यहां लंका दहन के लिए देव समाज तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन कई देवी देवता ढालपुर में अपने शिविर को छोड़ अब वापस अपने देवालय की ओर भी लौट रहे हैं.
बता दें कि जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में 2 अक्तूबर को अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की शुरुआत हुई थी. घाटी के 300 के करीब देवी देवता कुल्लू दशहरा में शामिल होने पहुंचे थे. सभी देवी देवता यहां अस्थाई शिविरों में रह रहे थे. दशहरा उत्सव के समापन पर लंका दहन से पहले कई देवी देवता अब अपने देवालयों में लौटना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये लंका दहन में शामिल नहीं होते हैं.
क्यों लंका दहन से पहले लौट जाते हैं देवता
कुल्लू के साहित्यकार डॉक्टर सूरत ठाकुर ने बताया कि 'घाटी के कई देवी देवता लंका दहन के दौरान आयोजित रथ यात्रा में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि वो रावण दहन बिल्कुल भी नहीं देखते हैं. मान्यता है कि रावण जन्म से ब्राह्मण था और वह वेदों का भी ज्ञाता था. प्रकांड पंडित होने के चलते भगवान श्री राम को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा था. देवी देवता भी इस पाप से बचने के लिए लंका दहन की रथ यात्रा में शामिल नहीं होते हैं. कई देवी देवता बुधवार सुबह ही ढालपुर मैदान छोड़कर अपने देवालय की ओर रवाना हो गए हैं. हिमाचल प्रदेश में भी कई ऐसी जगह है जहां पर रामलीला या फिर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है. इसका जिला कुल्लू में आज भी देव समाज पालन कर रहा है.'
दशहरा उत्सव में नहीं होता रावण पुतला दहन
कुल्लू के साहित्यकार डॉ. सूरत ठाकुर का कहना है कि, कुल्लू जिले में मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता. लेकिन, गोबर के बने हुए मुखौटे जिसमें रावण, कुंभकरण और मेघनाथ शामिल होते हैं. उन्हें तीर से भेदने के बाद झाड़ियों में जलाकर प्राचीन परंपरा का निर्वहन किया जाएगा.
लंका दहन से पहले निभाई जाती है ये अनोखी परंपरा
दशहरा उत्सव के अंतिम दिन कुल्लू के राजा सुखपाल में बैठकर ढालपुर के कलाकेंद्र मैदान में जाएंगे. महाराजा कोठी के देवता जमलू, पुंडीर, रैलू देवता नारायण और वीर देवता की दराग और रघुनाथ जी की छड़ और नरसिंह भगवान की घोड़ी भी राजा के साथ कला केंद्र मैदान जाएगी, जहां खड़की जाच का आयोजन होगा. इस जाच में राजा को आवाज लगाई जाएगी कि महाराज लंका दहन के लिए तैयार हो जाएं. इस खड़की जाच के बाद शोभायात्रा भगवान रघुनाथ के कैंप पहुंचेगी. जहां मौजूद देवताओं के समक्ष भगवान रघुनाथ को रथ में बैठाया जाएगा.
यहां सजाई जाती है झाड़ियों की लंका
इस समय राजा तीर धनुष अपनी कमर में बांध कर ले जाएंगे. लंका बेकर में कोठी सारी के लोगों द्वारा झाड़ियों की लंका सजाई जाती है, जहां गोबर से बने रावण परिवार को भेदा जाएगा और उसके बाद लंका जलाई जाएगी. सायंकाल को सभी देवी-देवता भगवान रघुनाथ के सामने हाजिरी देने के बाद अपने-अपने स्थान पर वापस लौट जाएंगे. जबकि, भगवान रघुनाथ के मंदिर में सायंकाल राम रास होगा. इसमें अठारह करडू की धड़च्छ, देवी हिडिंबा, त्रिपुर सुंदरी देवता भी भाग लेंगे.
माता हिडिंबा को दी जाती है अष्टांग बलि
वहीं, माता हिडिंबा कुल्लू दशहरा में सात दिन तक अपने अस्थायी शिविर में ही रहती हैं और लंका दहन के बाद ही अपने देवालय लौटती हैं. ये परंपरा सालों से चली आ रही है. लंका दहन के साथ साथ माता हिडिंबा को अष्टांग बलि दी जाती है. लंका दहन के लिए होने वाली रथयात्रा में माता का रथ सबसे आगे चलता है. आगे चलकर माता हिडिंबा पूरा देव महाकुंभ को बखूबी संपन्न करती हैं. समापन पर माता को अष्टांग बलि दी जाती है. अष्टांग बलि के समय माता हिडिंबा का गूर, पुजारी, घंटी, धड़च्छ के साथ जाते हैं, जबकि माता का रथ कुछ दूरी पर रहता है, लेकिन जैसे ही बलि की प्रथा पूरी हो जाती है. माता का रथ स्वत: ही पीछे मुड़कर देवालय की ओर लौट जाता है. इसके साथ ही दशहरा उत्सव का समापन हो जाता है.
16वीं शताब्दी में हुई थी शुरुआत
16वीं शताब्दी में जब राजा जगत सिंह ने दशहरा उत्सव की शुरुआत की थी. इसके बाद से आज तक कुल्लू दशहरा निरंतर चलता आ रहा है. कुल्लू दशहरा संस्कृति के साथ साथ व्यापार का भी प्रमुख केंद्र हैं. इस दौरान सांस्कृतिक संध्याओं का भी आयोजन किया जाता है. इन संध्याओं में कई बड़े कालाकार शामिल होते हैं, लेकिन इस बार हिमाचल में आपदा को देखते हुए हिमाचल के स्थानीय कलाकारों को ही मौका दिया गया है.
